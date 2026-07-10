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Bir Zamanlar Altyapısıyla Adından Söz Ettiren Altınordu, Ligler Başlamadan Küme Düştü

Bir Zamanlar Altyapısıyla Adından Söz Ettiren Altınordu, Ligler Başlamadan Küme Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2026 - 21:32
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Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere katılım için gerekli evrakları belirlenen süre içinde sisteme yüklemeyen ve lige katılmama kararı alan Altınordu Kulübü'nün 3. Lig'e düşürülmesine karar verdi.

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TFF, düşme kararını resmen açıkladı.

TFF, düşme kararını resmen açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu'nun belirlenen süre içinde 2. Lig'e katılım formu ile zorunlu belgeleri sisteme yüklememesi ve profesyonel liglerde yer almama kararı alması nedeniyle kulübün 3. Lig'e düşürülmesini kararlaştırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, '2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü dışında puan cetvelinde son iki sırada yer alan takımların 3. Lig'e düşürüleceği, Altınordu FK'nın bulunduğu 2. Lig Kırmızı Grup fikstürünün ise 17 takımlı olarak oluşturulacağı' ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in kapısından döndüler.

Süper Lig'in kapısından döndüler.

1923'te kurulan Altınordu, 1959-60'tan 1969-70'e kadar 10 sezon en üst ligde (o dönem Milli Lig) oynadı. 1969-70'te veda ettiği o ligi bir daha göremedi, 51 yıl boyunca.

Kulübü bugünkü kimliğine kavuşturan isim, 9 yıl başında kalan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve başkan Mehmet Seyit Özkan oldu. Özkan'ın ilkesi tartışmalı da olsa kulüp tarafından benimsendi: 

Yabancı oyuncu oynatmamak, şampiyonluk değil oyuncu yetiştirmeyi hedeflemek. 

Bu kimlikle Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i yetiştirdiler, genç millilere 58 oyuncu verdiler. Özkan bir ara 'A takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum' diyecek kadar bu felsefeye bağlıydı.

İlk kez katıldıkları play-off'ta Samsunspor'u geçip finale çıktılar. Rakip yine bir İzmir takımı, Altay'dı. 26 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 89. dakikada yediği golle 1-0 kaybetti Altınordu. 51 yıllık hasret son dakikada uzadı.

Eleştirilen konu ise Mehmet Seyit Özkan'ın Bucaspor'daki altyapıyı olduğu gibi buraya taşıması ve Bucaspor gibi köklü bir kimlikten yoksun olarak bu projenin daha uzun soluklu olmaması yönünde oldu. 

Zira Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Salih Uçan gibi isimlerin ilk adımları Bucaspor'da olmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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