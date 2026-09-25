Kahveyi Nasıl ve Ne Zaman İçtiğiniz Önemli: Beslenme Uzmanı Daha Dengeli Bir Rutinin Yolunu Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Güne kahveyle başlamak pek çoğumuz için vazgeçilmez bir alışkanlık. Ancak fincandaki içeceğin sağlığa etkisi yalnızca kahvenin kendisine bağlı değil. Beslenme uzmanı Laure Hyvernat, kahveye eklenen şeker, şurup ve sütün yanı sıra kahvenin içildiği saatin de fark yarattığını söylüyor. Uzmanın önerileri, günlük kahve keyfinden vazgeçmeden daha dengeli bir rutin kurmanın mümkün olduğunu gösteriyor.
Kaynak: Vogue Türkiye
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sade kahve neredeyse kalorisiz, fark fincana eklenenlerle başlıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bitkisel süt her zaman daha az şekerli anlamına gelmiyor
Kafein saatlerce vücutta kalıyor, son fincanın saati uykuyu etkileyebiliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın