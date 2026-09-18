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Küba'da Yedinci Ülke Çapında Elektrik Kesintisi: 9 Milyon Kişi Karanlıkta Kaldı

Küba'da Yedinci Ülke Çapında Elektrik Kesintisi: 9 Milyon Kişi Karanlıkta Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2026 - 00:06
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Küba'da ulusal elektrik şebekesi tamamen çöktü ve ülke genelinde yaklaşık 9 milyon kişi karanlıkta kaldı. Enerji ve Maden Bakanlığı, elektrik sisteminde tam bir kesinti yaşandığını ve sistemi yeniden çalıştırma protokollerinin başlatıldığını açıkladı. Bu, 2026 yılında ülke genelinde yaşanan yedinci büyük elektrik kesintisi oldu.

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2026'da yedinci büyük kesinti yaşandı

2026'da yedinci büyük kesinti yaşandı

Küba, bu yıl art arda büyük elektrik krizleriyle karşı karşıya kaldı. Mart ayında ülke genelinde iki kez elektrik şebekesi tamamen çöktü, temmuzda ise dokuz gün içinde üç büyük kesinti yaşandı. 3 Ağustos'ta altıncı kesinti gerçekleşmiş, 18 Eylül'de yaşanan son arızayla bu sayı yediye çıkmıştı.

Eski santraller ve yakıt sıkıntısı çöküşü hızlandırdı

Eski santraller ve yakıt sıkıntısı çöküşü hızlandırdı

Kesintilerin arkasında Küba'nın petrol türevi yakıtlara bağımlı, yaşlanmış termik santralleri bulunuyor. Yetersiz bakım ve yedek parça sıkıntısı, ekipman arızalarını sık hale getirdi. Ülkenin en büyük santrallerinden Antonio Guiteras Termik Santrali'ndeki arızalar da daha önce geniş çaplı kesintilere yol açmıştı.

ABD yaptırımları krizi derinleştirdi

ABD yaptırımları krizi derinleştirdi

Venezuela ocak ayında Küba'ya yakıt sevkiyatını durdurdu, şubat ayında ise Meksika petrol gönderimlerini kesti. ABD, 1 Mayıs'ta enerji, savunma, madencilik ve finans sektörlerini kapsayacak şekilde yaptırımları genişletmiş, 17 Eylül'de de nikel sektörü ve orduyla bağlantılı 11 kuruma yeni yaptırım uygulamıştı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Washington'u ülke ekonomisini boğarak teslim olmaya zorlamakla suçladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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