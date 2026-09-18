Tarladan Markete Fiyat Operasyonu: Fahiş Fiyat Operasyonunda 40 Tutuklama

Soruşturma dosyasına göre düzen beş aşamada işliyordu. Çiftçiden ürün gerçek piyasa fiyatından satın alınıyor, ardından çiftçi adına şişirilmiş tutarlarla fatura düzenleniyordu. Bu sahte belgelerle maliyetler yapay olarak büyütülüyor, kâğıt üzerinde kâr marjı düşük gösteriliyor ve ürünler bu şekilde büyük zincir marketlere dağıtılıyordu. Vergi Denetim Kurulu, düzeni belgelemek için 1.029 çiftçinin ifadesine başvurdu.