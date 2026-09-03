Filenin Sultanlar, Almanya'yı 3-1 Yenerek Yarı Finale Yükseldi
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Çekişmeli üç setin sonunda karar setine avantajlı girdik.
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Final setinde hata yapmadık, Sırbistan'a rakip olduk.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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