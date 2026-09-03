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Filenin Sultanlar, Almanya'yı 3-1 Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Filenin Sultanlar, Almanya'yı 3-1 Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 21:27
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 3-1 mağlup ederek Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Milliler, final bileti için 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan’la karşı karşıya gelecek.

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Çekişmeli üç setin sonunda karar setine avantajlı girdik.

Çekişmeli üç setin sonunda karar setine avantajlı girdik.

Karşılaşmaya Vargas’ın etkili oyunuyla başlayan ay-yıldızlılar, ilk sette üstünlüğü kısa sürede ele geçirdi. Almanya’nın farkı kapatmasına izin vermeyen Türkiye, seti 25-18 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sette ise Almanya daha etkili bir oyun sergiledi. Savunmada zorlanan milliler, setin ilerleyen bölümünde farkı azaltmaya çalışsa da rakibine engel olamadı. Almanya, ikinci seti 25-22 kazanarak skora denge getirdi.

Üçüncü sette yeniden kontrolü eline alan Türkiye, taraftarının da desteğiyle hata oranını düşürdü. 7 sayılık üstünlük yakalayan ay-yıldızlı ekip, etkili oyununu sürdürerek seti 25-18 kazandı ve yeniden öne geçti.

Final setinde hata yapmadık, Sırbistan'a rakip olduk.

Final setinde hata yapmadık, Sırbistan'a rakip olduk.

Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü sette Vargas’ın servisleri ve hücumdaki etkili performansı belirleyici oldu. Almanya’nın 16-16’da eşitliği yakalamasının ardından 5-0’lık seri bulan Türkiye, son bölümde üstünlüğünü korudu. Seti 25-22, maçı da 3-1 kazanan milliler adını yarı finale yazdırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan karşısında finale yükselmek için sahaya çıkacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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