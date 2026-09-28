İlk Buluşmadan Sonra Bir Daha Aramayan Erkeklerin Ortak Özellikleri

Erkeklere göre bu sorular, karşılarındaki kadının yalnızca onlardan ne elde edeceğiyle ilgilendiği hissini veriyor. Hocking de bu konuda erkeklere hak veriyor.

Geç kalmak, sürekli söylenmek ve dışarıda partnerine yüzlerce fotoğraf ve video çektirmek de listede yer aldı.