article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Başakşehir-Galatasaray Maçının 30. Dakikasında Sakatlanan Osimhen Maça Devam Edemedi

Başakşehir-Galatasaray Maçının 30. Dakikasında Sakatlanan Osimhen Maça Devam Edemedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2026 - 20:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu. Sarı Kırmızılılar, Osimhen'in şık golüyle 1-0 öne geçerken bir de talihsiz an yaşadı.

Nijeryalı yıldız bir pozisyon sonrasında yedek kulübesine işaret ederek devam edemeyeceğini söyledi ve oyundan çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

32. dakikada yerini Barış Alper'e bıraktı.

32. dakikada yerini Barış Alper'e bıraktı.

30.dakikada savunma arkasına atılan bir topa hareketlenen Osimhen çaprazdan sert bir vuruş yaptı ama kaleci Deniz'i geçemedi. Bu esnada yan hakem de pozisyonun ofsayt olduğunu bildiren bayrağı kaldırdı. 

Osimhen poizsyonun üzüntüsünü yaşarken bir anda kasığını tutarak yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.

 Sağlık ekibinin hızlı bir şekilde müdahale ettiği yıldız oyuncu direkt kenara gelerek yedek kulübesine oturdu. 

Nijeryalı oyuncunun yerine Barış Alper oyuna dahil oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın