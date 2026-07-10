Bir Zamanlar Altyapısıyla Adından Söz Ettiren Altınordu, Ligler Başlamadan Küme Düştü

1923'te kurulan Altınordu, 1959-60'tan 1969-70'e kadar 10 sezon en üst ligde (o dönem Milli Lig) oynadı. 1969-70'te veda ettiği o ligi bir daha göremedi, 51 yıl boyunca.

Kulübü bugünkü kimliğine kavuşturan isim, 9 yıl başında kalan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve başkan Mehmet Seyit Özkan oldu. Özkan'ın ilkesi tartışmalı da olsa kulüp tarafından benimsendi:

Yabancı oyuncu oynatmamak, şampiyonluk değil oyuncu yetiştirmeyi hedeflemek.

Bu kimlikle Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i yetiştirdiler, genç millilere 58 oyuncu verdiler. Özkan bir ara 'A takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum' diyecek kadar bu felsefeye bağlıydı.

İlk kez katıldıkları play-off'ta Samsunspor'u geçip finale çıktılar. Rakip yine bir İzmir takımı, Altay'dı. 26 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 89. dakikada yediği golle 1-0 kaybetti Altınordu. 51 yıllık hasret son dakikada uzadı.

Eleştirilen konu ise Mehmet Seyit Özkan'ın Bucaspor'daki altyapıyı olduğu gibi buraya taşıması ve Bucaspor gibi köklü bir kimlikten yoksun olarak bu projenin daha uzun soluklu olmaması yönünde oldu.

Zira Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Salih Uçan gibi isimlerin ilk adımları Bucaspor'da olmuştu.