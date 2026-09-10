Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Grupta Oynadığı Son Sezonda Neler Yaşandı?
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Fenerbahçe, 2026-27 sezonunda 18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Sarı lacivertlilerin gruplarda son sahne aldığı sezon ise 2008-09'du. İşte o kadronun Avrupa'nın zirvesindeki altı maçlık serüveni.
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Sezon nasıl başlamıştı?
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Sezonun açılışına da kapanışına da imzasını attı: Porto
Yıldızlar karması Arsenal'e karşı İstanbul'da tutunamadı.
Kiev eşleşmesi daha iyi olabilirdi.
Kabus gibi bir Şampiyonlar Ligi sezonuydu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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