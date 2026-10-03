Evini En Son Ne Zaman Temizlediğini Tahmin Ediyoruz!

Son kapsamlı temizliğin üzerinden iki üç hafta kadar geçmiş gibi görünüyor. Eşyalar yavaş yavaş karışmış, kirli sepet görevini fazlasıyla ciddiye almış ve bazı yüzeyler ufaktan kalabalıklaşmış olabilir. Yine de durum kontrolden çıkmış değil. Sadece ev artık sana birkaç farklı noktadan müsait olduğunda beni bir toparlasak mı mesajı gönderiyor.