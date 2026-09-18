Küba'da Yedinci Ülke Çapında Elektrik Kesintisi: 9 Milyon Kişi Karanlıkta Kaldı
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Küba'da ulusal elektrik şebekesi tamamen çöktü ve ülke genelinde yaklaşık 9 milyon kişi karanlıkta kaldı. Enerji ve Maden Bakanlığı, elektrik sisteminde tam bir kesinti yaşandığını ve sistemi yeniden çalıştırma protokollerinin başlatıldığını açıkladı. Bu, 2026 yılında ülke genelinde yaşanan yedinci büyük elektrik kesintisi oldu.
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2026'da yedinci büyük kesinti yaşandı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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