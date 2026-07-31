Doğuştan Tek Kollu Futbolcu Marius Lindh, Avrupa'da Tarih Yazdı

Karşılaşmanın en dikkat çeken ismi, takımın ikinci golünü kaydeden Marius Kryger Lindh oldu. Maçın 70. dakikasında skoru 2-0'a getiren golü atan Lindh, sağ kolunda doğuştan bir engeli bulunmasına rağmen ampute futbolunda değil, doğrudan profesyonel liglerde mücadele ediyor. 27 yaşındaki oyuncu, yalnızca attığı kritik golle değil, maç boyunca ortaya koyduğu azim ve mücadele gücüyle de futbolseverlerin takdirini kazandı.