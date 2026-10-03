article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İlk Görüşte Başladı Yıllar Sonra Alevlendi: Biricik Suden ve Mazhar Alanson’un 28 Yıl Sonra Kesişen Yolları!

İlk Görüşte Başladı Yıllar Sonra Alevlendi: Biricik Suden ve Mazhar Alanson’un 28 Yıl Sonra Kesişen Yolları!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 09:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı aşk hikâyelerinde ikinci karşılaşma, ilkinden daha çok şey değiştiriyor. Biricik Suden ve Mazhar Alanson’un hikâyesi de tam böyle. Bir konser gecesinde başlayan flörtleri, ayrılığın ardından uzun süre geçmişte kalan bir anıya dönüşmüş. Ancak yıllar sonra Amsterdam’da yolları yeniden kesişmiş. Suden’in anlattığına göre aradan tam 28 yıl geçmiş! İşte ilk görüşte başlayan ve yıllar sonra evliliğe uzanan o hikâye…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biricik Suden ve Mazhar Alanson’un evliliğinin öncesinde, yıllar önce yarım kalan bir flört vardı.

Biricik Suden ve Mazhar Alanson’un evliliğinin öncesinde, yıllar önce yarım kalan bir flört vardı.

Onları uzun zamandır birlikte görmeye alışığız. Bir yanda MFÖ’nün unutulmaz şarkılarıyla hayatımıza eşlik eden Mazhar Alanson, diğer yanda kendine özgü tarzı ve spor tutkusuyla dikkat çeken Biricik Suden… 2003 yılında evlenen çiftin hikâyesi, nikah masasına oturmalarından çok daha önce başlamıştı. Üstelik ilk tanışmalarının ardından kesintisiz devam eden bir ilişkileri de olmamıştı.

Biricik Suden, Balçiçek İlter’in sunduğu “Sormazsam Olmaz” programında bu geçmişi anlatırken, Alanson ile önce flört ettiklerini, ardından ayrıldıklarını paylaşmıştı. Bugün uzun bir evlilikle devam eden ilişkilerinin ilk bölümü, bir konser gecesine dayanıyordu. Suden’in hafızasında o geceden kalanlar ise sahnedeki hareketlerden kıyafetlere kadar oldukça canlıydı. 

Suden’in anlattıklarında dikkat çeken şey, gelecekte evleneceği kişiyi ilk kez sahnede görmesiydi. Henüz kuliste tanışmamışlardı; aralarında bir konuşma bile geçmemişti. Ancak Alanson’un görünümü ve sahnedeki enerjisi, Suden’in ilgisini çekmeye yetmişti. Yıllar sonra anlatacağı bu ilk karşılaşma, ikilinin ilişkisinin başlangıcı olmuştu.

Her şey bir konser gecesinde başladı: Biricik Suden, Mazhar Alanson’u görür görmez etkilendi.

Her şey bir konser gecesinde başladı: Biricik Suden, Mazhar Alanson’u görür görmez etkilendi.

Suden’in anlatımına göre o akşam İzzet Öz ile birlikte, MFÖ’nün Beşiktaş’taki küçük bir mekanda verdiği konsere gitmişlerdi. İçeri girdiklerinde konser başlamıştı. Suden de o dönem punk tarzını benimsemişti ve sahneye baktığında, kendisine yakın bulduğu bir görünümle karşılaşmıştı.

Mazhar Alanson’un saçları, makyajı, küpeleri ve parlak renkli taytı dikkatini çekmişti. Bir yandan şarkı söyleyen, bir yandan zıplayarak sahnede hareket eden Alanson, Suden’de güçlü bir ilk izlenim bırakmıştı. İzzet Öz’e dönüp sahnedeki kişiyi sorması da bu yüzden olmuştu. Öz ise konserin ardından onları tanıştıracağını söylemişti. Suden, yıllar sonra o ilk anı “İlk görüşte aşk sanırım” diye tarif edecekti. 

Konser bitince kulise gittiler ve tanıştılar. Suden’in aktardığına göre Alanson, saçlarına dokunmak için elini uzattığında parmağı kanamıştı. İlk tanışmalarından aklında kalan bu küçük ayrıntıyı da anlatısına ekledi. Sonrasında birlikte bir davete gittiler ve aralarında flört başladı.

Ancak o gece başlayan yakınlık, o dönemde evliliğe uzanmadı. İkili bir süre sonra ayrıldı. Suden, ayrılık nedenini bu anlatıda açıklamıyordu; hikâyenin devamında öne çıkan ayrıntı, yıllar sonra yeniden karşılaşmalarıydı. İlk buluşmanın sahnesi bir konser mekanıyken, ikinci buluşma bambaşka bir yerde gerçekleşecekti.

Yıllar sonra Amsterdam Havalimanı’nda karşılaştılar ve ilişkilerine yeniden başladılar.

Yıllar sonra Amsterdam Havalimanı’nda karşılaştılar ve ilişkilerine yeniden başladılar.

Biricik Suden’in anlatısında asıl şaşırtan bölüm, ayrılıktan sonraki karşılaşmaydı. Yolları Amsterdam’da, bir havalimanında yeniden kesişmişti. Suden, aradan geçen süreyi ve sonrasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

“28 yıl sonra Amsterdam’da havalimanında karşılaştık ve tekrardan birlikte olduk.” 

Böylece bir konser gecesinde başlayan, ardından ayrılıkla kapanan ilişki yeniden başlamıştı. Bu kez birliktelikleri evliliğe uzandı. Mazhar Alanson ve Biricik Suden, 2003 yılında sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Dönemin nikah haberi de çiftin gösterişli bir kutlama yerine sade bir tören tercih ettiğini aktarıyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın