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Trafik Polisi Plakadaki Bant Oyununu Yakaladı ve Sürücüye 782 Bin TL Ceza Kesti

Trafik Polisi Plakadaki Bant Oyununu Yakaladı ve Sürücüye 782 Bin TL Ceza Kesti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 20:47
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Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünün aracında plaka sahteciliği olduğu belirlendi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 782 bin 719 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edildi.

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Kaçmaya çalışırken motordan düştü.

Kaçmaya çalışırken motordan düştü.

Olay, Salihli ilçesinde Kurudere Caddesi üzerindeki Hamidiye Camisi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekipleri, şüphe üzerine 45 R 6876 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçışı sırasında motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yere düşerek yakalandı.

Bant kullanarak plakadaki karakterleri değiştirdi.

Bant kullanarak plakadaki karakterleri değiştirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosikletin plakasında sahtecilik yapıldığı belirlendi. Plakadaki 'P' harfinin bantla 'R' harfine, '0' rakamının ise yine bant kullanılarak '8' rakamına çevrildiği tespit edildi. Aracın gerçek plakasının ise 45 P 6076 olduğu ortaya çıktı.

Kontroller sırasında sürücünün alkollü olduğu belirlenirken, ehliyetine daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu da saptandı.

Yapılan işlemler kapsamında sürücüye, 'dur' ihtarına uymamak, resmi plakada sahtecilik yapmak, alkollü araç kullanmak ve sürücü belgesi olmadan araç kullanmak suçlarından toplam 782 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücünün kullandığı motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edildi ve çekiciyle otoparka götürüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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