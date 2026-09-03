Zehra Güneş ve Vargas Maç Sonunda Salondaki En Minik Taraftarla Galibiyeti Kutladı

Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen millilerimiz son olarak zorlu maçta Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakibimiz yine güçlü ekollerden Sırbistan olacak.

Maç sonu büyük sevinç yaşayan Sultanlar, tribünleri selamlarken minik bir taraftarı yakın markaja aldılar. Salondaki en minik taraftar Vargas ve Zehra ile galibiyeti kutlarken milli yıldızların sempatik tavırları güzel anlar yaşanmasına neden oldu.