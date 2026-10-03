Taşacak Bu Deniz Maç Olmasaydı Kaç Reyting Alacaktı? Özet ile Bölüm Arasındaki Fark Cevap Verdi

2 Ekim Cuma akşamı ekranlarda büyük bir kapışma vardı. TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz 2. sezonuyla geri dönerken ATV'de Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı yayınlandı.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizi, Total'de 10,13 reytingle günü zirvede tamamladı. Maç ise Total'de 9,77 ile ikinci sırada kalırken AB'de 11,39, ABC1'de 11,83 reytingle bu iki kategorinin birincisi oldu.

Sosyal medyada 'Maç diziyi etkiledi mi?' tartışması başlayınca bir reyting uzmanı da sessiz kalmadı. Uzmanın yorumu net oldu: 'Maçlar, hava durumu, okulların tatil olması bahane değil maalesef; sizi ciddi negatif etkileyen durumlar.'