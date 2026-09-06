Düğün Takılarında Yeni Dönem Başlıyor: Kuyumcuya Gitmek Yerine Kiosklardan Altın Alınıyor
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"Altın kiosk" uygulaması başlatılıyor.
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Zaman içinde düğün salonlarında da kiosklara yer verilecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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