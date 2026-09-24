Netanyahu BM Kürsüsünde Çağrı Cihazı Göstererek Lübnan'da Gerçekleştirdikleri Terör Saldırısını Hatırlattı

Patlayan çağrı cihazlarının üzerinde adı bulunan Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, cihazları üreten firma olarak Macar ortağı BAC Consulting KFT'yi işaret etmişti. New York Times gazetesinde yer alan habere göre ise İsrail'in saldırı için paravan bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Gazeteye konuşan ve adları açıklanmayan yetkililer, BAC Consulting'in İsrail tarafından paravan şirket olarak kurulduğunu söyledi. İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın saldırının planına 2022'de başladığı bildirilirken, İranlı eski üst düzey bir yetkili de İsrail'in benzer bir yöntemi İran üzerinde denediğini ve İran'ın nükleer ekipmanının içine patlayıcı yerleştirdiğini iddia etmişti.