Uzun Saçlarına Veda Etmişti: Manifest Zoktay'ın Yeni İmajıyla Konser Pozu Gündem Oldu!

2025 yılında BIG5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest, Zeynep Sude Oktay, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan altı kişilik kadrosuyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Henüz yolun başında 'Zamansızdık' ile dikkatleri üzerine çeken grup, ardından gelen şarkıları ve özellikle yüksek tempolu koreografileriyle kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturdu. Türkçe pop ve R&B'yi yoğun dans performanslarıyla buluşturan Manifest'in üyeleri de zaman içerisinde kendi tarzları ve sahne kimlikleriyle ayrı ayrı öne çıkmaya başladı.

Bu isimlerden biri de hiç şüphesiz Zeynep Sude Oktay, yani hepimizin artık daha çok kullandığı adıyla Zoktay!