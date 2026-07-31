Doğuştan Tek Kollu Futbolcu Marius Lindh, Avrupa'da Tarih Yazdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Faroe Adaları temsilcisi NSI Runavik, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovenya ekibi Koper'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek eşleşmeyi uzatmaya taşıdı. Uzatmalarda skor değişmeyince turu geçen taraf penaltı atışlarıyla belirlendi; seri penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Runavik, büyük bir sürprize imza atarak bir üst tura yükseldi. Ama geceye damgasını vuran goller ya da skor değil pes etmeyen bir futbolcunun başarısıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğuştan engelli futbolcu azmiyle takdir topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sezon 5 gol 4 asisti var.
Tarihte örneği çok az.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın