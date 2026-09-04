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Ahmet Çakar, Başakşehir-Galatasaray Maçı Hakemi Kadir Sağlam Üzerinden Türk Hakemliğini Eleştirdi

Ahmet Çakar, Başakşehir-Galatasaray Maçı Hakemi Kadir Sağlam Üzerinden Türk Hakemliğini Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 00:01
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Başakşehir-Galatasaray maçı hakemi Kadir Sağlam eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Maçta verdiği kararlar, maç sonu gösterdiği kırmızı kart gibi iki tarafın da eleştirdiği olaylara imza atan hakem için Ahmet Çakar'dan da çarpıcı bir yorum geldi. Ahmet Çakar, 'Türk hakemliği konkordato ilan etti' açıklaması yaptı. 

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Ahmet Çakar sert eleştirilerde bulundu.

Kadir Sağlam iki taraftan da eleştiri aldı.

Kadir Sağlam iki taraftan da eleştiri aldı.

Galatasaray cephesi maç içindeki kırılma anlarında Sağlam'ın hatalı davrandığını savunurken Başakşehir cephesi de özellikle maç sonu Nuri Şahin'e verilen kırmızı kartı eleştiriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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