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Marsilya Zaferi Sonrası Coşkulu Anlar: Beşiktaş Taraftarının Tezahüratlarına Italiano da Katıldı

Marsilya Zaferi Sonrası Coşkulu Anlar: Beşiktaş Taraftarının Tezahüratlarına Italiano da Katıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 23:03
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Marsilya'yı Tüpraş Stadyumu'nda 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sırasında tribünler teknik direktör Vincenzo Italiano için tezahürat yaptı. İtalyan teknik adam da sahanın kenarında taraftarla birlikte kutlama yaparak karşılık verdi. Maç sonrası konuşan Italiano, kendisine gösterilen ilgiden duygulandığını söyledi.

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Italiano'nun tezahüratlara tepkisi ile coşku daha da büyüdü.

Taraftarın sevgisi karşısında duygulandı

Taraftarın sevgisi karşısında duygulandı

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Vincenzo Italiano, tribünlerden gelen tezahüratların kendisini çok duygulandırdığını belirtti. İtalyan teknik adam 'Taraftarın bana attığı tezahüratlar çok duygulandırıcı, bunu parayla satın alamazsınız' sözleriyle hislerini anlattı. Italiano sözlerini 'Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım, bunu yapamıyorum ama bu atmosferin uzun süre devam etmesini umuyorum' diyerek tamamladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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