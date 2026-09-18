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Sahaya Çıkmayan Yeni Malatyaspor'u TFF Küme Düşürdü: Rakipler Hükmen Kazanacak

Sahaya Çıkmayan Yeni Malatyaspor'u TFF Küme Düşürdü: Rakipler Hükmen Kazanacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 22:21
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, sezon içinde bir maça daha çıkmayınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararıyla küme düşürüldü. Kulüp için bu, art arda ikinci sezonda yaşanan aynı disiplin cezası oldu. Karar, takımın kalan fikstürünü ve rakiplerinin puan durumunu doğrudan etkileyecek.

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Geçen sezon da aynı nedenle TFF 2. Lig'den küme düşmüştü

Geçen sezon da aynı nedenle TFF 2. Lig'den küme düşmüştü

Yeni Malatyaspor için bu, art arda ikinci küme düşme kararı. Kulüp geçen sezon da TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken, maçlara çıkmadığı gerekçesiyle kümeden düşürülmüştü. Bu sezon 3. Lig 3. Grup'ta yeniden sahaya çıkan Malatya ekibi, aynı disiplin suçunu tekrarladı.

12 Eylül'deki Kırşehir maçına çıkmayınca ikinci kez ceza aldı

12 Eylül'deki Kırşehir maçına çıkmayınca ikinci kez ceza aldı

PFDK'nın kararına göre Yeni Malatyaspor, 12 Eylül'de Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile oynaması gereken maça çıkmadı. Bu, kulübün sezon içindeki ikinci benzer ihlaliydi. Kurul, bu nedenle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesini uyguladı.

Rakipleri kalan maçları sahaya çıkmadan kazanmış sayılacak

Rakipleri kalan maçları sahaya çıkmadan kazanmış sayılacak

Karara göre Yeni Malatyaspor, 12 Eylül'deki maçı 3-0 hükmen kaybetmiş sayıldı. Kulübün sezonun geri kalan karşılaşmaları oynanmayacak. Rakip takımlar bu maçları sahaya çıkmadan hükmen galip tamamlayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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