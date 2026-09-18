Marsilya Zaferi Sonrası Coşkulu Anlar: Beşiktaş Taraftarının Tezahüratlarına Italiano da Katıldı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Marsilya'yı Tüpraş Stadyumu'nda 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sırasında tribünler teknik direktör Vincenzo Italiano için tezahürat yaptı. İtalyan teknik adam da sahanın kenarında taraftarla birlikte kutlama yaparak karşılık verdi. Maç sonrası konuşan Italiano, kendisine gösterilen ilgiden duygulandığını söyledi.
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Italiano'nun tezahüratlara tepkisi ile coşku daha da büyüdü.
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Taraftarın sevgisi karşısında duygulandı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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