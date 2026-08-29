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Hangi Yaşta Duygusal Olarak Büyümeyi Bıraktın/Bırakacaksın?

Hangi Yaşta Duygusal Olarak Büyümeyi Bıraktın/Bırakacaksın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 09:01
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Takvimdeki yaşımız ilerliyor ama duygusal olarak büyümek her zaman onunla aynı hızda gerçekleşmiyor. Bazı deneyimler bizi yıllar içinde olgunlaştırırken bazıları, farkında olmadan belirli bir dönemde takılı kalmamıza neden olabiliyor. Bir tartışmada verdiğimiz tepki, kırıldığımızda ne yaptığımız, sevgi isterken nasıl davrandığımız veya sorumluluklarla karşılaştığımızda verdiğimiz kararlar bu konuda düşündüğümüzden çok daha fazla şey söylüyor.

Bu test sana “gerçek yaşını” söylemeyecek; bunun yerine duygusal gelişiminin hangi dönemin davranış kalıplarına daha çok benzediğini eğlenceli bir şekilde yorumlayacak. Belki 30 yaşında olup bazı konularda hâlâ 17 yaşındaki halinin reflekslerini taşıyorsun, belki de yaşından çok daha olgun davranıyorsun. 

Hazırsan, kendine karşı dürüst ol ve ilk aklına gelen cevabı seç!

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Hangi Yaşta Duygusal Olarak Büyümeyi Bıraktın/Bırakacaksın?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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