Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt Neden Kadroya Alınmadı?

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Ebrar Karakurt'un yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi ve iyileşme sürecinin devam ettiğini duyurmuştu. Milli voleybolcunun, sağlık durumu A Milli Takım ve kulübü Eczacıbaşı'nın sağlık ekipleri tarafından değerlendirildikten sonra kadroya alınmamasına karar verildiği belirtildi.

TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'A Milli Takım kampının başlangıcında mevcut ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edilen sporcumuz Ebrar Karakurt’un öncelikle istirahat süreci tamamlanmış, ardından fizyoterapi ve kontrollü sahaya dönüş programı başlatılmıştır.

Takip sürecinde yapılan klinik değerlendirmeler ve kontrol görüntülemeleri, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün sağlık ekipleri tarafından birlikte değerlendirilmiştir. Yapılan ortak değerlendirme sonucunda mevcut bulgularda belirgin iyileşme saptanmış olmakla birlikte, sporcunun sahaya güvenli dönüş sürecinin henüz tamamlanmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu doğrultuda, A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekiplerinin ortak kararı doğrultusunda sporcumuz, sağlık durumu gözetilerek mevcut kadroda yer almamıştır.'