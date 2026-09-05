Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt Neden Kadroya Alınmadı?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt'un kadroda yer almaması dikkat çekti. Başarılı voleybolcunun neden forma giymediği ise merak konusu oldu.
Ebrar Karakurt, kadroda neden yok? Ebrar Karakurt'un olmaması teknik bir karar mı? Yoksa zorunlu bir durum mu var? Ebrar Karakurt'un kadroda yer almama sebebi haberimizde.
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Sakatlık sebebiyle mi oynamıyor?
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Federasyon açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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