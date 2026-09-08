Donald Trump Yine Kriz Çıkardı: Komşu Ülkelerden Tepki Mesajları Geldi

Trump'ın Truth Social hesabından paylaştığı haritada, ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland, İzlanda ve bazı Karayip adaları da ABD bayrağının kırmızı-beyaz çizgileriyle kaplanmış şekilde yer aldı. Haritada ayrıca Meksika Körfezi'nin adı 'Gulf of America' yani 'Amerika Körfezi' olarak değiştirildi.

Bu paylaşım, Trump'ın daha önce New Mexico eyaletinin isminde geçen 'Mexico' kelimesinin üzerini çizerek yerine 'America' yazmasının hemen ardından geldi. ABD Başkanı'nın bu hamlelerinin, komşu ülkelerle aradaki gerilimi bir kez daha tırmandırdığı görülüyor.

Ancak paylaşım beklenen tepkiyi görmekte gecikmedi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kısa sürede X hesabından Trump'a yanıt verdi. Sheinbaum paylaşımında, 'Vatan ayında, Meksika'nın hiçbir yabancı ülkenin sömürgesi ya da himayesi altında olmadığını ve olmayacağını bir kez daha teyit ediyoruz. Gururla özgür, bağımsız ve egemen bir ülkeyiz' ifadelerini kullandı ve Eylül ayında kutlanan bağımsızlık gününe gönderme yaptı.