Başakşehir-Galatasaray Maçının 30. Dakikasında Sakatlanan Osimhen Maça Devam Edemedi

30.dakikada savunma arkasına atılan bir topa hareketlenen Osimhen çaprazdan sert bir vuruş yaptı ama kaleci Deniz'i geçemedi. Bu esnada yan hakem de pozisyonun ofsayt olduğunu bildiren bayrağı kaldırdı.

Osimhen poizsyonun üzüntüsünü yaşarken bir anda kasığını tutarak yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.

Sağlık ekibinin hızlı bir şekilde müdahale ettiği yıldız oyuncu direkt kenara gelerek yedek kulübesine oturdu.

Nijeryalı oyuncunun yerine Barış Alper oyuna dahil oldu.