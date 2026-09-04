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Potanın Perileri, Dünya Kupası'na Belçika Mağlubiyetiyle Başladı

Potanın Perileri, Dünya Kupası'na Belçika Mağlubiyetiyle Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2026 - 20:04
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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası bugün başladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonda 16 takım mücadele ediyor.

20. kez düzenlenen Dünya Kupası'ndaki maçlara Berlin Arena ile Max-Schmeling Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, turnuvadaki ilk maçında C Grubu'nda Belçika ile karşı karşıya geldi. İlk yarı gösterdiği performansla turnuvaya iyi bir başlangıç yapan milliler üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü kaybetti ve farklı mağlubiyete engel olamadı.

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Turnuvada ilk rakip Belçika oldu

Turnuvada ilk rakip Belçika oldu

İlk iki periyotta ciddi bir çekişme vardı İlk periyotu Belçika 26-24 kazanırken ikinci periyottaki 21-18'lik üstünlüğümüz devreyi de bizim lehimize 45-44 sonuçlandırdı.

Maçı koparan üçüncü çeyrek oldu.

Maçı koparan üçüncü çeyrek oldu.

Üçüncü çeyreğe 11-0'lık kötü bir seriyle başlayarak demoralize olan milliler karşılık vermek istese de çeyreğin 27-9 Belçika lehine tamamlanmasına engel olamadı. 

Konsantrasyon konusunda dördüncü çeyrekte önemli sorunlar yaşayan Potanın Perileri son çeyreği adeta farkın daha da açılmasını önlemek için oynadı. 

Maç Belçika'nın 89-75 üstünlüğüyle sona erdi. 

Millilerimizin gruptaki diğer rakipleri Porto Riko ve Avustralya olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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