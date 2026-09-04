Avrupa'da Kapanan Transfer Sezonu Sonrasında Birçok Dünya Yıldızı Kulüpsüz Kaldı

Yaz transfer döneminin kapanmasına rağmen futbol dünyasının tanıdık birçok yüzü hâlâ kulüpsüz. Bir zamanlar sahalara damga vuran, kariyerlerinde şampiyonluklar ve büyük transferlerle anılan isimlerin bu sezona takımsız girmesi bazılarını şaşırtsa da son form durumları ve özel hayatları çoğu kişi için sürpriz olmadı.

O isimlerin bazılarını haberimizde derledik.