article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray, Jeneriklik Gollerle Deplasmanda Başakşehir'i 3-2 Yendi

Galatasaray, Jeneriklik Gollerle Deplasmanda Başakşehir'i 3-2 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2026 - 21:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk oldu. Maça iyi başlayan sarı kırmızılılar, üst üste pozisyonlar sonucunda Osimhen'le golü buldu. 

İkinci yarı ise goller arka arkaya geldi. Önce Başakşehir baskı sonucunda kazandığı penaltıyla eşitliği sağladı ardından Galatasaray şık paslarla golü buldu. Başakşehir'in gol ise Davinson'dan kendi kalesine geldi.

Son sözü ise frikikten Gabriel Sara söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk yarıda tek gol Osimhen'den geldi.

İlk yarıda tek gol Osimhen'den geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, ilk ciddi fırsatını 6. dakikada yakaladı. Batrakov’un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, ceza yayı önünden şansını denedi ancak kaleci Deniz Dilmen sağına uzanarak topu kornere gönderdi. Sarı-kırmızılılar 13. dakikada bu kez Yunus’un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen’le gole yaklaştı. Altıpasın gerisinde sırtı kaleye dönük şekilde topu kontrol eden Nijeryalı golcü, istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak kaleci Deniz’de kaldı.

Galatasaray, aradığı golü 16. dakikada buldu. Torreira’nın kazandığı top sonrası ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Osimhen’in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak çizgiyi geçti. Pozisyonu ilk anda devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesinin ardından gol kararını verdi ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti.

Başakşehir ise ilk yarıdaki en önemli fırsatını 43. dakikada yakaladı. Operi’nin ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kemen, Sanchez’i geçerek sol çaprazdan kaleyi yokladı. Ancak Uğurcan Çakır yakın direğe uzanarak topu kornere çeldi. İlk yarıda başka gol olmayınca Galatasaray soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti.

İkinci yarı tempo da arttı goller de geldi.

İkinci yarı tempo da arttı goller de geldi.

İkinci yarının ilk bölümü Başakşehir baskısıyla geçti. Ev sahibi ekip hücumda son pasları ve son vuruşları etkili yapamadığı için gole ulaşamadı. Gol de baskı sonucunda gelen penaltıyla Shomurodov'un ayağından geldi. 

Galatasaray beş dakika sonra bu gole şık paslarla gelen güzel bir golle yanıt verdi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise kavisli korneri Davinson Sanchez kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-2 oldu. 

Son bölümde Sara'nın ortasında Davinson'un ağlarla buluşturduğu top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç bu skorla bitecek derken son sözü söyleyen Gabriel Sara oldu. Brezilyalı yıldız, sol ayağıyla kullandığı frikikle nefis bir gole imza attı ve maçın skorunu belirledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
7
4
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın