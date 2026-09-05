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Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt Neden Kadroya Alınmadı?

Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt Neden Kadroya Alınmadı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 17:16
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt'un kadroda yer almaması dikkat çekti. Başarılı voleybolcunun neden forma giymediği ise merak konusu oldu.

Ebrar Karakurt, kadroda neden yok? Ebrar Karakurt'un olmaması teknik bir karar mı? Yoksa zorunlu bir durum mu var? Ebrar Karakurt'un kadroda yer almama sebebi haberimizde.

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Sakatlık sebebiyle mi oynamıyor?

Sakatlık sebebiyle mi oynamıyor?

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Ebrar Karakurt, bu nedenle A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan karşısındaki kadrosunda yer almadı. Yapılan sağlık kontrollerinde milli voleybolcuda kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklem bölgesinde sıvı artışı tespit edildi.

Federasyon açıklama yaptı.

Federasyon açıklama yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Ebrar Karakurt'un yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi ve iyileşme sürecinin devam ettiğini duyurmuştu. Milli voleybolcunun, sağlık durumu A Milli Takım ve kulübü Eczacıbaşı'nın sağlık ekipleri tarafından değerlendirildikten sonra kadroya alınmamasına karar verildiği belirtildi.

TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'A Milli Takım kampının başlangıcında mevcut ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edilen sporcumuz Ebrar Karakurt’un öncelikle istirahat süreci tamamlanmış, ardından fizyoterapi ve kontrollü sahaya dönüş programı başlatılmıştır.

Takip sürecinde yapılan klinik değerlendirmeler ve kontrol görüntülemeleri, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün sağlık ekipleri tarafından birlikte değerlendirilmiştir. Yapılan ortak değerlendirme sonucunda mevcut bulgularda belirgin iyileşme saptanmış olmakla birlikte, sporcunun sahaya güvenli dönüş sürecinin henüz tamamlanmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu doğrultuda, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekiplerinin ortak kararı doğrultusunda sporcumuz, sağlık durumu gözetilerek mevcut kadroda yer almamıştır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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