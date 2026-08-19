Uzun Saçlarına Veda Etmişti: Manifest Zoktay'ın Yeni İmajıyla Konser Pozu Gündem Oldu!
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Manifest'in sahne performanslarıyla en çok dikkat çeken üyelerinden Zeynep Sude Oktay, namıdiğer Zoktay, geçtiğimiz günlerde yaptığı radikal imaj değişikliğiyle hayranlarını epey şaşırtmıştı. Uzun saçlarını çene hizasında küt kestiren Zoktay'ın yeni görünümüne alışmamız çok da uzun sürmedi. Manifest'in son konserlerinden paylaşılan yeni kare ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni saçları ve sahne stiliyle bambaşka bir havaya bürünen Zoktay'ın pozu hayranlarından büyük beğeni topladı.
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Kısa sürede Türkiye'nin en popüler kız gruplarından birine dönüşen Manifest'in en çok konuşulan üyelerinden biri de Zoktay oldu.
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Zoktay geçtiğimiz günlerde kendisiyle özdeşleşen uzun saçlarına veda ederek oldukça radikal bir değişikliğe gitmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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