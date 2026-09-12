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Fenerbahçe-Barcelona Maçında Elektrik Kesintisinden Bahis Çetesi Çıktı: Milyon Dolarlar Kaybettiren Jeneratör

Fenerbahçe-Barcelona Maçında Elektrik Kesintisinden Bahis Çetesi Çıktı: Milyon Dolarlar Kaybettiren Jeneratör

Barcelona Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 17:00
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18 Eylül 2001'de Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı Kadıköy'de ağırladı. Maçın 66. dakikasında Barcelona 3-0 öndeyken stadın ışıkları söndü. İddialara göre bu yaşananlar, bahisçi Dan Tan'ın bahsini kurtarma girişimiydi. Tan'ın maça yatırdığı para 3 milyon dolardı. Ve bu para bir jeneratör hamlesiyle buhar oldu.

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Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği maçta tarihi bir soruşturma çıktı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği maçta tarihi bir soruşturma çıktı.

Barcelona, 25. dakikada Patrick Kluivert'in golüyle öne geçti. Üç dakika sonra Patrik Andersson attı, fark ikiye çıktı. İlk yarı bu skorla bitti, ikinci yarıda 66. dakikada Javier Saviola'nın üçüncü golüyse Kadıköy'de homurdanmaları artırdı.

Kadıköy bir anda karanlığa büründü ve bu elektrik kesintisinin ardından büyük bir şebeke çıktı.

Kadıköy bir anda karanlığa büründü ve bu elektrik kesintisinin ardından büyük bir şebeke çıktı.

Yıllar sonra anlattığına göre Tan, maçtan önce stadyumda çalışan dört teknisyenle anlaşmıştı. Görevleri gerektiğinde Tan'ın istediği zamanda ışıkları kesmekti. Böylelikle Tan'ın müdahale ettiği an yarıda kalacak sonucunda  yatırılan paranın geri alınacaktı. Barcelona 3-0 öne geçtiğinde bu plan devreye girdi.

Kulüp devreye girdi.

Kulüp devreye girdi.

Stadyum yaklaşık 20 dakika karanlıkta kaldı. Işıklar, stadyumda ana jeneratör değil hesapta olmayan yedek jeneratörün devreye girmesiyle yeniden yandı. Maç kaldığı yerden tamamlandı, başka gol olmadı. Tan'ın anlattığına göre o gece 3 milyon dolar elinden gitti.

"Çakma Togo" milli takımı kurdu.

"Çakma Togo" milli takımı kurdu.

7 Eylül 2010’da Bahreyn, hazırlık maçında Togo’yu 3-0 mağlup etti ancak karşılaşmada Togo Milli Takımı’nın gerçek oyuncuları yer almıyordu. Togo Futbol Federasyonu maçtan haberdar olmadığını açıklarken, sahaya çıkan oyuncuların sahte bir ekip olduğu ortaya çıktı. Maç boyunca Togo adına atılan 5 gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın arkasında yine aynı şebeke olduğu belirlenirken, FIFA ve Togo Spor Bakanlığı soruşturma başlattı. Maç geçersiz sayıldı, organizasyonda rolü bulunan Bana Tchanilé’ye de ek 3 yıl men cezası verildi.

Nasıl yakalandılar?

Nasıl yakalandılar?

Europol, 4 Şubat 2013’te Operation VETO kapsamında Avrupa’da 380’den fazla, dünya genelinde ise 680 şüpheli maçın tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmada 425 kişinin adı geçerken, bahisçi Wilson Raj Perumal’ın itirafları önemli rol oynadı. Perumal, Finlandiya’da sahte pasaport soruşturması sırasında yakalandı ve RoPS takımının 2008-2011 yılları arasındaki 24 maçının manipülasyonuyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Şampiyonlar Ligi’nden Debrecen-Fiorentina karşılaşması da incelendi. Manipülasyon ağının önemli isimlerinden Dan Tan ise 2013’te Singapur’da gözaltına alındı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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