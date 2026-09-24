Dev Yılanlar Ağaçlara Tırmanmaya Başladı: Nedenini Sonunda Buldular

Elde edilen bulgular, pitonların ağaç dallarına sadece tesadüfen çıkmadığını, bu alanları belirli ihtiyaçları için yaşam alanı edindiğini gösterdi. İncelemeler sonucunda yılanların ağaçlarda toplu halde bulunma, dinlenme, güneşlenme, dallar arasında geçiş yapma, yumurtlama ve beslenme gibi altı temel davranış biçimi sergilediği anlaşıldı. Özellikle soğuk ve kurak dönemlerde yetişkinlerin %14,4’ünün, genç bireylerin ise %17,3’ünün ağaçlarda vakit geçirdiği gözlemlendi.