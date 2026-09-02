article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Sen Aslında Toksik Arkadaş mısın?

Sen Aslında Toksik Arkadaş mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 17:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arkadaşlık ilişkilerinde hepimizin zaman zaman kıskandığı, alındığı, fazla tepki verdiği veya karşımızdaki kişiden beklediğimiz ilgiyi göremeyince kırıldığı anlar olabilir. Ancak bazı davranışlar tekrarlandığında arkadaşlık ilişkisinin dengesini bozabilir ve farkında olmadan çevremizdeki insanları yorabiliriz. Peki sen kendi davranışlarına dışarıdan bakınca nasıl bir arkadaşsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen Aslında Toksik Arkadaş mısın?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın