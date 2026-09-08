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Orman Yangını Antalya'yı Sardı: Yerleşim Yerleri Acilen Boşaltıldı, Çok Sayıda Ev Yandı

Orman Yangını Antalya'yı Sardı: Yerleşim Yerleri Acilen Boşaltıldı, Çok Sayıda Ev Yandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 07:03 Son Güncelleme: 08.09.2026 - 07:05
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Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde etkili olan ve rüzgarın şiddetiyle yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınları büyük paniğe neden oldu. Acil tahliyelerin yaşandığı ve bazı evlerin küle döndüğü bölgede, ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için hem havadan hem karadan yoğun bir mücadele yürütüyor.

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Antalya, Aksu ilçesinde başlayıp kısa sürede Kepez ve Serik'e sıçrayan şiddetli orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Antalya, Aksu ilçesinde başlayıp kısa sürede Kepez ve Serik'e sıçrayan şiddetli orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan alevler yerleşim yerlerini tehdit edince, risk altındaki birçok mahalle güvenlik amacıyla derhal tahliye edildi. Yangının ulaştığı noktalarda bazı evler ve tarımsal seralar alevlere teslim olarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Felaketin boyutu gece saatlerinde daha da belirginleşirken, yanan evlerden birinde mahsur kalarak dumandan etkilenen üç engelli vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alevlerin yol açtığı tehlike nedeniyle, Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta karayolunun belirli bölümleri tedbir amacıyla ulaşıma kapatılarak sivil araç geçişine kısıtlama getirildi.

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının yangına müdahalesine sabahın ilk ışıklarına kadar ara verilmek zorunda kalındı.

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının yangına müdahalesine sabahın ilk ışıklarına kadar ara verilmek zorunda kalındı.

Ancak karadan yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca hız kesmeden devam etti. Afet bölgesinde 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 600'ü aşkın personelle amansız bir mücadele verilirken, çevre illerden de bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Bölgedeki kriz anını yakından takip eden milletvekilleri ve yerel yöneticiler sahadaki çalışmaları yerinde inceliyor.

Bölgedeki kriz anını yakından takip eden milletvekilleri ve yerel yöneticiler sahadaki çalışmaları yerinde inceliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, şiddetli rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını belirterek, henüz plakası dahi takılmamış yeni itfaiye araçlarını acil olarak afet bölgesine yönlendirdiklerini ifade etti. Tüm kurumların AFAD koordinasyonunda tek yürek olduğunu vurgulayan yetkililer, en büyük hedeflerinin alevlerin güney şeridine atlamasını engellemek olduğunu kaydetti.

Yangına ilişkin açıklama yapan Büşra Özdemir, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun, bugün saat 16.25’te itfaiye ekiplerimiz ilk ihbarı aldı Aksu Karaöz bölgesinden. Aslında buradaki tüm ekipler de bu büyük afetin, yangının güneye doğru atlamasını engellemek üzere buradalar. Yoğun bir rüzgar var, havayla da aslında şu an bir mücadele söz konusu. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen bir yangın var. Biz Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT ekiplerimizle tüm gücümüzle sahadayız” dedi.

Özdemir, “Yeni aldığımız itfaiye araçlarımızı trafik tescili bile yapılmamıştı daha plakasız olarak çıkardık. Tüm iş makinesi, araç gerecimizle, personelimizle AFAD koordinasyonunda yürüyen bu organizasyonda biz de sahadayız. Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olmaya ve bu büyük afeti önlemeye çalışıyoruz ama dediğim gibi şu an havayla, aslında rüzgarla da mücadele ediyoruz. Dileğimiz bir an önce kontrol altına almak, bu yangının güneye atlamasını engellemek. En azından vatandaşlarımıza güzel haber vermek. Serik’ten de bir haber geldi bu arada, orada da bir yangınımız başladı, oraya da araçlarımızı yönlendirdik. Dilerim daha büyük acılar, afetler yaşamayız. Antalya’mıza geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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