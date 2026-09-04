Başakşehir-Galatasaray Maçının 30. Dakikasında Sakatlanan Osimhen Maça Devam Edemedi
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Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu. Sarı Kırmızılılar, Osimhen'in şık golüyle 1-0 öne geçerken bir de talihsiz an yaşadı.
Nijeryalı yıldız bir pozisyon sonrasında yedek kulübesine işaret ederek devam edemeyeceğini söyledi ve oyundan çıktı.
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32. dakikada yerini Barış Alper'e bıraktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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