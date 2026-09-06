İtalya'yla Oynayacağımız Final Öncesinde Gözler Yine Salona Giriş Yapan Yıldızlarımızdaydı
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Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk için bugün İtalya ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak final maçında Avrupa'nın zirvesine oynayacak.
Maça dakikalar kala salona giriş yapan yıldızlarımız yine tüm ilgiyi üzerilerinde topladı.
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Milli voleybolcuların salona girdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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