İlk Görüşte Başladı Yıllar Sonra Alevlendi: Biricik Suden ve Mazhar Alanson’un 28 Yıl Sonra Kesişen Yolları!

Onları uzun zamandır birlikte görmeye alışığız. Bir yanda MFÖ’nün unutulmaz şarkılarıyla hayatımıza eşlik eden Mazhar Alanson, diğer yanda kendine özgü tarzı ve spor tutkusuyla dikkat çeken Biricik Suden… 2003 yılında evlenen çiftin hikâyesi, nikah masasına oturmalarından çok daha önce başlamıştı. Üstelik ilk tanışmalarının ardından kesintisiz devam eden bir ilişkileri de olmamıştı.

Biricik Suden, Balçiçek İlter’in sunduğu “Sormazsam Olmaz” programında bu geçmişi anlatırken, Alanson ile önce flört ettiklerini, ardından ayrıldıklarını paylaşmıştı. Bugün uzun bir evlilikle devam eden ilişkilerinin ilk bölümü, bir konser gecesine dayanıyordu. Suden’in hafızasında o geceden kalanlar ise sahnedeki hareketlerden kıyafetlere kadar oldukça canlıydı.

Suden’in anlattıklarında dikkat çeken şey, gelecekte evleneceği kişiyi ilk kez sahnede görmesiydi. Henüz kuliste tanışmamışlardı; aralarında bir konuşma bile geçmemişti. Ancak Alanson’un görünümü ve sahnedeki enerjisi, Suden’in ilgisini çekmeye yetmişti. Yıllar sonra anlatacağı bu ilk karşılaşma, ikilinin ilişkisinin başlangıcı olmuştu.