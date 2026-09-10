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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Grupta Oynadığı Son Sezonda Neler Yaşandı?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Grupta Oynadığı Son Sezonda Neler Yaşandı?

Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 17:25
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Fenerbahçe, 2026-27 sezonunda 18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Sarı lacivertlilerin gruplarda son sahne aldığı sezon ise 2008-09'du. İşte o kadronun Avrupa'nın zirvesindeki altı maçlık serüveni.

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Sezon nasıl başlamıştı?

Sezon nasıl başlamıştı?

Fenerbahçe'nin bir önceki sezonki karnesi hiç fena değildi. 2007-08'de çeyrek finalde Chelsea'ye elenene kadar tarihinin en iyi Şampiyonlar Ligi koşularından birini çıkaran sarı lacivertliler, o sezon ligi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayarak 2008-09 Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarından geçip katıldı. Kulüp yaz döneminde kadroyu da güçlendirdi, Roberto Carlos ve Alex'in yıldızlaştığı takıma Emre Belözoğlu ve Dani Güiza gibi isimler eklendi, teknik direktörlüğe de o yaz İspanya'yı Euro 2008 şampiyonu yapan Luis Aragones getirildi. Kariyerinde ilk kez yurt dışında görev alan İspanyol teknik adam, kalede değişmeyen ismi Volkan Demirel'in de yer aldığı bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nin H Grubu'na çıktı.

Sezonun açılışına da kapanışına da imzasını attı: Porto

Sezonun açılışına da kapanışına da imzasını attı: Porto

H Grubu'nu zirvede bitirecek olan Porto, Fenerbahçe'nin o sezonki ilk ve son rakibi oldu. İlk maçta deplasmanda Porto'ya 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin tek golü Guiza'dan gelmişti.

Grubun 5. maçında en azından bir galibiyet diyen Fenerbahçe, Lisandro Lopez'in iki golüne engel olamadı, Colin Kazım'ın tek golü ise puan getirmedi.

Yıldızlar karması Arsenal'e karşı İstanbul'da tutunamadı.

Yıldızlar karması Arsenal'e karşı İstanbul'da tutunamadı.

Grubun en çetin rakibi karşısında tablo iki uca savruldu. Arsène Wenger'in takımına karşı Adebayor, Walcott, Diaby, Song ve Ramsey'in gollerine engel olamayan Fenerbahçe'de Silvestre'nin kendi golüne GUiza'nın golü eklense de 5-2'lik ağır bir skordan kaçamadı.  Deplasmandaki maç ise biraz daha umut vericiydi. Fenerbahçe, Londra'dan 0-0'lık skor ve 1 puanla dönmüştü.

Kiev eşleşmesi daha iyi olabilirdi.

Kiev eşleşmesi daha iyi olabilirdi.

Ukrayna ekibi grupta biraz daha Fenerbahçe'nin dişine göre denebilecek takımdı. Kadıköy'de 0-0 biten maç Kiev'de 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle geçilmişti.

Kabus gibi bir Şampiyonlar Ligi sezonuydu.

Kabus gibi bir Şampiyonlar Ligi sezonuydu.

Altı maçta topladığı 2 puanla H Grubu'nu son sırada kapatan Fenerbahçe, UEFA Kupası'na dahi gidemedi. 4 gol atıp 11 gol yiyen sarı lacivertliler için sezon, Aralık ayında Avrupa'ya erken bir veda anlamına geliyordu.

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17 yıllık ara

17 yıllık ara

2008-09'daki bu altı maçtan sonra Fenerbahçe tam 17 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'nin grup ya da lig aşamasına adım atamadı. Kulüp bu uzun araya 2026-27 sezonunda son verdi, kadrosunu yeniden Avrupa'nın zirve turnuvasına yazdırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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