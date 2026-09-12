Fenerbahçe-Barcelona Maçında Elektrik Kesintisinden Bahis Çetesi Çıktı: Milyon Dolarlar Kaybettiren Jeneratör

7 Eylül 2010’da Bahreyn, hazırlık maçında Togo’yu 3-0 mağlup etti ancak karşılaşmada Togo Milli Takımı’nın gerçek oyuncuları yer almıyordu. Togo Futbol Federasyonu maçtan haberdar olmadığını açıklarken, sahaya çıkan oyuncuların sahte bir ekip olduğu ortaya çıktı. Maç boyunca Togo adına atılan 5 gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın arkasında yine aynı şebeke olduğu belirlenirken, FIFA ve Togo Spor Bakanlığı soruşturma başlattı. Maç geçersiz sayıldı, organizasyonda rolü bulunan Bana Tchanilé’ye de ek 3 yıl men cezası verildi.