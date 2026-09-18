Sahaya Çıkmayan Yeni Malatyaspor'u TFF Küme Düşürdü: Rakipler Hükmen Kazanacak
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, sezon içinde bir maça daha çıkmayınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararıyla küme düşürüldü. Kulüp için bu, art arda ikinci sezonda yaşanan aynı disiplin cezası oldu. Karar, takımın kalan fikstürünü ve rakiplerinin puan durumunu doğrudan etkileyecek.
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Geçen sezon da aynı nedenle TFF 2. Lig'den küme düşmüştü
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12 Eylül'deki Kırşehir maçına çıkmayınca ikinci kez ceza aldı
Rakipleri kalan maçları sahaya çıkmadan kazanmış sayılacak
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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