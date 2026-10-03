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Taşacak Bu Deniz Maç Olmasaydı Kaç Reyting Alacaktı? Özet ile Bölüm Arasındaki Fark Cevap Verdi

Taşacak Bu Deniz Maç Olmasaydı Kaç Reyting Alacaktı? Özet ile Bölüm Arasındaki Fark Cevap Verdi

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 12:20
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2 Ekim Cuma akşamı Belçika-Türkiye maçıyla aynı gece ekrana dönen Taşacak Bu Deniz, Total'de 10,13 reytingle zirveye yerleşti. Ancak reyting uzmanı, bu başarının maçtan etkilenmemek anlamına gelmediğini söyledi. Uzmana göre dizinin bölüm reytingi, özetinin yalnızca 1,45 katında kaldı; geçen sezon bu oran 1,85-1,90 arasındaydı. Aradaki farkın sebebi ise maça giden seyirci.

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Reyting uzmanına göre maçlar, hava durumu ve okul tatilleri dizileri ciddi şekilde etkileyen gerçek faktörler.

Reyting uzmanına göre maçlar, hava durumu ve okul tatilleri dizileri ciddi şekilde etkileyen gerçek faktörler.

2 Ekim Cuma akşamı ekranlarda büyük bir kapışma vardı. TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz 2. sezonuyla geri dönerken ATV'de Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı yayınlandı.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizi, Total'de 10,13 reytingle günü zirvede tamamladı. Maç ise Total'de 9,77 ile ikinci sırada kalırken AB'de 11,39, ABC1'de 11,83 reytingle bu iki kategorinin birincisi oldu.

Sosyal medyada 'Maç diziyi etkiledi mi?' tartışması başlayınca bir reyting uzmanı da sessiz kalmadı. Uzmanın yorumu net oldu: 'Maçlar, hava durumu, okulların tatil olması bahane değil maalesef; sizi ciddi negatif etkileyen durumlar.'

Taşacak Bu Deniz'in bölüm reytingi özetinin 1,45 katında kaldı; geçen sezon bu oran 1,85-1,90'dı.

Taşacak Bu Deniz'in bölüm reytingi özetinin 1,45 katında kaldı; geçen sezon bu oran 1,85-1,90'dı.

Uzmana göre maçın etkisini en net gösteren dizi, bir hafta önce ekranda olmayan Taşacak Bu Deniz oldu. Dizinin önceki haftayla kıyaslanabilecek bir bölümü olmadığı için ölçü olarak özet yayınına bakmak gerekiyordu. Uzmanın paylaştığı rakamlara göre Taşacak Bu Deniz'in özeti 7,12, yeni bölümü ise 10,38 reyting aldı. Yani bölüm, özetinin 1,45 katında kaldı.

Peki bu neden önemli? Uzman, dizinin geçen sezon genellikle özetinin 1,85-1,90 katını aldığını hatırlattı. Aradaki farkın sebebini de tek cümleyle açıkladı: maça giden seyirci.

Aynı özet rakamı ve geçen sezonki oranla yapılan hesaba göre bölümün 13 bandına çıkması gerekiyordu. Başka bir deyişle Taşacak Bu Deniz zirveye yerleşti ama seyircisinin bir kısmını o gece maça kaptırdı.

Geçen hafta ABC1'de 1,68 puan kaybeden Kızılcık Şerbeti, bu hafta kaçan seyircinin bir kısmını geri kazandı.

Geçen hafta ABC1'de 1,68 puan kaybeden Kızılcık Şerbeti, bu hafta kaçan seyircinin bir kısmını geri kazandı.

Uzman, Kızılcık Şerbeti için de dikkat çekici bir ayrıntı paylaştı. Show TV'nin dizisi, 25 Eylül'de yayınlanan 140. bölümde ABC1'de 6,31'den 4,63'e inerek 1,68 puan kaybetmişti. Uzmana göre bu düşüşün arkasında da maç etkisi vardı.

2 Ekim'de yayınlanan 141. bölüm ise ABC1'de 4,87, AB'de 4,91 reyting aldı. Uzman, dizinin geçen hafta maç yüzünden kaçan seyircinin bir kısmını geri kazandığını söyledi.

Ancak uzmana göre bu, Kızılcık Şerbeti'nin maçtan etkilenmediği anlamına gelmiyor. Üstelik dizi, Taşacak Bu Deniz'in dönüşüyle Total'de 5. sıraya geriledi ve rakibinin özet yayınının bile gerisinde kaldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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