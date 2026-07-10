Bir Zamanlar Altyapısıyla Adından Söz Ettiren Altınordu, Ligler Başlamadan Küme Düştü
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Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere katılım için gerekli evrakları belirlenen süre içinde sisteme yüklemeyen ve lige katılmama kararı alan Altınordu Kulübü'nün 3. Lig'e düşürülmesine karar verdi.
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TFF, düşme kararını resmen açıkladı.
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Süper Lig'in kapısından döndüler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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