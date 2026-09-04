Ahmet Çakar, Başakşehir-Galatasaray Maçı Hakemi Kadir Sağlam Üzerinden Türk Hakemliğini Eleştirdi

Başakşehir-Galatasaray maçı hakemi Kadir Sağlam eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Maçta verdiği kararlar, maç sonu gösterdiği kırmızı kart gibi iki tarafın da eleştirdiği olaylara imza atan hakem için Ahmet Çakar'dan da çarpıcı bir yorum geldi. Ahmet Çakar, 'Türk hakemliği konkordato ilan etti' açıklaması yaptı.

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