Düğün Takılarında Yeni Dönem Başlıyor: Kuyumcuya Gitmek Yerine Kiosklardan Altın Alınıyor

Fiziki altına dijital yöntemlerle daha kolay ulaşılmasını hedefleyen “altın kiosk” uygulaması ilk olarak Kocaeli’de hizmete sunuldu. Sistemi deneyen vatandaşlar, özellikle düğün günü altını evde unutma ya da önceden satın alıp taşıma gibi sorunlara pratik bir çözüm getirdiğini belirterek uygulamaya olumlu yaklaştı.

Kioskların ilerleyen dönemde düğün salonları, oteller ve havalimanları başta olmak üzere altın ihtiyacının ortaya çıkabileceği farklı noktalarda da kullanıma açılması planlanıyor. Yeni uygulamayla hem düğün ve nikah öncesindeki altın alma telaşının hem de kuyumculardaki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.