Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: 3 İsim Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ya da bunun için yer temin ettiği yönünde makul şüphe bulunduğu belirtildi. Oyuncu Afra Saraçoğlu ise iş seyahati nedeniyle yurt dışında olduğunu, yurda döndüğünde ifade vereceğini sosyal medya hesabından duyurdu.