Galatasaray, Jeneriklik Gollerle Deplasmanda Başakşehir'i 3-2 Yendi
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Galatasaray haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk oldu. Maça iyi başlayan sarı kırmızılılar, üst üste pozisyonlar sonucunda Osimhen'le golü buldu.
İkinci yarı ise goller arka arkaya geldi. Önce Başakşehir baskı sonucunda kazandığı penaltıyla eşitliği sağladı ardından Galatasaray şık paslarla golü buldu. Başakşehir'in gol ise Davinson'dan kendi kalesine geldi.
Son sözü ise frikikten Gabriel Sara söyledi.
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İlk yarıda tek gol Osimhen'den geldi.
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İkinci yarı tempo da arttı goller de geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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