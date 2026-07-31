Sarımsakları Aylarca Taze Tutan Yöntem! Filizlenmesini Geciktiriyor

Sarımsağın uzun süre dayanabilmesi için serin, kuru, karanlık ve hava dolaşımı bulunan bir ortamda saklanması gerekiyor. Karton yumurta kolisi de bu koşulların birkaçını aynı anda sağlayabiliyor.

Yöntemi uygulamak için kabukları soyulmamış ve yıkanmamış bütün sarımsak başları, kolinin bölmelerine birbirine temas etmeyecek şekilde yerleştiriliyor. Kolinin kapağı kapatıldıktan sonra paket; ocak, fırın ve güneş ışığından uzak bir kilerde veya mutfak dolabında saklanıyor.

Kolinin kapağı ışığı engelleyerek sarımsağın filizlenmesini yavaşlatıyor. Karton malzeme ise fazla nemi emiyor ve plastik kapların aksine hava dolaşımını tamamen kesmiyor. Ayrı bölmeler, sarımsakların birbirine sürtünmesini ve ezilmesini de önlüyor.