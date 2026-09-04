Potanın Perileri, Dünya Kupası'na Belçika Mağlubiyetiyle Başladı

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası bugün başladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonda 16 takım mücadele ediyor.

20. kez düzenlenen Dünya Kupası'ndaki maçlara Berlin Arena ile Max-Schmeling Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, turnuvadaki ilk maçında C Grubu'nda Belçika ile karşı karşıya geldi. İlk yarı gösterdiği performansla turnuvaya iyi bir başlangıç yapan milliler üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü kaybetti ve farklı mağlubiyete engel olamadı.