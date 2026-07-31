Trafik Polisi Plakadaki Bant Oyununu Yakaladı ve Sürücüye 782 Bin TL Ceza Kesti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünün aracında plaka sahteciliği olduğu belirlendi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 782 bin 719 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edildi.
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Kaçmaya çalışırken motordan düştü.
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Bant kullanarak plakadaki karakterleri değiştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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