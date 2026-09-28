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Bugün İndirimde Neler Var? 28 Eylül 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 28 Eylül 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
28.09.2026 - 12:25
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Casio klasik erkek kol saatinden adidas Terrex outdoor ayakkabısına, DeFacto kışlık montun dip fiyatından Züber Dev Marka Festivali kuponlarına ve Siveno'nun katlanan sepet fırsatlarına kadar günün en cazip kampanyalarını sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 28.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Casio analog erkek kol saati %14 indirimle 1.749,00 TL yerine net 1.505,27 TL!

Casio analog erkek kol saati %14 indirimle 1.749,00 TL yerine net 1.505,27 TL!

Dayanıklı çelik kasası, gri kadranı, tarih göstergesi ve siyah deri kordonuyla hem takım elbiselerle hem günlük kombinlerle uyum sağlayan zamansız bir klasik.

Casio MTP-VD01L-1EVUDF Analog Gri Erkek Kol Saati

adidas Terrex Tracefinder 2 spor ayakkabı %10 indirimle 2.699,86 TL yerine net 2.430,00 TL!

adidas Terrex Tracefinder 2 spor ayakkabı %10 indirimle 2.699,86 TL yerine net 2.430,00 TL!

Sağlam zemin tutuşu sunan dış tabanı, nefes alan kumaşı ve hafif yastıklamasıyla hem doğa yürüyüşlerinde hem de şehrin engebeli yollarında adımları destekleyen unisex outdoor ayakkabı.

adidas TERREX TRACEFINDER 2 Düşük Bilekli Spor Ayakkabı

DeFacto yarım polar astarlı kapüşonlu kışlık mont son 365 günün en düşüğü net 1.499,99 TL!

DeFacto yarım polar astarlı kapüşonlu kışlık mont son 365 günün en düşüğü net 1.499,99 TL!

Yağışlı havalara meydan okuyan su itici dış kumaşı, soğuk rüzgarları kesen sıcacık yarım polar astarı ve koruyucu kapüşonuyla kışa hazırlık için kaçırılmayacak bütçe dostu mont.

DeFacto Su İtici Yarım Polar Astarlı Kapüşonlu Kışlık Mont

Mass Gainer Chocolate & Hazelnut 2.5 kg lansmana özel 2.299 TL yerine net 1.499 TL!

Mass Gainer Chocolate & Hazelnut 2.5 kg lansmana özel 2.299 TL yerine net 1.499 TL!

Kilo alma ve hacim kazanma sürecini destekleyen zengin karbonhidrat ve kaliteli protein içeriği, nefis çikolata-fındık aromasıyla %35 lansman indirimiyle satışta.

Mass Gainer Lansman Çikolata & Fındık Karbonhidrat Tozu (2.5 kg)

Grimelange Niven kadın çıtçıt kapamalı beyaz uzun kollu tişört sepette 449,96 TL!

Grimelange Niven kadın çıtçıt kapamalı beyaz uzun kollu tişört sepette 449,96 TL!

Yumuşak dokusu, ön kısmındaki zarif çıtçıt detayları ve vücuda oturan kalıbıyla ceket ve hırkaların içine modern bir hava katan model; satıcıya özel %25 indirimle 599,95 TL yerine çok avantajlı.

Grimelange Niven Kadın Çıtçıt Kapamalı Uzun Kollu Tişört Beyaz

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Bilge Karga Marbling Leopard Brown güneş gözlüğü %20 indirimle 1.550,00 TL yerine net 1.240,00 TL!

Bilge Karga Marbling Leopard Brown güneş gözlüğü %20 indirimle 1.550,00 TL yerine net 1.240,00 TL!

Sonbahar güneşine çok yakışan sıcak leopar desenli çerçevesi, kahve degrade camları ve zamansız formuyla her kombine anında havalı bir dokunuş kazandıran tasarım.

Bilge Karga Marbling Leopard Brown Güneş Gözlüğü

Mavi logolu bisiklet yaka beyaz tişört ile gardırobun temel ihtiyacı tamam!

Mavi logolu bisiklet yaka beyaz tişört ile gardırobun temel ihtiyacı tamam!

%100 pamuklu nefes alan kumaşı, göğüsteki ikonik Mavi logosu ve rahat kalıbıyla dört mevsim her ceketin, gömleğin ve jeanin içine kusursuz uyum sağlayan vazgeçilmez tişört.

Mavi Logo Baskılı Bisiklet Yaka Beyaz Tişört

Disney Marie lisanslı çocuk seyahat boyun yastığı %38 indirimle 799,99 TL yerine net 499,99 TL!

Disney Marie lisanslı çocuk seyahat boyun yastığı %38 indirimle 799,99 TL yerine net 499,99 TL!

Disney Marie Lisanslı Çocuk Ergonomik Boyun Yastığı (26 cm)

D'S Damat tüylenme yapmayan pamuklu triko kazak sepete özel 1.299 TL yerine net 649,50 TL!

D'S Damat tüylenme yapmayan pamuklu triko kazak sepete özel 1.299 TL yerine net 649,50 TL!

Özel pamuklu ipliği sayesinde sürtünmeye dayanıklı ve tüylenme yapmayan dokusu, şık bisiklet yakası ve koyu mavi tonuyla sepette yarı fiyatına inen erkek gardırop klasiği.

D'S Damat Regular Fit Koyu Mavi Tüylenme Yapmayan Triko Kazak

Züber Dev Marka Festivali: Sepette 400 TL'ye varan kuponlar ve sürpriz kasa önü fırsatları!

Züber Dev Marka Festivali: Sepette 400 TL'ye varan kuponlar ve sürpriz kasa önü fırsatları!

Mevcut indirimlere ek ZUBER200 koduyla 800 TL üzerine 200 TL, ZUBER400 koduyla 1.500 TL üzerine 400 TL indirim; ayrıca çikolata severler için kaçırılmayacak kasa önü sürprizleri başladı.

Züber Dev Marka Festivali Doğal Atıştırmalık Koleksiyonu

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VOID Studios minimal logolu premium raglan uzun kollu tişört 899,00 TL yerine net 699,00 TL!

VOID Studios minimal logolu premium raglan uzun kollu tişört 899,00 TL yerine net 699,00 TL!

Omuzları rahatlatan dökümlü raglan kol kesimi, göğüsteki zarif minimal logo işlemesi ve kaliteli pamuklu dokusuyla sonbahar sokak stilini zahmetsizce yükselten parça.

VOID Studios Minimal Logo Premium Raglan Long Sleeve

Siveno %100 doğal içerikli ürünlerde aldıkça katlanan sepet indirimi!

Siveno %100 doğal içerikli ürünlerde aldıkça katlanan sepet indirimi!

Katkısız ve tamamen saf formüle sahip doğal bakım ürünlerinde 2. ürüne %10, 3. ürüne %30 ve 4. ürüne tam %50 indirim fırsatıyla tüm ihtiyaçları tek sepette tamamlama zamanı.

Siveno %100 Doğal Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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