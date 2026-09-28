İlk Buluşmadan Sonra Bir Daha Aramayan Erkeklerin Ortak Özellikleri
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İyi geçtiğini düşündüğünüz bir ilk buluşmanın ardından karşı tarafın bir daha hiç aramaması pek çok kişinin yaşadığı bir durum. İlişki yazarı Jana Hocking, bunun nedenini erkeklere sordu. Erkek arkadaşlarından ve Instagram takipçilerinden gelen cevaplar, ilk buluşmada bir erkeği soğutabilen davranışları ortaya koydu.
İşte o davranışlar...
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Elektronik sigara cevaplarda en az 17 kez geçti.
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Buluşma boyunca yalnızca kendinden bahsetmek erkekleri soğutuyor.
İlk buluşmada gelir ve mal varlığı sormak en çok tekrarlanan şikâyetlerden biri.
Beklentiyi söylemeden karşı tarafın anlamasını beklemek de soğutuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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