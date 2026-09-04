Galatasaray, Jeneriklik Gollerle Deplasmanda Başakşehir'i 3-2 Yendi

İkinci yarının ilk bölümü Başakşehir baskısıyla geçti. Ev sahibi ekip hücumda son pasları ve son vuruşları etkili yapamadığı için gole ulaşamadı. Gol de baskı sonucunda gelen penaltıyla Shomurodov'un ayağından geldi.

Galatasaray beş dakika sonra bu gole şık paslarla gelen güzel bir golle yanıt verdi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise kavisli korneri Davinson Sanchez kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-2 oldu.

Son bölümde Sara'nın ortasında Davinson'un ağlarla buluşturduğu top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç bu skorla bitecek derken son sözü söyleyen Gabriel Sara oldu. Brezilyalı yıldız, sol ayağıyla kullandığı frikikle nefis bir gole imza attı ve maçın skorunu belirledi.