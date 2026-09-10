Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Grupta Oynadığı Son Sezonda Neler Yaşandı?

Fenerbahçe'nin bir önceki sezonki karnesi hiç fena değildi. 2007-08'de çeyrek finalde Chelsea'ye elenene kadar tarihinin en iyi Şampiyonlar Ligi koşularından birini çıkaran sarı lacivertliler, o sezon ligi Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayarak 2008-09 Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarından geçip katıldı. Kulüp yaz döneminde kadroyu da güçlendirdi, Roberto Carlos ve Alex'in yıldızlaştığı takıma Emre Belözoğlu ve Dani Güiza gibi isimler eklendi, teknik direktörlüğe de o yaz İspanya'yı Euro 2008 şampiyonu yapan Luis Aragones getirildi. Kariyerinde ilk kez yurt dışında görev alan İspanyol teknik adam, kalede değişmeyen ismi Volkan Demirel'in de yer aldığı bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nin H Grubu'na çıktı.