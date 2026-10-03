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BDDK Duyurdu: Telefon ve Kredi Kartları İçin Yeni Karar

BDDK Duyurdu: Telefon ve Kredi Kartları İçin Yeni Karar

Kredi Kartı cep telefonu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 12:21
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Telefon almayı düşünenler için hesap değişti. BDDK'nın 1 Ekim 2026'da yürürlüğe giren kararına göre fiyatı 40 bin lirayı aşan yeni telefonlarda tüketici kredisi vadesi en fazla 3 ay olacak. Fiyatı 40 bin lira ve altındaki cihazlarda ise 12 aya kadar taksit hakkı sürüyor. Yenilenmiş telefonlarda eşik 50 bin liraya çıkıyor.

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40 bin liranın üstündeki telefonda vade 3 aya iniyor, aylık ödeme katlanıyor.

40 bin liranın üstündeki telefonda vade 3 aya iniyor, aylık ödeme katlanıyor.

Karara göre fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında tüketici kredisi vadesi 12 ay olarak uygulanacak. Fiyat 40 bin liranın üzerine çıktığında ise vade doğrudan 3 aya düşüyor. Yani eşiğin hemen üstündeki bir etiket, ödeme planını baştan değiştiriyor.

Farkı görmek için basit bir hesap yeterli. Faiz ve masraflar hariç tutulduğunda 40 bin liralık bir telefon, 12 ay boyunca aylık yaklaşık 3 bin 333 lirayla alınabiliyor. 50 bin liralık bir telefonda ise aynı tutarın 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor ve aylık yük yaklaşık 16 bin 667 liraya çıkıyor. Bankanın uygulayacağı faiz oranı da hesaba girdiğinde gerçek taksit bunun üzerinde kalacak.

Bu yüzden telefon seçerken fiyat etiketine bakmak kadar, o fiyatın 40 bin liranın hangi tarafında kaldığına bakmak da önem kazanıyor. Sınırın hemen üzerindeki modellerde ödeme planı bütçeyi zorlayabilir.

Yenilenmiş telefonda eşik 50 bin lira, ancak 12 aylık vade her satıcıdan alınamıyor.

Yenilenmiş telefonda eşik 50 bin lira, ancak 12 aylık vade her satıcıdan alınamıyor.

Yenilenmiş cep telefonları için ayrı bir sınır belirlendi. Fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş cihazlarda kredi vadesi 12 ay, bu tutarın üzerindeki cihazlarda 3 ay olacak. Aynı hesabı yenilenmiş bir telefon için yaptığımızda, 50 bin liralık cihazın aylık yükü 12 ayda yaklaşık 4 bin 167 lirada kalıyor. 55 bin liralık bir yenilenmiş telefonda ise 3 aya sıkışan plan aylık yaklaşık 18 bin 333 liraya çıkıyor. Bu rakamlar da yine faiz ve masraflar hariç.

12 aylık vadeden yararlanmak için satışın yenileme merkezi ya da yetkili satıcı niteliği taşıyan bir iş yerinden yapılması gerekiyor. Alışverişe çıkmadan önce satıcının bu yetkiye sahip olup olmadığını sormakta fayda var.

Kredi kartı taksitleri nasıl olacak?

Kredi kartı taksitleri nasıl olacak?

Kredi kartıyla taksitte ise bir değişiklik yok. Yenilenmiş olmayan telefonlarda kartla taksit yasağı sürüyor. Yenilenmiş telefonlarda tutar sınırı olmadan 12 aya kadar taksit yapılabiliyor.

Aynı düzenleme paketinde kredi kartlarında asgari ödeme hesabının eşiği de 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi. Limiti 100 bin liraya kadar olan kartlarda asgari ödeme dönem borcunun yüzde 20'si, bu tutarın üzerindeki limitlerde yüzde 40'ı olarak uygulanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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