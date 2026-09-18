Tarladan Markete Fiyat Operasyonu: Fahiş Fiyat Operasyonunda 40 Tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Organize Suçlarla Mücadele Bürosu, sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulayan tedarikçilere yönelik 'Tarladan Markete Fiyat Yolculuğu' adlı bir soruşturma yürüttü. 41 büyük tedarikçi firma yöneticisinin hedef alındığı operasyonda 22 ilde 109 adrese eş zamanlı arama yapıldı. Gözaltına alınan 40 şüpheli Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi ve tutuklandı, 1 şüphelinin yakalanması için ise arama kararı çıkarıldı.
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Alış fiyatını yüksek gösterip maliyeti şişirmişler
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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