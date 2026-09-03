Filenin Sultanlar, Almanya'yı 3-1 Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Karşılaşmaya Vargas’ın etkili oyunuyla başlayan ay-yıldızlılar, ilk sette üstünlüğü kısa sürede ele geçirdi. Almanya’nın farkı kapatmasına izin vermeyen Türkiye, seti 25-18 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sette ise Almanya daha etkili bir oyun sergiledi. Savunmada zorlanan milliler, setin ilerleyen bölümünde farkı azaltmaya çalışsa da rakibine engel olamadı. Almanya, ikinci seti 25-22 kazanarak skora denge getirdi.

Üçüncü sette yeniden kontrolü eline alan Türkiye, taraftarının da desteğiyle hata oranını düşürdü. 7 sayılık üstünlük yakalayan ay-yıldızlı ekip, etkili oyununu sürdürerek seti 25-18 kazandı ve yeniden öne geçti.