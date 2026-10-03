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69 Yaşında Bisikletle Dünyayı Dolaştı: 30 Bin Kilometreyi 324 Günde Tamamladı

69 Yaşında Bisikletle Dünyayı Dolaştı: 30 Bin Kilometreyi 324 Günde Tamamladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 22:01
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Kanadalı Mark Herbst, 69 yaşında bisikletle dünyayı dolaşarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Bangkok'tan 8 Ocak 2025'te yola çıkan Herbst, 25 ülkeden geçip 30 binden fazla kilometreyi 324 günde pedalladı ve 27 Kasım 2025'te başladığı noktaya döndü.

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Herbst bisikletle dünyayı dolaşan en yaşlı erkek olarak kayda geçti

Herbst bisikletle dünyayı dolaşan en yaşlı erkek olarak kayda geçti

Mark Herbst, 8 Ocak 2025'te Bangkok'tan yola çıktı ve 324 gün sonra, 27 Kasım 2025'te aynı şehre döndü. Yolculuk boyunca 25 ülkeden geçti ve 30 binden fazla kilometre pedalladı.

Guinness Dünya Rekorları, Herbst'i bisikletle dünyayı dolaşan en yaşlı erkek olarak kayda geçirdi. Önceki rekor sahibi, yolculuğu 66 yaşında tamamlayan Yeni Zelandalı Christopher Bennett'ti.

Ontario'nun Orillia kentinde yaşayan Herbst, rotada Avustralya kıyısından güney Asya'ya, orta Avrupa'dan Amerika'ya uzanan bir hat izledi. Yol boyunca yabancıların evlerini açtığını, yemek ısmarladığını ve yüzlerce kilometre sürüp ona yeni lastik getirdiğini anlattı.

Herbst yolculuğa kanserden kaybettiği eşi Jackie için çıktı

Herbst yolculuğa kanserden kaybettiği eşi Jackie için çıktı

Jackie, 2021'de skuamöz hücreli kanserden 55 yaşında hayatını kaybetti. Yedi yıl boyunca kemoterapi ve radyoterapiyle hastalıkla mücadele etmişti. Herbst, yası yeni bir hedefe çevirdiğini ve Jackie'nin hayata bağlılığını kendi tutkusuyla sürdürmek istediğini söylüyor.

Herbst yolculuk için Kanada'daki Princess Margaret Kanser Vakfı adına bağış kampanyası başlattı. Yolculuğun sonunda vakfa 67 bin 746 Kanada doları teslim etti. Tutar yaklaşık 48 bin ABD dolarına denk geliyor.

Rota boyunca Jackie'nin küllerini birlikte gitmek istedikleri yerlere serpti. Rekor başvurusunda amacını yaşlılara her şeyin mümkün olduğunu göstermek ve sağlığın kıymetini hatırlatmak olarak açıkladı. Şimdi yolculuğu anlatan bir kitap yazmaya hazırlanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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