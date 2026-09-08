Göztepe Şehir Hastanesi'nde Kabus Gibi Görüntüler: Hasta Ameliyat Masasındayken Fareler Cirit Attı!
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İstanbul Kadıköy'de bulunan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nden yayılan görüntüler sosyal medyayı salladı. Gazeteci Timur Soykan'ın Onlar TV yayınında gündeme getirdiği skandalda, bir hasta ameliyat masasındayken ameliyathanenin zemininde dolaşan fareler kameraya yansıdı. Kısa sürede binlerce kez izlenen görüntüler tepki topladı.
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“Burası bir ameliyathane ve bir hasta ameliyat ediliyor; temizliğin hayati önemde olduğu yerde fareler geziyor.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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