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Doğuştan Tek Kollu Futbolcu Marius Lindh, Avrupa'da Tarih Yazdı

Doğuştan Tek Kollu Futbolcu Marius Lindh, Avrupa'da Tarih Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 21:31
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Faroe Adaları temsilcisi NSI Runavik, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovenya ekibi Koper'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek eşleşmeyi uzatmaya taşıdı. Uzatmalarda skor değişmeyince turu geçen taraf penaltı atışlarıyla belirlendi; seri penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Runavik, büyük bir sürprize imza atarak bir üst tura yükseldi. Ama geceye damgasını vuran goller ya da skor değil pes etmeyen bir futbolcunun başarısıydı.

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Doğuştan engelli futbolcu azmiyle takdir topladı.

Doğuştan engelli futbolcu azmiyle takdir topladı.

Karşılaşmanın en dikkat çeken ismi, takımın ikinci golünü kaydeden Marius Kryger Lindh oldu. Maçın 70. dakikasında skoru 2-0'a getiren golü atan Lindh, sağ kolunda doğuştan bir engeli bulunmasına rağmen ampute futbolunda değil, doğrudan profesyonel liglerde mücadele ediyor. 27 yaşındaki oyuncu, yalnızca attığı kritik golle değil, maç boyunca ortaya koyduğu azim ve mücadele gücüyle de futbolseverlerin takdirini kazandı.

Bu sezon 5 gol 4 asisti var.

Bu sezon 5 gol 4 asisti var.

22 Haziran 1999 doğumlu Lindh, kariyerine Danimarka'da Slagelse B&I'de başladı. 2022 yılında AB Argir'e transfer olan oyuncu, 2024 sezonu öncesinde B36 Tórshavn'a katıldı ve sezon sonunda taraftarlar tarafından yılın futbolcusu seçildi. Bu sezon NSI Runavik formasıyla çıktığı 24 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koyan Lindh, Transfermarkt'ın güncel verilerine göre 175 bin euroluk piyasa değeriyle Faroe Adaları Ligi'nin en değerli 15. oyuncusu konumunda.

Tarihte örneği çok az.

Tarihte örneği çok az.

Uzmanlar, Lindh'i Avrupa kulüp turnuvalarında forma giyen çok az sayıdaki tek kollu futbolculardan biri olarak değerlendiriyor. Tarihte benzer örnekler arasında, 1971 yılında Kupa Galipleri Kupası'nda Chelsea karşısında 90 dakika forma giyen Luksemburglu Guy Thill ile bir iş kazasında kolunu kaybeden Kuzey İrlandalı Jimmy Hasty gösteriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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