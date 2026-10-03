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4 Yaşında 'Terzi Olacağım' Dedi: 10 Yaşında Kendi Kumaş Koleksiyonunu Çıkardı

4 Yaşında 'Terzi Olacağım' Dedi: 10 Yaşında Kendi Kumaş Koleksiyonunu Çıkardı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 12:08
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ABD'li tasarımcı Max Alexander, 10 yıl 196 günlük yaşıyla kumaş koleksiyonu çıkaran en genç kişi olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Koleksiyonunu 14 Eylül 2026'da New York'taki Garment District'te tanıttı.

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Max 4 yaşında terzi olmak istediğini söyledi, 7 yaşında defile tasarladı

Max 4 yaşında terzi olmak istediğini söyledi, 7 yaşında defile tasarladı

Max Alexander, 4 yaşındayken ailesine terzi olmak istediğini söyledi. Üç yıl sonra defile tasarlayan en genç kişi oldu. 2023'te 7 yıl 266 günlükken Denver Moda Haftası'nda koleksiyonunu sergiledi.

Tasarımlarında ağırlıklı olarak geri dönüştürülmüş alışveriş poşetleri ve kahve çuvalları gibi sürdürülebilir malzemeler kullanıyor. Kendi giyim markasını kurdu, ünlüleri giydirdi ve bir belgeselde yer aldı. Mart 2026'da Paris Moda Haftası'nda defile düzenleyen en genç tasarımcı olarak üçüncü rekorunu aldı.

Max, moda dünyasında en sevdiği şeyin her şeyden kıyafet yapılabilmesi olduğunu söylüyor. Turşudan, kaşıktan ve askıdan elbise yapılabileceğini anlatıyor.

Kumaş koleksiyonu geri dönüştürülmüş polyester ve hayvan desenleri içeriyor

Kumaş koleksiyonu geri dönüştürülmüş polyester ve hayvan desenleri içeriyor

Max, koleksiyonunu 14 Eylül 2026'da New York'taki Garment District'te kalabalık bir moda meraklısı grubuna tanıttı. Tasarımlarını mankenlere sererek çevre dostu arka planlarını anlattı.

Koleksiyonda tüylü kumaşlar, etkileyici hayvan desenleri ve geri dönüştürülmüş polyesterden yapılmış, saten görünümlü akışkan baskılar var.

Etkinlikte yeni bir rekor da denedi ve otomatik dikiş makinesine en hızlı iplik takma unvanını 10,16 saniyeyle aldı. Dördüncü Guinness rekorunu hakem Michael Empric'in önünde kıran Max, Guinness Dünya Rekorları 2027 kitabında kendisine ayrılan sayfayla da yer alıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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