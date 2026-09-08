Orman Yangını Antalya'yı Sardı: Yerleşim Yerleri Acilen Boşaltıldı, Çok Sayıda Ev Yandı
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Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde etkili olan ve rüzgarın şiddetiyle yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınları büyük paniğe neden oldu. Acil tahliyelerin yaşandığı ve bazı evlerin küle döndüğü bölgede, ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için hem havadan hem karadan yoğun bir mücadele yürütüyor.
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Antalya, Aksu ilçesinde başlayıp kısa sürede Kepez ve Serik'e sıçrayan şiddetli orman yangınlarıyla boğuşuyor.
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Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının yangına müdahalesine sabahın ilk ışıklarına kadar ara verilmek zorunda kalındı.
Bölgedeki kriz anını yakından takip eden milletvekilleri ve yerel yöneticiler sahadaki çalışmaları yerinde inceliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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