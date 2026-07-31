Sarımsakları Aylarca Taze Tutan Yöntem! Filizlenmesini Geciktiriyor
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Mutfakta kısa sürede filizlenen veya yumuşamaya başlayan sarımsakları daha uzun süre saklamanın yolu buzdolabından geçmiyor. Bahçe uzmanlarının önerdiği yöntemde, kullanılmış bir karton yumurta kolisi sarımsaklar için karanlık ve hava alan bir saklama kabına dönüştürülüyor.
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Karton koli karanlık ve hava alan bir ortam sağlıyor
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Plastik yumurta kolileri aynı sonucu vermiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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