Yıllardır Unutulan Cüzdan Açıldı, İçinden 145 Milyon TL Çıktı

Gerçekleşen işlemler arasında en dikkat çekici olanı, Kasım 2011 döneminden bu yana tek bir hareket dahi görmeyen bir cüzdanda yaşandı. O dönemde Bitcoin fiyatının henüz 3 dolar seviyesinde seyrettiği günlerde toplam 120 dolarlık yatırım yapan bir kişi, 40 Bitcoin satın alarak hesabını uzun süreli bir sessizliğe gömdü.

Yaklaşık 15 yıl boyunca hiçbir transfer işlemine konu olmayan bu 40 Bitcoin, varlık sahibinin cüzdanı yeniden aktif hale getirmesiyle güncel piyasa şartlarında 3,09 milyon dolar piyasa değerine ulaştı. Mevcut döviz kurları dikkate alındığında, ilk yatırımdan elde edilen kazancın Türk Lirası karşılığı 145 milyon lirayı aşarken, yatırım değerindeki artış oranı ise yüzde 2.500.000’in üzerinde gerçekleşti.