Marsilya Zaferi Sonrası Coşkulu Anlar: Beşiktaş Taraftarının Tezahüratlarına Italiano da Katıldı

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Vincenzo Italiano, tribünlerden gelen tezahüratların kendisini çok duygulandırdığını belirtti. İtalyan teknik adam 'Taraftarın bana attığı tezahüratlar çok duygulandırıcı, bunu parayla satın alamazsınız' sözleriyle hislerini anlattı. Italiano sözlerini 'Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım, bunu yapamıyorum ama bu atmosferin uzun süre devam etmesini umuyorum' diyerek tamamladı.