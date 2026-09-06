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İtalya'yla Oynayacağımız Final Öncesinde Gözler Yine Salona Giriş Yapan Yıldızlarımızdaydı

İtalya'yla Oynayacağımız Final Öncesinde Gözler Yine Salona Giriş Yapan Yıldızlarımızdaydı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 18:00
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Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk için bugün İtalya ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final maçında Avrupa'nın zirvesine oynayacak.

Maça dakikalar kala salona giriş yapan yıldızlarımız yine tüm ilgiyi üzerilerinde topladı.

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Milli voleybolcuların salona girdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünvan koruma maçına çıkıyoruz.

Ünvan koruma maçına çıkıyoruz.

Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk için bugün saat 19.00'da İtalya ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Takım, kendi evinde oynadığı turnuvada kupayı bir kez daha kaldırmanın peşinde. Rakip İtalya ise yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek finaldeki yerini aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve TRT 1'den şifresiz yayınlanacak final maçında, hem Avrupa hem de Milletler Ligi'nin mevcut şampiyonu olan ay-yıldızlılar unvanını korumak için salona çıkıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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