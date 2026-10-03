Su Altında Nefesini Tutarken 87 Rakam Ezberleyip Dünya Rekoru Kırdı

Schäfer rakamları ezberlerken tamamen içselleştirdiği bir sistem kullanıyor. Yöntemin temelinde ezberlenecek bilgiyi görüntüye çevirmek var. Schäfer, beynin görüntüleri soyut bilgilerden çok daha iyi tuttuğunu söylüyor.

Görüntüler yaratıcı bir hikayede birleştirilebiliyor ya da çok iyi bilinen bir güzergah boyunca yerleştirilebiliyor. Schäfer matematik öğretmeni olmasının avantaj sağlamadığını, asıl belirleyici olanın yaratıcılık olduğunu belirtiyor.

Schäfer'in başka rekorları da var. 250 madeni parayı sırayla ezberledi ve üç dakikada 11 telefon numarasını hatırladı. Ayrıca bir pulu 100 metre boyunca 3 dakika 3 saniyede üfleyerek ilerletti. Guinness Dünya Rekorları 2027 kitabında yer alıyor.