BDDK Duyurdu: Telefon ve Kredi Kartları İçin Yeni Karar
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Telefon almayı düşünenler için hesap değişti. BDDK'nın 1 Ekim 2026'da yürürlüğe giren kararına göre fiyatı 40 bin lirayı aşan yeni telefonlarda tüketici kredisi vadesi en fazla 3 ay olacak. Fiyatı 40 bin lira ve altındaki cihazlarda ise 12 aya kadar taksit hakkı sürüyor. Yenilenmiş telefonlarda eşik 50 bin liraya çıkıyor.
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40 bin liranın üstündeki telefonda vade 3 aya iniyor, aylık ödeme katlanıyor.
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Yenilenmiş telefonda eşik 50 bin lira, ancak 12 aylık vade her satıcıdan alınamıyor.
Kredi kartı taksitleri nasıl olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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