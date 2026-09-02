Sen Aslında Toksik Arkadaş mısın?
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Arkadaşlık ilişkilerinde hepimizin zaman zaman kıskandığı, alındığı, fazla tepki verdiği veya karşımızdaki kişiden beklediğimiz ilgiyi göremeyince kırıldığı anlar olabilir. Ancak bazı davranışlar tekrarlandığında arkadaşlık ilişkisinin dengesini bozabilir ve farkında olmadan çevremizdeki insanları yorabiliriz. Peki sen kendi davranışlarına dışarıdan bakınca nasıl bir arkadaşsın?
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Sen Aslında Toksik Arkadaş mısın?
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