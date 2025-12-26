onedio
Love Bombing'den Ghosting'e Gidecek İlişkileri Önceden Anlama Rehberi

Sultan Oğuz
26.12.2025 - 23:46

İlişkiler dünyası artık hayatımıza giren yepyeni kavramlarla dolu. Sosyal medyanın da etkisiyle sık sık karşımıza çıkan ghosting ve lovebombing gibi terimler, aslında ilişkilerde yaşadığımız durumları tek bir kelimeyle özetlememizi sağlıyor. Ama kabul edelim ki çoğumuz bu terimlerin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Hazırsan romantik ilişkilerde sıkça duyduğumuz 10 terime birlikte göz atalım!

1. Love Bombing

İlişkinin daha ilk günlerinde sana sanki yıllardır beklediğin o büyük aşkı yaşatıyormuş gibi davranan kişiler vardır ya… İşte bu terim tam da onları anlatıyor. Karşındaki insan sürekli iltifatlar eder, mesaj kutun 'Aşkım, canım, bir tanem' sözleriyle dolar, sürprizler, hediyeler, çiçekler ardı ardına gelir. İlk başta kendini romantik bir filmin başrolü gibi hissedersin ama çoğu zaman bu aşırı ilgi uzun sürmez.

2. Ghosting

Her şey güzel giderken, bir gün karşındaki insanın aniden ortadan kaybolması… Ne bir açıklama, ne bir mesaj, ne de veda. Mesaj yazarsın ama cevap gelmez; ararsın ama açmaz. Sen hala 'Acaba başına bir şey mi geldi?' diye düşünürken aslında tek yaptığı şey bildiğin buhar olup uçmak.

3. Breadcrumbing

Bunun Türkçe karşılığı aslında “Ekmek kırıntısı bırakmak.” Birinin sana ara sıra umut kırıntıları verip asla net bir şey söylememesi durumu. Mesela, “Seni görmek istiyorum ama çok yoğun çalışıyorum” gibi sözlerle seni oyalayan insanlar… Ne ilişkiyi bitirirler ne de tam anlamıyla başlatırlar. Yani sen hep bir şey olacakmış gibi beklersin ama o “bir şey” asla olmaz.

4. Benching

Birinin seni adeta yedek kulübesinde oturtması… Sen hayatında önemli bir yerdesin ama asla ilk sırada değilsin. Yani sana değer veriyor gibi gözüküyor ama hiçbir zaman “Seninle ciddi bir şey istiyorum” demiyor. Ne tamamen bırakıyor ne de ilişkinizi tamamen sahipleniyor.

5. Orbiting

İlişki biter ya da bir şekilde konuşmayı kesersiniz ama o kişi sosyal medyada hala çevrende dönmeye devam eder. Hikayelerini izler, gönderilerini beğenir, ara sıra imalı emojiler bırakır ama hayatına dahil olmaz. Yani sanki seni tamamen bırakmamış gibi görünür ama aslında hiçbir adım da atmaz.

6. Slow Fade

Slow Fade'i Ghosting’in daha yumuşak versiyonu olarak düşünebilirsin. Yani bir anda kaybolmaz ama zaman içinde yavaş yavaş uzaklaşır. Mesajlar kısa ve kuru hale gelir, buluşmalar ertelenir, heyecan biter. En sonunda da zaten ilişki kendiliğinden ve ne olduğunu anlamadan biter.

7. DTR (Define the Relationship)

İlişkilerde kritik dönemeçlerden biri: 'Biz neyiz?' sorusu. Yani tarafların oturup artık ilişkiye bir isim koyma aşaması. Arkadaş mıyız, sevgili miyiz, yoksa sadece konuşuyor muyuz? DTR konuşması çoğu çift için stresli olur çünkü ya netlik kazandırır ya da ilişkiyi tamamen bitirir. Ama kesinlikle her ilişkinin dönüm noktalarından biridir.

8. Future Faking

Başlangıçta büyük hayaller satmak… Evleneceğiz, birlikte tatile çıkacağız, ileride kesin bir evimiz olacak gibi geleceğe dair planlarla seni heyecanlandırır ama aslında bu sözlerin arkasında hiçbir gerçek niyet yoktur. Bu durum, karşı tarafın seni kendine bağlamak için kullandığı bir strateji olabilir.

9. Haunting

Bunu ghosting ve orbiting'in birleşimi olarak düşünebilirsin. Biri senden bir anda kaybolur, yani ghosting yapar; ama aylar sonra tekrar ortaya çıkar. Tabii size doğrudan bir adım atmaz, bunun yerine gönderilerinizi beğenir, hikayelerinizi izler veya açık bir niyeti olmaksızın ara sıra size mesaj göndermesi durumunda ortaya çıkar.

10. Zombie-ing

Zombie-ing herkesin siniri bozan en yeni flört terimlerinden biri: Ghosting yapan kişinin haftalar, aylar, hatta yıllar sonra geri dönmesi ama bu dönüş genellikle çok anlamsız ve saçma olur. Hiçbir açıklama yapmadan, sanki hiçbir şey olmamış gibi “Selam” yazması mesela. Bu yüzden zombie-ing, çoğu insana “Ne alaka be?” dedirten ve insanın kafasını karıştıran bir durumdur.

