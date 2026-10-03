4 Yaşında 'Terzi Olacağım' Dedi: 10 Yaşında Kendi Kumaş Koleksiyonunu Çıkardı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Max 4 yaşında terzi olmak istediğini söyledi, 7 yaşında defile tasarladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kumaş koleksiyonu geri dönüştürülmüş polyester ve hayvan desenleri içeriyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın