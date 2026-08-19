Çocuklarıyla Barbados Tatiline Çıkan Rihanna'nın Son Hali ve Tercih Ettiği Kombin Goygoycuların Diline Düştü
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Dünyanın en büyük yıldızlarından Rihanna, uzun süredir müzikten çok özel hayatı, anneliği ve tabii ki her seferinde bir şekilde gündem olmayı başaran stiliyle karşımıza çıkıyor. ASAP Rocky ile üç çocuklu kocaman bir aileye dönüşen Rihanna, bu kez rotayı doğup büyüdüğü Barbados'a çevirdi. Çocuklarını kendi çocukluğunun geçtiği sokaklarda gezdiren yıldızın aile pozları oldukça tatlıydı ama sosyal medyanın gözü bambaşka bir detaya takıldı. Rihanna'nın rahatlığı birkaç seviye yukarı taşıdığı kıyafeti ve özellikle çocuklarıyla verdiği bir poz, kısa sürede goygoycuların diline düştü!
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Rihanna ve ASAP Rocky'nin yıllara yayılan aşkı artık üç çocuklu kalabalık bir aile hikayesine dönüştü.
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Rihanna bu kez üç çocuğunu da yanına alıp kendi hikayesinin başladığı yere, Barbados'a döndü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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