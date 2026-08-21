Kim Der 51 Yaşında: Pedro Pascal'ın Kaslı Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

Bazı oyuncular vardır, yıllarca birbirinden başarılı projelerde rol alır ama asıl büyük patlamasını kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yapar. Pedro Pascal da bunun en iyi örneklerinden biri. 51 yaşındaki Şili asıllı oyuncu, bugün Hollywood'un hem en sevilen hem de peş peşe dev projelerde karşımıza çıkan isimlerinden biri.

Game of Thrones'daki Oberyn Martell rolüyle geniş kitlelerin radarına giren Pascal, ardından Narcos ile popülaritesini iyice artırdı. Asıl küresel çılgınlık ise The Mandalorian ve The Last of Us ile geldi. Özellikle Joel Miller karakteri, Pascal'ı yalnızca aksiyon yapımlarının aranan yüzlerinden biri olmaktan çıkarıp dramatik performansıyla da övgü toplayan bir yıldıza dönüştürdü.

Sonrasında da ayağını gazdan çekmedi. Gladiator II'de Marcus Acacius olarak karşımıza çıkan oyuncu, Marvel Sinematik Evreni'ne de Reed Richards, yani Mister Fantastic olarak giriş yaptı. The Fantastic Four: First Steps ile başlayan Marvel macerasının Avengers: Doomsday ile devam etmesi beklenirken, Din Djarin rolüyle The Mandalorian and Grogu da Pascal'ın takvimindeki dev yapımlardan biri.

Kısacası son birkaç yılda nereye dönsek Pedro Pascal'ı görmeye başladık. Fakat bu kez gündeme oturmasının sebebi ne yeni filmi ne de canlandıracağı bir karakter oldu. Pascal'ın fiziksel değişimi bütün projelerinin önüne geçti!