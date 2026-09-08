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Donald Trump Yine Kriz Çıkardı: Komşu Ülkelerden Tepki Mesajları Geldi

Donald Trump Yine Kriz Çıkardı: Komşu Ülkelerden Tepki Mesajları Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 07:41
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı bir haritayla yeniden gündeme oturdu. Paylaşılan görselde ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland, İzlanda ve bazı Karayip adaları da adeta 'ABD toprağı' gibi gösterildi. Trump'ın bu hamlesi, başta Meksika olmak üzere komşu ülkelerden sert tepkilerin gelmesine neden oldu.

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Harita, ABD sınırlarının yanı sıra komşu ülkeleri de 'Amerikan toprağı' gibi gösteriyor.

Harita, ABD sınırlarının yanı sıra komşu ülkeleri de 'Amerikan toprağı' gibi gösteriyor.

Trump'ın Truth Social hesabından paylaştığı haritada, ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland, İzlanda ve bazı Karayip adaları da ABD bayrağının kırmızı-beyaz çizgileriyle kaplanmış şekilde yer aldı. Haritada ayrıca Meksika Körfezi'nin adı 'Gulf of America' yani 'Amerika Körfezi' olarak değiştirildi.

Bu paylaşım, Trump'ın daha önce New Mexico eyaletinin isminde geçen 'Mexico' kelimesinin üzerini çizerek yerine 'America' yazmasının hemen ardından geldi. ABD Başkanı'nın bu hamlelerinin, komşu ülkelerle aradaki gerilimi bir kez daha tırmandırdığı görülüyor.

Ancak paylaşım beklenen tepkiyi görmekte gecikmedi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kısa sürede X hesabından Trump'a yanıt verdi. Sheinbaum paylaşımında, 'Vatan ayında, Meksika'nın hiçbir yabancı ülkenin sömürgesi ya da himayesi altında olmadığını ve olmayacağını bir kez daha teyit ediyoruz. Gururla özgür, bağımsız ve egemen bir ülkeyiz' ifadelerini kullandı ve Eylül ayında kutlanan bağımsızlık gününe gönderme yaptı.

Sheinbaum'un paylaşımı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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