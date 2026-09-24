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Dev Yılanlar Ağaçlara Tırmanmaya Başladı: Nedenini Sonunda Buldular

Dev Yılanlar Ağaçlara Tırmanmaya Başladı: Nedenini Sonunda Buldular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 23:58
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ABD’nin Florida eyaletinde yürütülen kapsamlı bilimsel araştırmalar, bölgedeki ekosisteme ciddi tehdit oluşturan istilacı Birmanya pitonlarına dair ezber bozan gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Discover Wildlife dergisinde yayımlanan çalışma, ağırlığı 150 kiloya, boyu ise 5 metrenin üzerine çıkabilen bu dev sürüngenlerin tahmin edilenin aksine düzenli bir biçimde ağaçlara tırmandığını kanıtladı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.discoverwildlife.com/anim...
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Bilim insanları yüzlerce pitonu yıllarca adım adım izleyerek ağaç tırmanışlarını kayıt altına aldı

Bilim insanları yüzlerce pitonu yıllarca adım adım izleyerek ağaç tırmanışlarını kayıt altına aldı

Güney Florida’da Kasım 2017 ile Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu uzun soluklu çalışmada, cerrahi operasyonlarla VHF radyo telemetri vericileri yerleştirilen 350’yi aşkın Birmanya pitonu haftalık periyotlarla takibe alındı. Toplamda 188 yetişkin ve 168 genç sürüngenin incelendiği araştırmada uzmanlar, yılanların anlık konumlarını, seçtikleri ağaç türlerini ve sergiledikleri tutumları tek tek kayda geçirdi.

Araştırma verileri pitonların ağaçları altı farklı temel davranış doğrultusunda kullandığını netleştirdi

Araştırma verileri pitonların ağaçları altı farklı temel davranış doğrultusunda kullandığını netleştirdi
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Elde edilen bulgular, pitonların ağaç dallarına sadece tesadüfen çıkmadığını, bu alanları belirli ihtiyaçları için yaşam alanı edindiğini gösterdi. İncelemeler sonucunda yılanların ağaçlarda toplu halde bulunma, dinlenme, güneşlenme, dallar arasında geçiş yapma, yumurtlama ve beslenme gibi altı temel davranış biçimi sergilediği anlaşıldı. Özellikle soğuk ve kurak dönemlerde yetişkinlerin %14,4’ünün, genç bireylerin ise %17,3’ünün ağaçlarda vakit geçirdiği gözlemlendi.

Yılanların yaş ve cüsselerine göre farklı ağaç türlerine yöneldikleri tespit edildi

Yılanların yaş ve cüsselerine göre farklı ağaç türlerine yöneldikleri tespit edildi

Sürüngenlerin yaş ile kütle gelişimlerine paralel şekilde ağaç seçimlerini değiştirdikleri saptandı. Genç pitonların servi ve palmiye ağaçlarını sıkça tercih ettiği görülürken, yetişkinlerin ağırlıklarını taşıyabilecek servi ve söğüt ağaçlarına yöneldiği belirlendi. Boyut ve kütle maksimum seviyeye ulaştığında ise dev yılanların Brezilya biber ağaçları ile masif meşeleri kullandığı kayıtlara geçti.

Biyologlar gizlenen dev popülasyonu haritalandırmak için sivrisineklerden yararlanmayı planlıyor

Biyologlar gizlenen dev popülasyonu haritalandırmak için sivrisineklerden yararlanmayı planlıyor

Anavatanı Güneydoğu Asya olan ve dişileri iki yılda bir 60’a yakın yumurta bırakabilen bu istilacı türle mücadelede ağaç kullanım alışkanlıklarının çözülmesi hayati önem taşıyor. Öte yandan, Everglades bataklıklarında saklanan yılanları bulmak adına sivrisineklerin sindirim sistemleri inceleniyor. Bölgedeki üç farklı sivrisinek türünde piton DNA’sına rastlayan araştırmacılar, kan örnekleri üzerinden gizli nüfus haritasını çıkarmayı hedefliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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