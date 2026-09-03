Zehra Güneş ve Vargas Maç Sonunda Salondaki En Minik Taraftarla Galibiyeti Kutladı
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Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen millilerimiz son olarak zorlu maçta Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakibimiz yine güçlü ekollerden Sırbistan olacak.
Maç sonu büyük sevinç yaşayan Sultanlar, tribünleri selamlarken minik bir taraftarı yakın markaja aldılar. Salondaki en minik taraftar Vargas ve Zehra ile galibiyeti kutlarken milli yıldızların sempatik tavırları güzel anlar yaşanmasına neden oldu.
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Minik taraftar iki yıldızla eğlenceli anlar yaşadı.
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Maça damga vurdular.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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