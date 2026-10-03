Taşacak Bu Deniz Maç Olmasaydı Kaç Reyting Alacaktı? Özet ile Bölüm Arasındaki Fark Cevap Verdi
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2 Ekim Cuma akşamı Belçika-Türkiye maçıyla aynı gece ekrana dönen Taşacak Bu Deniz, Total'de 10,13 reytingle zirveye yerleşti. Ancak reyting uzmanı, bu başarının maçtan etkilenmemek anlamına gelmediğini söyledi. Uzmana göre dizinin bölüm reytingi, özetinin yalnızca 1,45 katında kaldı; geçen sezon bu oran 1,85-1,90 arasındaydı. Aradaki farkın sebebi ise maça giden seyirci.
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Reyting uzmanına göre maçlar, hava durumu ve okul tatilleri dizileri ciddi şekilde etkileyen gerçek faktörler.
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Taşacak Bu Deniz'in bölüm reytingi özetinin 1,45 katında kaldı; geçen sezon bu oran 1,85-1,90'dı.
Geçen hafta ABC1'de 1,68 puan kaybeden Kızılcık Şerbeti, bu hafta kaçan seyircinin bir kısmını geri kazandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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