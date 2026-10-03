BDDK Duyurdu: Telefon ve Kredi Kartları İçin Yeni Karar

Karara göre fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında tüketici kredisi vadesi 12 ay olarak uygulanacak. Fiyat 40 bin liranın üzerine çıktığında ise vade doğrudan 3 aya düşüyor. Yani eşiğin hemen üstündeki bir etiket, ödeme planını baştan değiştiriyor.

Farkı görmek için basit bir hesap yeterli. Faiz ve masraflar hariç tutulduğunda 40 bin liralık bir telefon, 12 ay boyunca aylık yaklaşık 3 bin 333 lirayla alınabiliyor. 50 bin liralık bir telefonda ise aynı tutarın 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor ve aylık yük yaklaşık 16 bin 667 liraya çıkıyor. Bankanın uygulayacağı faiz oranı da hesaba girdiğinde gerçek taksit bunun üzerinde kalacak.

Bu yüzden telefon seçerken fiyat etiketine bakmak kadar, o fiyatın 40 bin liranın hangi tarafında kaldığına bakmak da önem kazanıyor. Sınırın hemen üzerindeki modellerde ödeme planı bütçeyi zorlayabilir.