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Evini En Son Ne Zaman Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Evini En Son Ne Zaman Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Editörü
03.10.2026 - 12:31
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İnsan kendi evindeki dağınıklığa bir süre sonra gerçekten bağışıklık kazanabiliyor. İlk gün gözüne batan o sandalye üzerindeki kıyafetler üçüncü gün evin doğal bir parçası gibi görünmeye başlıyor mesela. Peki sen evini en son ne zaman temizledin? Geçenlerde yaptım ya dediğini duyar gibiyiz. Bakalım bu temizliğin üzerinden ne kadar geçmiş!

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1. İlk olarak meşhur kirli sepetine bakalım. Şu anda kapağını açsak nasıl bir manzarayla karşılaşırız?

2. Dolabını açsak hangi manzarayla karşılaşırız?

3. Akşam dizi izlerken bir şeyler atıştırdın. Paketler ve bardaklar ne zaman ortadan kaybolur?

4. Şu an bir arkadaşın 15 dakikaya uğruyorum dese panikler misin?

5. Temiz çarşaf serilmiş bir yatakta uyumanın verdiği o güzel his için hangisini söylersin?

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6. Evde sonra yerine koyarım dediğin eşyaların en çok toplandığı yer neresi?

7. Şimdi evinin zeminine güneş vurduğunu düşün. En çok ne dikkatini çeker?

8. Finalde banyoya uğruyoruz. Aynaya dikkatlice baktığında ne görüyorsun?

Son temizlik için biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor!

Bizce kapsamlı temizliğin üzerinden bir ay veya daha fazla zaman geçmiş olabilir. Bazı eşyalar çoktan olması gerektiği odayı terk etmiş bile olabilir. Beklenmedik misafir mesajının küçük çaplı bir kriz yaratması da boşuna değil! Ama bazen hayat yoğunlaşır ve temizlik yapılacaklar listesinin sürekli alt sıralarına kayar. Eminiz ki bir yerden başlayınca işlerin düşündüğünden hızlı toparlandığını fark edeceksin.

İki üç haftadır ev kendi düzenini kurmaya başlamış gibi duruyor!

Son kapsamlı temizliğin üzerinden iki üç hafta kadar geçmiş gibi görünüyor. Eşyalar yavaş yavaş karışmış, kirli sepet görevini fazlasıyla ciddiye almış ve bazı yüzeyler ufaktan kalabalıklaşmış olabilir. Yine de durum kontrolden çıkmış değil. Sadece ev artık sana birkaç farklı noktadan müsait olduğunda beni bir toparlasak mı mesajı gönderiyor.

Geçen hafta buralarda bir temizlik dönmüş!

Tahminimiz son ciddi temizliğin üzerinden yaklaşık bir hafta geçtiği yönünde. Ev hala gayet iyi durumda. Sandalyede bir kıyafet, tezgahta birkaç eşya olabilir. Bunlar günlük dağınıklıklar. Küçük bir toparlanmayla yeniden ilk günkü haline dönersin.

Evinde temizliğin kokusu hala taptaze!

Bizce evini bugün ya da son birkaç gün içinde temizledin! Evinin mis kokusunu buradan duyar gibiyiz. Kirli sepet henüz isyan etmemiş, masaların üzerinde ne olduğunu görebiliyor ve beklenmedik misafir karşısında kalp krizi geçirmiyorsun. Küçük dağınıklıkları çok büyümeden toparlayanlardan olabilirsin. Kısacası temizlik operasyonu oldukça yakın zamanda gerçekleşmiş!

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Editörü
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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