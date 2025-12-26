Love Bombing'den Ghosting'e Gidecek İlişkileri Önceden Anlama Rehberi

Her şey güzel giderken, bir gün karşındaki insanın aniden ortadan kaybolması… Ne bir açıklama, ne bir mesaj, ne de veda. Mesaj yazarsın ama cevap gelmez; ararsın ama açmaz. Sen hala 'Acaba başına bir şey mi geldi?' diye düşünürken aslında tek yaptığı şey bildiğin buhar olup uçmak.