Trafik Polisi Plakadaki Bant Oyununu Yakaladı ve Sürücüye 782 Bin TL Ceza Kesti

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosikletin plakasında sahtecilik yapıldığı belirlendi. Plakadaki 'P' harfinin bantla 'R' harfine, '0' rakamının ise yine bant kullanılarak '8' rakamına çevrildiği tespit edildi. Aracın gerçek plakasının ise 45 P 6076 olduğu ortaya çıktı.

Kontroller sırasında sürücünün alkollü olduğu belirlenirken, ehliyetine daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu da saptandı.

Yapılan işlemler kapsamında sürücüye, 'dur' ihtarına uymamak, resmi plakada sahtecilik yapmak, alkollü araç kullanmak ve sürücü belgesi olmadan araç kullanmak suçlarından toplam 782 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücünün kullandığı motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edildi ve çekiciyle otoparka götürüldü.