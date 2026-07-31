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Yaşam
Sarımsakları Aylarca Taze Tutan Yöntem! Filizlenmesini Geciktiriyor

Sarımsakları Aylarca Taze Tutan Yöntem! Filizlenmesini Geciktiriyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 20:58
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Mutfakta kısa sürede filizlenen veya yumuşamaya başlayan sarımsakları daha uzun süre saklamanın yolu buzdolabından geçmiyor. Bahçe uzmanlarının önerdiği yöntemde, kullanılmış bir karton yumurta kolisi sarımsaklar için karanlık ve hava alan bir saklama kabına dönüştürülüyor.

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Karton koli karanlık ve hava alan bir ortam sağlıyor

Karton koli karanlık ve hava alan bir ortam sağlıyor

Sarımsağın uzun süre dayanabilmesi için serin, kuru, karanlık ve hava dolaşımı bulunan bir ortamda saklanması gerekiyor. Karton yumurta kolisi de bu koşulların birkaçını aynı anda sağlayabiliyor.

Yöntemi uygulamak için kabukları soyulmamış ve yıkanmamış bütün sarımsak başları, kolinin bölmelerine birbirine temas etmeyecek şekilde yerleştiriliyor. Kolinin kapağı kapatıldıktan sonra paket; ocak, fırın ve güneş ışığından uzak bir kilerde veya mutfak dolabında saklanıyor.

Kolinin kapağı ışığı engelleyerek sarımsağın filizlenmesini yavaşlatıyor. Karton malzeme ise fazla nemi emiyor ve plastik kapların aksine hava dolaşımını tamamen kesmiyor. Ayrı bölmeler, sarımsakların birbirine sürtünmesini ve ezilmesini de önlüyor.

Plastik yumurta kolileri aynı sonucu vermiyor

Plastik yumurta kolileri aynı sonucu vermiyor

Yöntemin işe yaraması için saklama sırasında şu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor:

  • Yalnızca karton koli kullanın: Plastik ve köpük koliler nemi içeride tutarak sarımsakların yumuşamasına veya küflenmesine yol açabilir.

  • Sarımsakları yıkamayın: Saklamadan önce sarımsakların kuru kalması gerekiyor. Yüzeyde kalan nem bozulmayı hızlandırabilir.

  • Kabuklarını soymayın: Sarımsakları dişlerine ayırmadan ve dış kabuklarını çıkarmadan bütün hâlde yerleştirin. Koruyucu kabuğunu kaybeden dişler daha kısa sürede bozulur.

  • Hasarlı olanları ayırın: Yumuşamış, ezilmiş veya küflenmeye başlamış sarımsakları sağlam olanlarla aynı kolide tutmayın.

  • Serin ve karanlık bir yer seçin: Koliyi ocak, fırın ve doğrudan güneş ışığından uzak bir mutfak dolabında veya kilerde saklayın.

Soyulmuş sarımsakların ise kapalı bir kap içinde buzdolabında tutulması ve kısa sürede tüketilmesi gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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