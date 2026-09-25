Kahveyi Nasıl ve Ne Zaman İçtiğiniz Önemli: Beslenme Uzmanı Daha Dengeli Bir Rutinin Yolunu Açıkladı

Filtre kahve, espresso ya da Americano sade içildiğinde oldukça düşük kalorili içecekler arasında yer alıyor. Tablo, fincana şeker, aromalı şurup, krema ya da hazır kahve karışımları girdiğinde değişiyor. Gün içinde birkaç fincan kahve içenler için her seferinde eklenen küçük miktarlar, akşama kadar hesapta olmayan bir şeker ve kalori yüküne dönüşebiliyor.

Hyvernat'ın ilk önerisi, kahveyi mümkün olduğunca sade tüketmek. Sade kahvede çekirdeğin kendi aroması daha net hissedildiği için ekstra tatlandırıcıya duyulan ihtiyaç da zamanla azalıyor. Bu, sütlü kahveden tamamen vazgeçmek anlamına gelmiyor; asıl belirleyici olan, kahveyi şekerli bir içeceğe dönüştüren eklemelerin ne sıklıkla yapıldığı.

Şekerli kahveye alışkın olanların da bir anda bırakması gerekmiyor. Kullanılan şeker miktarını zaman içinde azar azar düşürmek, damak tadının daha az tatlıya alışmasını sağlayabiliyor. Özellikle aromalı şuruplar ve hazır karışımlar söz konusu olduğunda küçük bir bardağın bile beklenenden fazla ilave şeker içerebileceğini akılda tutmak gerekiyor.

Şekerin yerine kullanılan alternatiflerin de otomatik olarak daha sağlıklı olduğunu düşünmemek önemli. Uzmana göre dikkat edilmesi gereken asıl nokta, gün boyunca alınan toplam ilave şeker miktarı.