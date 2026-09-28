Bugün İndirimde Neler Var? 28 Eylül 2026 Günün Fırsatları
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Casio klasik erkek kol saatinden adidas Terrex outdoor ayakkabısına, DeFacto kışlık montun dip fiyatından Züber Dev Marka Festivali kuponlarına ve Siveno'nun katlanan sepet fırsatlarına kadar günün en cazip kampanyalarını sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
Bu içerik 28.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Casio analog erkek kol saati %14 indirimle 1.749,00 TL yerine net 1.505,27 TL!
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