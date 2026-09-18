Sahaya Çıkmayan Yeni Malatyaspor'u TFF Küme Düşürdü: Rakipler Hükmen Kazanacak

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, sezon içinde bir maça daha çıkmayınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararıyla küme düşürüldü. Kulüp için bu, art arda ikinci sezonda yaşanan aynı disiplin cezası oldu. Karar, takımın kalan fikstürünü ve rakiplerinin puan durumunu doğrudan etkileyecek.