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Yıllardır Unutulan Cüzdan Açıldı, İçinden 145 Milyon TL Çıktı

Yıllardır Unutulan Cüzdan Açıldı, İçinden 145 Milyon TL Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
07.09.2026 - 11:30
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Bitcoin'de hareketlilik devam ediyor. Galaxy Research verilerine göre, gerçekleşen işlemler arasında en dikkat çekici olanı Kasım 2011'de yaşandı. 15 yıldır tek bir hareket dahi görmeyen bir cüzdanda yaşandı. O dönemde Bitcoin fiyatının henüz 3 dolar seviyesinde seyrettiği günlerde toplam 120 dolarlık yatırım yapan bir kişinin serveti yıllar içinde 145 milyon dolara ulaştı.

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29 Ağustos-4 Eylül arasında 15.73 milyon dolar seviyesinde transfer gerçekleştirildi.

29 Ağustos-4 Eylül arasında 15.73 milyon dolar seviyesinde transfer gerçekleştirildi.

Kripto para dünyasında uzun yıllardır herhangi bir işlem yapılmayan, sektörde 'uyuyan cüzdan' olarak adlandırılan eski Bitcoin, hareketliliğini sürdürüyor. Galaxy Research verilerine göre, 29 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen zincir üstü (on-chain) veriler, piyasanın ilk dönemlerinde çok düşük maliyetlerle varlık edinen yatırımcıların yıllar sonra yeniden sahneye çıktığını gösterdi. Bu tarihler arasında tespit edilen dört farklı eski cüzdanda toplam 202,84 Bitcoin transfer edildi. Yapılan transferlerin güncel piyasa karşılığı ise yaklaşık 15,73 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

120 dolarlık yatırım yaptı, 15 yıl sonra 145 milyon lira servet elde etti.

120 dolarlık yatırım yaptı, 15 yıl sonra 145 milyon lira servet elde etti.

Gerçekleşen işlemler arasında en dikkat çekici olanı, Kasım 2011 döneminden bu yana tek bir hareket dahi görmeyen bir cüzdanda yaşandı. O dönemde Bitcoin fiyatının henüz 3 dolar seviyesinde seyrettiği günlerde toplam 120 dolarlık yatırım yapan bir kişi, 40 Bitcoin satın alarak hesabını uzun süreli bir sessizliğe gömdü.

Yaklaşık 15 yıl boyunca hiçbir transfer işlemine konu olmayan bu 40 Bitcoin, varlık sahibinin cüzdanı yeniden aktif hale getirmesiyle güncel piyasa şartlarında 3,09 milyon dolar piyasa değerine ulaştı. Mevcut döviz kurları dikkate alındığında, ilk yatırımdan elde edilen kazancın Türk Lirası karşılığı 145 milyon lirayı aşarken, yatırım değerindeki artış oranı ise yüzde 2.500.000’in üzerinde gerçekleşti.

Benzer bir başka gelişme ise Kasım 2013’ten bu yana cüzdanına dokunmayan bir başka yatırımcı tarafında kaydedildi.

Benzer bir başka gelişme ise Kasım 2013’ten bu yana cüzdanına dokunmayan bir başka yatırımcı tarafında kaydedildi.

Yaklaşık 12,8 yıldır hareketsiz duran ve 146,06 Bitcoin barındıran cüzdandan devasa bir transfer yapıldı. Varlıkların edinildiği tarihte ortalama 595 dolar maliyetle toplanan bu Bitcoin’lerin toplam değeri, günümüz fiyatlarıyla 11,31 milyon dolara ulaştı. Yapılan hesaplamalar, söz konusu varlıkta yaşanan değer artışının yüzde 12.902 seviyesine kadar çıktığını ortaya koydu.

Aynı zaman diliminde Haziran 2011’den beri bekleyen 10 Bitcoin’lik bir cüzdan ile Şubat 2011 tarihli 6,78 Bitcoin’lik bir başka cüzdanda da hareketlilik izlendi. Bu hesaplardaki varlıkların güncel piyasa karşılıkları sırasıyla 777 bin dolar ve 551 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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