Orman Yangını Antalya'yı Sardı: Yerleşim Yerleri Acilen Boşaltıldı, Çok Sayıda Ev Yandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, şiddetli rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını belirterek, henüz plakası dahi takılmamış yeni itfaiye araçlarını acil olarak afet bölgesine yönlendirdiklerini ifade etti. Tüm kurumların AFAD koordinasyonunda tek yürek olduğunu vurgulayan yetkililer, en büyük hedeflerinin alevlerin güney şeridine atlamasını engellemek olduğunu kaydetti.

Yangına ilişkin açıklama yapan Büşra Özdemir, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun, bugün saat 16.25’te itfaiye ekiplerimiz ilk ihbarı aldı Aksu Karaöz bölgesinden. Aslında buradaki tüm ekipler de bu büyük afetin, yangının güneye doğru atlamasını engellemek üzere buradalar. Yoğun bir rüzgar var, havayla da aslında şu an bir mücadele söz konusu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen bir yangın var. Biz Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT ekiplerimizle tüm gücümüzle sahadayız” dedi.

Özdemir, “Yeni aldığımız itfaiye araçlarımızı trafik tescili bile yapılmamıştı daha plakasız olarak çıkardık. Tüm iş makinesi, araç gerecimizle, personelimizle AFAD koordinasyonunda yürüyen bu organizasyonda biz de sahadayız. Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olmaya ve bu büyük afeti önlemeye çalışıyoruz ama dediğim gibi şu an havayla, aslında rüzgarla da mücadele ediyoruz. Dileğimiz bir an önce kontrol altına almak, bu yangının güneye atlamasını engellemek. En azından vatandaşlarımıza güzel haber vermek. Serik’ten de bir haber geldi bu arada, orada da bir yangınımız başladı, oraya da araçlarımızı yönlendirdik. Dilerim daha büyük acılar, afetler yaşamayız. Antalya’mıza geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.