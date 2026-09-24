Dev Yılanlar Ağaçlara Tırmanmaya Başladı: Nedenini Sonunda Buldular
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Kaynak: https://www.discoverwildlife.com/anim...
ABD’nin Florida eyaletinde yürütülen kapsamlı bilimsel araştırmalar, bölgedeki ekosisteme ciddi tehdit oluşturan istilacı Birmanya pitonlarına dair ezber bozan gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Discover Wildlife dergisinde yayımlanan çalışma, ağırlığı 150 kiloya, boyu ise 5 metrenin üzerine çıkabilen bu dev sürüngenlerin tahmin edilenin aksine düzenli bir biçimde ağaçlara tırmandığını kanıtladı.
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Bilim insanları yüzlerce pitonu yıllarca adım adım izleyerek ağaç tırmanışlarını kayıt altına aldı
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Araştırma verileri pitonların ağaçları altı farklı temel davranış doğrultusunda kullandığını netleştirdi
Yılanların yaş ve cüsselerine göre farklı ağaç türlerine yöneldikleri tespit edildi
Biyologlar gizlenen dev popülasyonu haritalandırmak için sivrisineklerden yararlanmayı planlıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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