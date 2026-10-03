İlk Görüşte Başladı Yıllar Sonra Alevlendi: Biricik Suden ve Mazhar Alanson’un 28 Yıl Sonra Kesişen Yolları!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı aşk hikâyelerinde ikinci karşılaşma, ilkinden daha çok şey değiştiriyor. Biricik Suden ve Mazhar Alanson’un hikâyesi de tam böyle. Bir konser gecesinde başlayan flörtleri, ayrılığın ardından uzun süre geçmişte kalan bir anıya dönüşmüş. Ancak yıllar sonra Amsterdam’da yolları yeniden kesişmiş. Suden’in anlattığına göre aradan tam 28 yıl geçmiş! İşte ilk görüşte başlayan ve yıllar sonra evliliğe uzanan o hikâye…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biricik Suden ve Mazhar Alanson’un evliliğinin öncesinde, yıllar önce yarım kalan bir flört vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey bir konser gecesinde başladı: Biricik Suden, Mazhar Alanson’u görür görmez etkilendi.
Yıllar sonra Amsterdam Havalimanı’nda karşılaştılar ve ilişkilerine yeniden başladılar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın