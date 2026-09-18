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Tarladan Markete Fiyat Operasyonu: Fahiş Fiyat Operasyonunda 40 Tutuklama

Tarladan Markete Fiyat Operasyonu: Fahiş Fiyat Operasyonunda 40 Tutuklama

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 23:17
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Organize Suçlarla Mücadele Bürosu, sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulayan tedarikçilere yönelik 'Tarladan Markete Fiyat Yolculuğu' adlı bir soruşturma yürüttü. 41 büyük tedarikçi firma yöneticisinin hedef alındığı operasyonda 22 ilde 109 adrese eş zamanlı arama yapıldı. Gözaltına alınan 40 şüpheli Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi ve tutuklandı, 1 şüphelinin yakalanması için ise arama kararı çıkarıldı.

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Alış fiyatını yüksek gösterip maliyeti şişirmişler

Alış fiyatını yüksek gösterip maliyeti şişirmişler

Soruşturma dosyasına göre düzen beş aşamada işliyordu. Çiftçiden ürün gerçek piyasa fiyatından satın alınıyor, ardından çiftçi adına şişirilmiş tutarlarla fatura düzenleniyordu. Bu sahte belgelerle maliyetler yapay olarak büyütülüyor, kâğıt üzerinde kâr marjı düşük gösteriliyor ve ürünler bu şekilde büyük zincir marketlere dağıtılıyordu. Vergi Denetim Kurulu, düzeni belgelemek için 1.029 çiftçinin ifadesine başvurdu.

Mandalina, sarımsak ve limonda fatura oyunu.

Mandalina, sarımsak ve limonda fatura oyunu.

İncelenen faturalarda ürün bazında büyük fark bulundu. Çiftçiden kilogramı 6-8 liradan alınan mandalina, sahte faturalarda 28 lira olarak gösterildi ve market rafına 31,82 liradan çıktı. Gerçekte 50 ton alınan sarımsak, sahte belgelerle 800 ton alınmış gibi kayda geçirildi. Çiftçiye kilogram başına 45-50 lira ödenen limon ise faturalarda 64-72 liraya çıkarıldı.

Ölmüş kişiler adına fatura kesmişler.

Ölmüş kişiler adına fatura kesmişler.

Soruşturmada ortaya çıkan çarpıcı detaylardan biri de sahte fatura yöntemiyle ilgiliydi. Ocak 2025 ile Mart 2026 arasında, hiçbir ürün teslimatı yapılmadığı halde vefat etmiş kişilerin adına alım faturası kesildiği belirlendi. Bu sahte belgelerle firmaların kayıtlarında gerçek dışı maliyet artışı yaratıldığı tespit edildi. Savcılık, soruşturmanın farklı tedarikçi firmalar için de sürdüğünü açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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