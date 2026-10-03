Evini En Son Ne Zaman Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!
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İnsan kendi evindeki dağınıklığa bir süre sonra gerçekten bağışıklık kazanabiliyor. İlk gün gözüne batan o sandalye üzerindeki kıyafetler üçüncü gün evin doğal bir parçası gibi görünmeye başlıyor mesela. Peki sen evini en son ne zaman temizledin? Geçenlerde yaptım ya dediğini duyar gibiyiz. Bakalım bu temizliğin üzerinden ne kadar geçmiş!
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1. İlk olarak meşhur kirli sepetine bakalım. Şu anda kapağını açsak nasıl bir manzarayla karşılaşırız?
2. Dolabını açsak hangi manzarayla karşılaşırız?
3. Akşam dizi izlerken bir şeyler atıştırdın. Paketler ve bardaklar ne zaman ortadan kaybolur?
4. Şu an bir arkadaşın 15 dakikaya uğruyorum dese panikler misin?
5. Temiz çarşaf serilmiş bir yatakta uyumanın verdiği o güzel his için hangisini söylersin?
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6. Evde sonra yerine koyarım dediğin eşyaların en çok toplandığı yer neresi?
7. Şimdi evinin zeminine güneş vurduğunu düşün. En çok ne dikkatini çeker?
8. Finalde banyoya uğruyoruz. Aynaya dikkatlice baktığında ne görüyorsun?
Son temizlik için biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor!
İki üç haftadır ev kendi düzenini kurmaya başlamış gibi duruyor!
Geçen hafta buralarda bir temizlik dönmüş!
Evinde temizliğin kokusu hala taptaze!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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