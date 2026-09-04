Ahmet Çakar, Başakşehir-Galatasaray Maçı Hakemi Kadir Sağlam Üzerinden Türk Hakemliğini Eleştirdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Başakşehir-Galatasaray maçı hakemi Kadir Sağlam eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Maçta verdiği kararlar, maç sonu gösterdiği kırmızı kart gibi iki tarafın da eleştirdiği olaylara imza atan hakem için Ahmet Çakar'dan da çarpıcı bir yorum geldi. Ahmet Çakar, 'Türk hakemliği konkordato ilan etti' açıklaması yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Çakar sert eleştirilerde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadir Sağlam iki taraftan da eleştiri aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın