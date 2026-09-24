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Netanyahu BM Kürsüsünde Çağrı Cihazı Göstererek Lübnan'da Gerçekleştirdikleri Terör Saldırısını Hatırlattı

Netanyahu BM Kürsüsünde Çağrı Cihazı Göstererek Lübnan'da Gerçekleştirdikleri Terör Saldırısını Hatırlattı

Birleşmiş Milletler Hizbullah Binyamin Netanyahu
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 00:13
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında bir çağrı cihazını salona gösterdi. 'Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor' diyen Netanyahu, 2024 yılının Eylül ayında Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamaların meydana geldiği saldırıyı kastederek tüm dünyaya gözdağı verdi.

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Heyetler salonu terk ederken Netanyahu çağrı cihazını gösterdi.

Heyetler salonu terk ederken Netanyahu çağrı cihazını gösterdi.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla salonu terk etti. Büyük ölçüde boşalan salonda konuşmasını sürdüren Netanyahu'nun bir noktada eline aldığı çağrı cihazını delegelere göstermesi dikkat çekti. İsrail Başbakanı, cihazı salona gösterdiği sırada 'Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor' dedi ve böylece İsrail'in iki yıl önce Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıya açık bir gönderme yaptı.

Lübnan'daki patlamalarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan'daki patlamalarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan'da 17 Eylül 2024'te Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 300 kadarı ağır olmak üzere yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. Ertesi gün, 18 Eylül'de ülkede çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından İsrail'in kurduğu paravan şirket ortaya çıktı.

Saldırının ardından İsrail'in kurduğu paravan şirket ortaya çıktı.

Patlayan çağrı cihazlarının üzerinde adı bulunan Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, cihazları üreten firma olarak Macar ortağı BAC Consulting KFT'yi işaret etmişti. New York Times gazetesinde yer alan habere göre ise İsrail'in saldırı için paravan bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Gazeteye konuşan ve adları açıklanmayan yetkililer, BAC Consulting'in İsrail tarafından paravan şirket olarak kurulduğunu söyledi. İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın saldırının planına 2022'de başladığı bildirilirken, İranlı eski üst düzey bir yetkili de İsrail'in benzer bir yöntemi İran üzerinde denediğini ve İran'ın nükleer ekipmanının içine patlayıcı yerleştirdiğini iddia etmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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