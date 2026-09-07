Yıllardır Unutulan Cüzdan Açıldı, İçinden 145 Milyon TL Çıktı
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Bitcoin'de hareketlilik devam ediyor. Galaxy Research verilerine göre, gerçekleşen işlemler arasında en dikkat çekici olanı Kasım 2011'de yaşandı. 15 yıldır tek bir hareket dahi görmeyen bir cüzdanda yaşandı. O dönemde Bitcoin fiyatının henüz 3 dolar seviyesinde seyrettiği günlerde toplam 120 dolarlık yatırım yapan bir kişinin serveti yıllar içinde 145 milyon dolara ulaştı.
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29 Ağustos-4 Eylül arasında 15.73 milyon dolar seviyesinde transfer gerçekleştirildi.
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120 dolarlık yatırım yaptı, 15 yıl sonra 145 milyon lira servet elde etti.
Benzer bir başka gelişme ise Kasım 2013’ten bu yana cüzdanına dokunmayan bir başka yatırımcı tarafında kaydedildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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