Yeni Sezon Başladı: Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Ölüm Sebebi Ortaya Çıktı
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu sonunda başladı. Yasaklı madde test sonucu pozitif çıktığı için Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Feyza Civelek'in gidişi sonrasında senaryoda öleceği yazılmıştı. Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın neden öldüğü yeni sezonda ortaya çıktı.
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Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıktı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın neden öldüğü açıklandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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