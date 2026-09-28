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Can Dostlarımıza Özel Fırsatlar: Dünya Hayvanları Koruma Haftası İndirimleri Başladı!

etiket Can Dostlarımıza Özel Fırsatlar: Dünya Hayvanları Koruma Haftası İndirimleri Başladı!

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
28.09.2026 - 15:09
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Patili dostlarımızın sağlığını, konforunu ve mutluluğunu ön planda tutan avantajlar başladı! Besleyici kuru ve yaş mamalardan leziz ödül mamalarına, koku hapsetme uzmanı kedi kumlarından eğlenceli ve işlevsel evcil hayvan aksesuarlarına kadar sepetinizi dolduracak en popüler kampanyaları bir araya getirdik. Dostlarımızın ihtiyaçlarını tamamlarken bütçenizi rahatlatacak bu özel indirimleri kaçırmayın!

Bu içerik 28.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Seçili yaş kedi ve köpek mamalarında sepette %20 net indirim!

Seçili yaş kedi ve köpek mamalarında sepette %20 net indirim!

Patili dostlarınızın günlük sıvı ihtiyacını lezzetle karşılayan, protein açısından zengin taze poşet ve konserve yaş mamalarda sepeti hafifleten özel indirim.

Yaş Mamalarda Sepette %20 İndirim Fırsatı

Fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Supreme Cat & Dog ürünlerinde 300 TL’ye sepette 50 TL indirim!

Supreme Cat & Dog ürünlerinde 300 TL’ye sepette 50 TL indirim!

Besleyici içeriklere sahip Supreme mamalarda ve bakım ürünlerinde sepet tutarını anında hafifleten pratik tasarruf avantajı.

Supreme Cat & Dog Ürünlerinde Sepette 50 TL İndirim

Evcil hayvan aksesuarlarında ve bakım gereçlerinde sepette %10 indirim!

Evcil hayvan aksesuarlarında ve bakım gereçlerinde sepette %10 indirim!

Tasmalar, taşıma çantaları, tırmalama tahtaları, su kapları ve konforlu yataklar gibi can dostlarımızın hayatını kolaylaştıran aksesuarlarda sepette ekstra %10 fırsat.

Evcil Hayvan Aksesuarlarında Sepette %10 İndirim

Ever Clean üst segment kedi kumlarında 2. ürüne sepette %20 indirim!

Ever Clean üst segment kedi kumlarında 2. ürüne sepette %20 indirim!

Maksimum topaklanma gücü ve üstün koku hapsetme teknolojisiyle evde hijyeni kusursuz kılan lider kedi kumu markası Ever Clean'de ikinci pakete özel indirim avantajı.

Ever Clean Ürünlerinde 2. Ürüne Sepette %20 İndirim

Fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Seçili popüler kuru mamalarda sepette net %5 indirim!

Seçili popüler kuru mamalarda sepette net %5 indirim!

Dostlarımızın yaşına, ırkına ve özel ihtiyaçlarına uygun premium içerikli kuru mamalarda geçerli sepet indirimi.

Seçili Mamalarda Sepette %5 İndirim

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Whiskas, Pedigree ve Dreamies ürünlerinde '2 Al 1 Öde' fırsatı!

Whiskas, Pedigree ve Dreamies ürünlerinde '2 Al 1 Öde' fırsatı!

Kedi ve köpeklerin en sevdiği lezzet dolu kuru mamalar, yaş konserve seçenekleri ve dayanılmaz ödül mamalarında ikinci ürünü bedavaya getiren kaçırılmayacak kampanya.

Whiskas, Pedigree ve Dreamies Ürünlerinde 2 Al 1 Öde Kampanyası

Fırsatların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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