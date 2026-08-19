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Çocuklarıyla Barbados Tatiline Çıkan Rihanna'nın Son Hali ve Tercih Ettiği Kombin Goygoycuların Diline Düştü

Çocuklarıyla Barbados Tatiline Çıkan Rihanna'nın Son Hali ve Tercih Ettiği Kombin Goygoycuların Diline Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2026 - 12:07 Son Güncelleme: 19.08.2026 - 12:55
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Dünyanın en büyük yıldızlarından Rihanna, uzun süredir müzikten çok özel hayatı, anneliği ve tabii ki her seferinde bir şekilde gündem olmayı başaran stiliyle karşımıza çıkıyor. ASAP Rocky ile üç çocuklu kocaman bir aileye dönüşen Rihanna, bu kez rotayı doğup büyüdüğü Barbados'a çevirdi. Çocuklarını kendi çocukluğunun geçtiği sokaklarda gezdiren yıldızın aile pozları oldukça tatlıydı ama sosyal medyanın gözü bambaşka bir detaya takıldı. Rihanna'nın rahatlığı birkaç seviye yukarı taşıdığı kıyafeti ve özellikle çocuklarıyla verdiği bir poz, kısa sürede goygoycuların diline düştü!

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Rihanna ve ASAP Rocky'nin yıllara yayılan aşkı artık üç çocuklu kalabalık bir aile hikayesine dönüştü.

Rihanna ve ASAP Rocky'nin yıllara yayılan aşkı artık üç çocuklu kalabalık bir aile hikayesine dönüştü.

Rihanna ve ASAP Rocky, aslında birbirlerinin hayatına sevgili olmadan çok daha önce girmiş iki isim. Yıllarca arkadaş kalan, hatta zaman zaman birlikte çalışan ikilinin ilişkisi 2020 yılında romantik bir boyuta taşındı. A$AP Rocky'nin 2021'de Rihanna'yı 'hayatının aşkı' olarak tanımlamasıyla da artık ortada saklanacak pek bir şey kalmadı.

Sonrası ise oldukça hızlı ilerledi.

Çift, Mayıs 2022'de ilk çocukları RZA'yı kucaklarına aldı. Rihanna ikinci hamileliğini ise kendi tarzına yakışır şekilde, 2023 Super Bowl devre arası performansında tüm dünyanın karşısına çıkarak duyurdu. Aynı yıl ikinci oğulları Riot Rose dünyaya geldi.

Rihanna ve ASAP Rocky, Eylül 2025'te bu kez kızları Rocki Irish Mayers'ın doğumuyla üçüncü kez anne ve baba oldu. Böylece RZA, Riot ve Rocki ile beş kişilik bir aileye dönüştüler.

Üstelik Rihanna'nın annelik döneminde klasik ünlü kalıplarına pek uymadığını söylemek mümkün. Hamilelik stilinden doğum sonrası görüntülerine kadar bedenini saklamaya çalışmak yerine hemen her döneminde oldukça özgür davranan yıldız, çocuklarıyla çıktığı gezilerde de benzer bir rahatlık sergiliyor.

Son aile tatillerinde de durum değişmedi.

Rihanna bu kez üç çocuğunu da yanına alıp kendi hikayesinin başladığı yere, Barbados'a döndü.

Rihanna bu kez üç çocuğunu da yanına alıp kendi hikayesinin başladığı yere, Barbados'a döndü.

Barbados doğumlu Rihanna'nın memleketiyle bağını hiçbir zaman koparmadığını biliyoruz. Dünyanın en tanınmış kadınlarından birine dönüşmüş olsa da doğduğu ve büyüdüğü ülkeye sık sık dönen yıldız, Ağustos 2026'da ASAP Rocky ve üç çocuğuyla birlikte yeniden Barbados'un yolunu tuttu.

Tatili özel kılan detaylardan biri ise Rihanna'nın çocuklarını kendi çocukluğunun geçtiği yerlere götürmesiydi.

Bridgetown'da büyüyen Rihanna, çocuklarıyla birlikte çocukluk evinin bulunduğu sokağı ziyaret etti.

Rihanna'nın çocuklarıyla Barbados sokaklarında görüntülendiği kareler ilk bakışta oldukça doğal bir aile gezisi gibi görünüyordu. Ta ki gözler Rihanna'nın tercih ettiği kombine kayana kadar... O görüntüler kısa sürede goygoyculara malzeme çıkardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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