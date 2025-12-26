Love Bombing'den Ghosting'e Gidecek İlişkileri Önceden Anlama Rehberi
İlişkiler dünyası artık hayatımıza giren yepyeni kavramlarla dolu. Sosyal medyanın da etkisiyle sık sık karşımıza çıkan ghosting ve lovebombing gibi terimler, aslında ilişkilerde yaşadığımız durumları tek bir kelimeyle özetlememizi sağlıyor. Ama kabul edelim ki çoğumuz bu terimlerin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. Hazırsan romantik ilişkilerde sıkça duyduğumuz 10 terime birlikte göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Love Bombing
2. Ghosting
3. Breadcrumbing
4. Benching
5. Orbiting
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Slow Fade
7. DTR (Define the Relationship)
8. Future Faking
9. Haunting
10. Zombie-ing
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bir insan ya nettir ya da gt.. gerisi hikaye.