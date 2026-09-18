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Yeni Sezon Başladı: Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Ölüm Sebebi Ortaya Çıktı

Yeni Sezon Başladı: Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Ölüm Sebebi Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 22:13
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu sonunda başladı. Yasaklı madde test sonucu pozitif çıktığı için Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Feyza Civelek'in gidişi sonrasında senaryoda öleceği yazılmıştı. Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın neden öldüğü yeni sezonda ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonun merak edilen konularından biri de Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin akıbetiydi. Feyza Civelek'in diziden ayrılmasının ardından Nilay'ın hikayesinin ölümle sona ereceği belirtilmişti. Ancak karakterin nasıl hayatını kaybettiği, yeni sezon başlayana kadar açıklanmamıştı. Beşinci sezonda Nilay'ın ölümüne ilişkin ayrıntı da ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın neden öldüğü açıklandı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın neden öldüğü açıklandı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın yaşananlara dayanamayarak üç ay içinde üzüntüden hastalandığı ve hayatını kaybettiği anlatıldı. Böylece dört sezon boyunca hikayede yer alan Nilay'ın yokluğu, yeni sezonda bu şekilde açıklandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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