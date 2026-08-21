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Kim Der 51 Yaşında: Pedro Pascal'ın Kaslı Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

Kim Der 51 Yaşında: Pedro Pascal'ın Kaslı Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2026 - 11:29
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Hollywood'un son yıllarda yıldızı en hızlı parlayan isimlerinden Pedro Pascal, kariyerinin belki de en yoğun döneminden geçiyor. The Last of Us'tan The Mandalorian'a, Gladiator II'den Marvel'ın Fantastic Four'una uzanan dev projelerle karşımıza çıkan 51 yaşındaki oyuncu, bu kez performansıyla değil fiziğiyle gündemde. Son dönemde gözle görülür şekilde forma giren Pascal'ın kaslı son hali, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Özellikle yat üzerinde çekildiği görülen karelerdeki karın, kol ve göğüs kasları dikkat çekerken, fotoğrafın yapay zekayla oluşturulduğunu iddia edenler de çıktı. Gelin, kariyerinin zirvesindeki Pedro Pascal'ın çok konuşulan değişimine ve sosyal medyayı ikiye bölen o görüntülere bakalım.

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Hollywood son yıllarda Pedro Pascal'a doyamıyor desek yeridir!

Hollywood son yıllarda Pedro Pascal'a doyamıyor desek yeridir!

Bazı oyuncular vardır, yıllarca birbirinden başarılı projelerde rol alır ama asıl büyük patlamasını kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yapar. Pedro Pascal da bunun en iyi örneklerinden biri. 51 yaşındaki Şili asıllı oyuncu, bugün Hollywood'un hem en sevilen hem de peş peşe dev projelerde karşımıza çıkan isimlerinden biri.

Game of Thrones'daki Oberyn Martell rolüyle geniş kitlelerin radarına giren Pascal, ardından Narcos ile popülaritesini iyice artırdı. Asıl küresel çılgınlık ise The Mandalorian ve The Last of Us ile geldi. Özellikle Joel Miller karakteri, Pascal'ı yalnızca aksiyon yapımlarının aranan yüzlerinden biri olmaktan çıkarıp dramatik performansıyla da övgü toplayan bir yıldıza dönüştürdü.

Sonrasında da ayağını gazdan çekmedi. Gladiator II'de Marcus Acacius olarak karşımıza çıkan oyuncu, Marvel Sinematik Evreni'ne de Reed Richards, yani Mister Fantastic olarak giriş yaptı. The Fantastic Four: First Steps ile başlayan Marvel macerasının Avengers: Doomsday ile devam etmesi beklenirken, Din Djarin rolüyle The Mandalorian and Grogu da Pascal'ın takvimindeki dev yapımlardan biri.

Kısacası son birkaç yılda nereye dönsek Pedro Pascal'ı görmeye başladık. Fakat bu kez gündeme oturmasının sebebi ne yeni filmi ne de canlandıracağı bir karakter oldu. Pascal'ın fiziksel değişimi bütün projelerinin önüne geçti!

51 yaşındaki Pedro Pascal'ın son halini görenler dönüp bir kez daha baktı!

51 yaşındaki Pedro Pascal'ın son halini görenler dönüp bir kez daha baktı!

Pedro Pascal'ın fiziğindeki değişim aslında bir gecede gerçekleşmedi. Özellikle aksiyon ağırlıklı projelerinin artmasıyla birlikte oyuncunun antrenman düzeninin de giderek yoğunlaştığı biliniyordu. Ancak son görüntüleri, bu değişimin geldiği noktayı oldukça net şekilde ortaya koydu.

Pascal'ın yaz aylarında ortaya çıkan görüntülerinde özellikle omuz, kol, göğüs ve karın bölgesindeki belirgin kasları dikkat çekti. Daha önce de fit bir fiziğe sahip olan oyuncunun artık çok daha atletik ve kaslı görünmesi, doğal olarak sosyal medyanın radarından kaçmadı.

Üstelik Pascal'ın antrenman geçmişinin arkasında yalnızca estetik kaygılar da yok. Oyuncu, yıllardır hareket kabiliyeti ve fonksiyonel güç üzerine çalışan isimlerden. The Last of Us döneminde antrenörü David Higgins'in de anlattığı üzere Pascal'ın programında ağırlık antrenmanlarının yanı sıra calisthenics, mobilite ve core çalışmalarına önemli yer veriliyordu. Yaş ilerledikçe yalnızca 'kas yapmak' yerine vücudun hareket kabiliyetini korumaya odaklanan bu yaklaşım, oyuncunun aksiyon sahnelerine hazırlanmasında da önemli rol oynuyor.

Şimdilerde ise bütün bu çalışmaların sonucu fazlasıyla görünür durumda. 51 yaşındaki Pascal'ın kaslı görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı; oyuncunun yaşına rağmen yakaladığı form da en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Tabii söz konusu sosyal medya olunca, görüntülerin gerçekliği üzerine tartışma çıkmaması neredeyse imkansız.

Pedro Pascal'ın kaslı görüntülerinin dolaşıma girmesinin ardından özellikle sağdaki fotoğraf sosyal medya kullanıcılarının şüphelerini üzerine çekti. Bazı kullanıcılar Pascal'ın karın kaslarının görünümü, vücut dokusu ve fotoğraftaki kimi detayların sıra dışı durduğunu savunarak görüntünün yapay zekayla üretilmiş ya da sonradan dijital olarak değiştirilmiş olabileceğini öne sürdü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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