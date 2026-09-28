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İlk Buluşmadan Sonra Bir Daha Aramayan Erkeklerin Ortak Özellikleri

İlk Buluşmadan Sonra Bir Daha Aramayan Erkeklerin Ortak Özellikleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 15:08
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İyi geçtiğini düşündüğünüz bir ilk buluşmanın ardından karşı tarafın bir daha hiç aramaması pek çok kişinin yaşadığı bir durum. İlişki yazarı Jana Hocking, bunun nedenini erkeklere sordu. Erkek arkadaşlarından ve Instagram takipçilerinden gelen cevaplar, ilk buluşmada bir erkeği soğutabilen davranışları ortaya koydu.

İşte o davranışlar...

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Elektronik sigara cevaplarda en az 17 kez geçti.

Elektronik sigara cevaplarda en az 17 kez geçti.

Görünümle ilgili şikâyetler de az değildi. Bazı erkekler bronzlaştırıcıyla elde edilen ten renginin 'kirli' göründüğünü düşünüyor. Dudak dolgusu da listede yer aldı.

Bazı cevaplar ise daha kişiseldi. Dior kolye, yüzücü gözlüğü ve başa tam oturmayan şapkalar da erkekleri soğutan ayrıntılar arasında.

Buluşma boyunca yalnızca kendinden bahsetmek erkekleri soğutuyor.

Buluşma boyunca yalnızca kendinden bahsetmek erkekleri soğutuyor.

İki erkek, buluşma boyunca sürekli kendinden bahseden ve karşısındakine hiç soru sormayan kadınlardan şikâyet etti. Hocking, aynı şikâyeti kadınların da erkekler için sık sık dile getirdiğini hatırlatıyor.

Hocking'e göre çözüm basit: Sohbeti karşılıklı sorularla ilerletmek.

İlk buluşmada gelir ve mal varlığı sormak en çok tekrarlanan şikâyetlerden biri.

İlk buluşmada gelir ve mal varlığı sormak en çok tekrarlanan şikâyetlerden biri.

Erkeklere göre bu sorular, karşılarındaki kadının yalnızca onlardan ne elde edeceğiyle ilgilendiği hissini veriyor. Hocking de bu konuda erkeklere hak veriyor.

Geç kalmak, sürekli söylenmek ve dışarıda partnerine yüzlerce fotoğraf ve video çektirmek de listede yer aldı.

Beklentiyi söylemeden karşı tarafın anlamasını beklemek de soğutuyor.

Beklentiyi söylemeden karşı tarafın anlamasını beklemek de soğutuyor.

Bir erkek, görüştüğü kadının o gece kendisinin yanında kalmasını beklediğini ama bunu hiç söylemediğini anlattı. Erkek evdeki sorumlulukları nedeniyle eve döndü, kadın da bunun üzerine bir hafta boyunca onunla konuşmadı. Hocking'e göre küsmek ve karşıdakinin aklınızdan geçenleri tahmin etmesini beklemek de itici davranışlar arasında.

Başka bir erkek ise çocuk gibi konuşup ondan kurtarıcı rolü üstlenmesini bekleyen kadınlardan hoşlanmadığını söyledi. Hocking'e göre cevapların ortak noktası belliydi: Erkekler de karşılarındaki kişinin kendilerini önemsediğini hissetmek istiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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