69 Yaşında Bisikletle Dünyayı Dolaştı: 30 Bin Kilometreyi 324 Günde Tamamladı

Jackie, 2021'de skuamöz hücreli kanserden 55 yaşında hayatını kaybetti. Yedi yıl boyunca kemoterapi ve radyoterapiyle hastalıkla mücadele etmişti. Herbst, yası yeni bir hedefe çevirdiğini ve Jackie'nin hayata bağlılığını kendi tutkusuyla sürdürmek istediğini söylüyor.

Herbst yolculuk için Kanada'daki Princess Margaret Kanser Vakfı adına bağış kampanyası başlattı. Yolculuğun sonunda vakfa 67 bin 746 Kanada doları teslim etti. Tutar yaklaşık 48 bin ABD dolarına denk geliyor.

Rota boyunca Jackie'nin küllerini birlikte gitmek istedikleri yerlere serpti. Rekor başvurusunda amacını yaşlılara her şeyin mümkün olduğunu göstermek ve sağlığın kıymetini hatırlatmak olarak açıkladı. Şimdi yolculuğu anlatan bir kitap yazmaya hazırlanıyor.