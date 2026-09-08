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Göztepe Şehir Hastanesi'nde Kabus Gibi Görüntüler: Hasta Ameliyat Masasındayken Fareler Cirit Attı!

Göztepe Şehir Hastanesi'nde Kabus Gibi Görüntüler: Hasta Ameliyat Masasındayken Fareler Cirit Attı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 07:19
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İstanbul Kadıköy'de bulunan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nden yayılan görüntüler sosyal medyayı salladı. Gazeteci Timur Soykan'ın Onlar TV yayınında gündeme getirdiği skandalda, bir hasta ameliyat masasındayken ameliyathanenin zemininde dolaşan fareler kameraya yansıdı. Kısa sürede binlerce kez izlenen görüntüler tepki topladı.

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“Burası bir ameliyathane ve bir hasta ameliyat ediliyor; temizliğin hayati önemde olduğu yerde fareler geziyor.”

“Burası bir ameliyathane ve bir hasta ameliyat ediliyor; temizliğin hayati önemde olduğu yerde fareler geziyor.”

Timur Soykan, paylaştığı videoya eklediği notta skandalı bu sözlerle özetledi. Görüntülerde, ameliyathanenin zemininde birden fazla farenin, cerrahi ekip ameliyata devam ederken telaşla dolaştığı görülüyor.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne bağlı olarak Kadıköy'de hizmet veriyor; 600 yataklı kompleks, 27 ameliyathanesi ve 96 yoğun bakım yatağıyla bölgenin en büyük şehir hastanelerinden biri olarak tanıtılıyor. Ancak paylaşılan görüntüler, hastanenin hijyen koşullarına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurdu.

'Onlar' yayınında konuyu ele alan Timur Soykan, ameliyathane gibi enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu bir alanda kemirgen görülmesinin hasta güvenliği açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Görüntüler gündem olurken hastane yönetiminden veya Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Paylaşımın altına gelen yorumlarda çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi, bazı kullanıcılar ise hastane bahçelerinden toplatılan sokak hayvanlarının yokluğunun kemirgen sayısındaki artışa zemin hazırlamış olabileceğini öne sürdü. 

BirGün gazetesi yazarı olan Timur Soykan, daha önce de kamu hastanelerindeki aksaklıkları konu alan araştırma haberleriyle gündeme gelmişti; geçtiğimiz aylarda bir eğitim ve araştırma hastanesinin nükleer tıp merkezinde yaşanan radyoaktif madde skandalını da kamuoyuna duyurmuştu.

Skandalın görüntülerinin yer aldığı paylaşımlar:

Timur Soykan'ın paylaşımı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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