Donald Trump Yine Kriz Çıkardı: Komşu Ülkelerden Tepki Mesajları Geldi
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı bir haritayla yeniden gündeme oturdu. Paylaşılan görselde ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland, İzlanda ve bazı Karayip adaları da adeta 'ABD toprağı' gibi gösterildi. Trump'ın bu hamlesi, başta Meksika olmak üzere komşu ülkelerden sert tepkilerin gelmesine neden oldu.
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Harita, ABD sınırlarının yanı sıra komşu ülkeleri de 'Amerikan toprağı' gibi gösteriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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