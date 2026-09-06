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Düğün Takılarında Yeni Dönem Başlıyor: Kuyumcuya Gitmek Yerine Kiosklardan Altın Alınıyor

Düğün Takılarında Yeni Dönem Başlıyor: Kuyumcuya Gitmek Yerine Kiosklardan Altın Alınıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 18:25
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Düğün ve nikah gibi özel günlerde altın alma ve taşıma telaşını ortadan kaldırmak amacıyla Kocaeli’de yeni bir uygulama başlatıldı. Kurulan kiosklar sayesinde vatandaşlar, kuyumcuya gitmeye gerek kalmadan farklı noktalardan dijital olarak altın satın alabilecek.

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"Altın kiosk" uygulaması başlatılıyor.

"Altın kiosk" uygulaması başlatılıyor.

Düğün ve nikah gibi özel günlerde altın alma ve taşıma zorunluluğunu azaltmayı amaçlayan “altın kiosk” uygulaması kullanılmaya başlandı. Yeni sistemle vatandaşlar, kiosklar üzerinden istedikleri altın ürününü ve gramajını seçerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Satın alınan fiziki altın ise İstanbul Kuyumcular Odası’nın güven etiketiyle, sigortalı kargo aracılığıyla kullanıcının belirttiği adrese ulaştırılıyor. Böylece vatandaşların önceden kuyumcuya giderek altın alma ve organizasyon sırasında yanında taşıma ihtiyacı ortadan kaldırılıyor.

Zaman içinde düğün salonlarında da kiosklara yer verilecek.

Zaman içinde düğün salonlarında da kiosklara yer verilecek.

Fiziki altına dijital yöntemlerle daha kolay ulaşılmasını hedefleyen “altın kiosk” uygulaması ilk olarak Kocaeli’de hizmete sunuldu. Sistemi deneyen vatandaşlar, özellikle düğün günü altını evde unutma ya da önceden satın alıp taşıma gibi sorunlara pratik bir çözüm getirdiğini belirterek uygulamaya olumlu yaklaştı.

Kioskların ilerleyen dönemde düğün salonları, oteller ve havalimanları başta olmak üzere altın ihtiyacının ortaya çıkabileceği farklı noktalarda da kullanıma açılması planlanıyor. Yeni uygulamayla hem düğün ve nikah öncesindeki altın alma telaşının hem de kuyumculardaki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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