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Uzun Saçlarına Veda Etmişti: Manifest Zoktay'ın Yeni İmajıyla Konser Pozu Gündem Oldu!

Uzun Saçlarına Veda Etmişti: Manifest Zoktay'ın Yeni İmajıyla Konser Pozu Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2026 - 11:23
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Manifest'in sahne performanslarıyla en çok dikkat çeken üyelerinden Zeynep Sude Oktay, namıdiğer Zoktay, geçtiğimiz günlerde yaptığı radikal imaj değişikliğiyle hayranlarını epey şaşırtmıştı. Uzun saçlarını çene hizasında küt kestiren Zoktay'ın yeni görünümüne alışmamız çok da uzun sürmedi. Manifest'in son konserlerinden paylaşılan yeni kare ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni saçları ve sahne stiliyle bambaşka bir havaya bürünen Zoktay'ın pozu hayranlarından büyük beğeni topladı.

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Kısa sürede Türkiye'nin en popüler kız gruplarından birine dönüşen Manifest'in en çok konuşulan üyelerinden biri de Zoktay oldu.

Kısa sürede Türkiye'nin en popüler kız gruplarından birine dönüşen Manifest'in en çok konuşulan üyelerinden biri de Zoktay oldu.

2025 yılında BIG5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest, Zeynep Sude Oktay, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan altı kişilik kadrosuyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Henüz yolun başında 'Zamansızdık' ile dikkatleri üzerine çeken grup, ardından gelen şarkıları ve özellikle yüksek tempolu koreografileriyle kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturdu. Türkçe pop ve R&B'yi yoğun dans performanslarıyla buluşturan Manifest'in üyeleri de zaman içerisinde kendi tarzları ve sahne kimlikleriyle ayrı ayrı öne çıkmaya başladı.

Bu isimlerden biri de hiç şüphesiz Zeynep Sude Oktay, yani hepimizin artık daha çok kullandığı adıyla Zoktay!

Zoktay geçtiğimiz günlerde kendisiyle özdeşleşen uzun saçlarına veda ederek oldukça radikal bir değişikliğe gitmişti.

Zoktay geçtiğimiz günlerde kendisiyle özdeşleşen uzun saçlarına veda ederek oldukça radikal bir değişikliğe gitmişti.

Manifest üyelerinin her birinin zaman içerisinde kendileriyle özdeşleşen farklı bir tarzı oluştu. Zoktay denildiğinde ise akla gelen detaylardan biri uzun mavi saçlarıydı.

Fakat Ağustos 2026'da beklenmedik bir karar aldı ve uzun saçlarını kestirdi.

Hem de birkaç santimlik ufak bir değişiklikten bahsetmiyoruz!

Zoktay saçlarını çene hizasında, oldukça kısa bir küt modelde kestirerek görünümünü baştan aşağı yeniledi. İlk kez sosyal medya paylaşımlarında gördüğümüz yeni saç modeli doğal olarak hayranlarının da gündemine oturdu.

Radikal değişikliklerde alışıldığı üzere yorumlar ilk etapta ikiye bölündü. Zoktay'ın yeni saçlarını çok daha iddialı ve kendine has bulanlar olduğu kadar uzun saçlarını özlediğini söyleyenler de vardı.

Zoktay ise saçlarıyla ilgili gelen sorulara 'Saçlarım bir süre dinlenmede' diyerek karşılık verdi. Böylece değişikliğin arkasında saçlarını bir süre rahat bırakma isteğinin bulunduğunu da anlatmış oldu.

Fakat yeni saç modelinin asıl etkisini sahnede göstereceği belliydi. Nitekim öyle de oldu!

Zoktay'ın yeni saçlarını sosyal medya paylaşımlarında görmüştük fakat Manifest'in konserlerinden gelen son kare, yeni imajını bambaşka bir boyuta taşıdı.

Sahnede çene hizasındaki siyah küt saçlarıyla görüntülenen Zoktay; haki tonlardaki sahne kostümü, siyah detayları ve keskin makyajıyla alıştığımız görüntüsünden çok daha farklı bir stile büründü.

Özellikle hareketli performans sırasında çekilen kare kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. İlk etapta uzun saçlarını arayanların aksine bu kez Zoktay'ın yeni imajına övgüler yağdı.

Manifest'in konserinden paylaşılan yeni Zoktay karesi sosyal medyada gündem oldu, yeni imajı bu kez tam not aldı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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