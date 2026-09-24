Netanyahu BM Kürsüsünde Çağrı Cihazı Göstererek Lübnan'da Gerçekleştirdikleri Terör Saldırısını Hatırlattı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında bir çağrı cihazını salona gösterdi. 'Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor' diyen Netanyahu, 2024 yılının Eylül ayında Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamaların meydana geldiği saldırıyı kastederek tüm dünyaya gözdağı verdi.
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Heyetler salonu terk ederken Netanyahu çağrı cihazını gösterdi.
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Lübnan'daki patlamalarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından İsrail'in kurduğu paravan şirket ortaya çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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