Küba'da Yedinci Ülke Çapında Elektrik Kesintisi: 9 Milyon Kişi Karanlıkta Kaldı

Küba'da ulusal elektrik şebekesi tamamen çöktü ve ülke genelinde yaklaşık 9 milyon kişi karanlıkta kaldı. Enerji ve Maden Bakanlığı, elektrik sisteminde tam bir kesinti yaşandığını ve sistemi yeniden çalıştırma protokollerinin başlatıldığını açıkladı. Bu, 2026 yılında ülke genelinde yaşanan yedinci büyük elektrik kesintisi oldu.