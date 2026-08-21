Kim Der 51 Yaşında: Pedro Pascal'ın Kaslı Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
Hollywood'un son yıllarda yıldızı en hızlı parlayan isimlerinden Pedro Pascal, kariyerinin belki de en yoğun döneminden geçiyor. The Last of Us'tan The Mandalorian'a, Gladiator II'den Marvel'ın Fantastic Four'una uzanan dev projelerle karşımıza çıkan 51 yaşındaki oyuncu, bu kez performansıyla değil fiziğiyle gündemde. Son dönemde gözle görülür şekilde forma giren Pascal'ın kaslı son hali, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Özellikle yat üzerinde çekildiği görülen karelerdeki karın, kol ve göğüs kasları dikkat çekerken, fotoğrafın yapay zekayla oluşturulduğunu iddia edenler de çıktı. Gelin, kariyerinin zirvesindeki Pedro Pascal'ın çok konuşulan değişimine ve sosyal medyayı ikiye bölen o görüntülere bakalım.
Hollywood son yıllarda Pedro Pascal'a doyamıyor desek yeridir!
51 yaşındaki Pedro Pascal'ın son halini görenler dönüp bir kez daha baktı!
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