İtalya'yla Oynayacağımız Final Öncesinde Gözler Yine Salona Giriş Yapan Yıldızlarımızdaydı

Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk için bugün saat 19.00'da İtalya ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Takım, kendi evinde oynadığı turnuvada kupayı bir kez daha kaldırmanın peşinde. Rakip İtalya ise yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek finaldeki yerini aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve TRT 1'den şifresiz yayınlanacak final maçında, hem Avrupa hem de Milletler Ligi'nin mevcut şampiyonu olan ay-yıldızlılar unvanını korumak için salona çıkıyor.