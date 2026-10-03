4 Yaşında 'Terzi Olacağım' Dedi: 10 Yaşında Kendi Kumaş Koleksiyonunu Çıkardı

Max Alexander, 4 yaşındayken ailesine terzi olmak istediğini söyledi. Üç yıl sonra defile tasarlayan en genç kişi oldu. 2023'te 7 yıl 266 günlükken Denver Moda Haftası'nda koleksiyonunu sergiledi.

Tasarımlarında ağırlıklı olarak geri dönüştürülmüş alışveriş poşetleri ve kahve çuvalları gibi sürdürülebilir malzemeler kullanıyor. Kendi giyim markasını kurdu, ünlüleri giydirdi ve bir belgeselde yer aldı. Mart 2026'da Paris Moda Haftası'nda defile düzenleyen en genç tasarımcı olarak üçüncü rekorunu aldı.

Max, moda dünyasında en sevdiği şeyin her şeyden kıyafet yapılabilmesi olduğunu söylüyor. Turşudan, kaşıktan ve askıdan elbise yapılabileceğini anlatıyor.