Fenerbahçe-Barcelona Maçında Elektrik Kesintisinden Bahis Çetesi Çıktı: Milyon Dolarlar Kaybettiren Jeneratör
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18 Eylül 2001'de Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı Kadıköy'de ağırladı. Maçın 66. dakikasında Barcelona 3-0 öndeyken stadın ışıkları söndü. İddialara göre bu yaşananlar, bahisçi Dan Tan'ın bahsini kurtarma girişimiydi. Tan'ın maça yatırdığı para 3 milyon dolardı. Ve bu para bir jeneratör hamlesiyle buhar oldu.
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Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği maçta tarihi bir soruşturma çıktı.
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Kadıköy bir anda karanlığa büründü ve bu elektrik kesintisinin ardından büyük bir şebeke çıktı.
Kulüp devreye girdi.
"Çakma Togo" milli takımı kurdu.
Nasıl yakalandılar?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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