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Yaşam
Su Altında Nefesini Tutarken 87 Rakam Ezberleyip Dünya Rekoru Kırdı

Su Altında Nefesini Tutarken 87 Rakam Ezberleyip Dünya Rekoru Kırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 09:07
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34 yaşındaki Alman matematik öğretmeni Christian Schäfer, su altında nefesini tutarken 87 rakamı ezberleyip Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Londra'daki bir havuzda yapılan denemede Schäfer, sudan çıktıktan sonra rakamları doğru sırayla saydı.

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Rakamlar yalnızca suyun altına tamamen girildikten sonra görülebildi

Rakamlar yalnızca suyun altına tamamen girildikten sonra görülebildi

Rekor denemesinde Schäfer, listeye ancak tamamen suya battıktan sonra bakabildi. Rakamları cep telefonu ekranında kaydırarak okudu.

Su altında nefesini tutabildiği kadar kalabildi. Yüzeye çıktığı anda rakamlara bakmayı bırakması gerekiyordu.

Ardından rakamları doğru sırayla hatırlamaya çalıştı. İlk hatada sayım duruyor. Schäfer 87 rakamı doğru sırayla sayarak en çok ondalık basamağı su altında ezberleme unvanını aldı.

Schäfer'in bellek tekniği rakamları görüntülere çeviriyor

Schäfer'in bellek tekniği rakamları görüntülere çeviriyor

Schäfer rakamları ezberlerken tamamen içselleştirdiği bir sistem kullanıyor. Yöntemin temelinde ezberlenecek bilgiyi görüntüye çevirmek var. Schäfer, beynin görüntüleri soyut bilgilerden çok daha iyi tuttuğunu söylüyor.

Görüntüler yaratıcı bir hikayede birleştirilebiliyor ya da çok iyi bilinen bir güzergah boyunca yerleştirilebiliyor. Schäfer matematik öğretmeni olmasının avantaj sağlamadığını, asıl belirleyici olanın yaratıcılık olduğunu belirtiyor.

Schäfer'in başka rekorları da var. 250 madeni parayı sırayla ezberledi ve üç dakikada 11 telefon numarasını hatırladı. Ayrıca bir pulu 100 metre boyunca 3 dakika 3 saniyede üfleyerek ilerletti. Guinness Dünya Rekorları 2027 kitabında yer alıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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