Çocuklarıyla Barbados Tatiline Çıkan Rihanna'nın Son Hali ve Tercih Ettiği Kombin Goygoycuların Diline Düştü

Rihanna ve ASAP Rocky, aslında birbirlerinin hayatına sevgili olmadan çok daha önce girmiş iki isim. Yıllarca arkadaş kalan, hatta zaman zaman birlikte çalışan ikilinin ilişkisi 2020 yılında romantik bir boyuta taşındı. A$AP Rocky'nin 2021'de Rihanna'yı 'hayatının aşkı' olarak tanımlamasıyla da artık ortada saklanacak pek bir şey kalmadı.

Sonrası ise oldukça hızlı ilerledi.

Çift, Mayıs 2022'de ilk çocukları RZA'yı kucaklarına aldı. Rihanna ikinci hamileliğini ise kendi tarzına yakışır şekilde, 2023 Super Bowl devre arası performansında tüm dünyanın karşısına çıkarak duyurdu. Aynı yıl ikinci oğulları Riot Rose dünyaya geldi.

Rihanna ve ASAP Rocky, Eylül 2025'te bu kez kızları Rocki Irish Mayers'ın doğumuyla üçüncü kez anne ve baba oldu. Böylece RZA, Riot ve Rocki ile beş kişilik bir aileye dönüştüler.

Üstelik Rihanna'nın annelik döneminde klasik ünlü kalıplarına pek uymadığını söylemek mümkün. Hamilelik stilinden doğum sonrası görüntülerine kadar bedenini saklamaya çalışmak yerine hemen her döneminde oldukça özgür davranan yıldız, çocuklarıyla çıktığı gezilerde de benzer bir rahatlık sergiliyor.

Son aile tatillerinde de durum değişmedi.