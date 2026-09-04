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Avrupa'da Kapanan Transfer Sezonu Sonrasında Birçok Dünya Yıldızı Kulüpsüz Kaldı

Avrupa'da Kapanan Transfer Sezonu Sonrasında Birçok Dünya Yıldızı Kulüpsüz Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2026 - 17:49
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Yaz transfer döneminin kapanmasına rağmen futbol dünyasının tanıdık birçok yüzü hâlâ kulüpsüz. Bir zamanlar sahalara damga vuran, kariyerlerinde şampiyonluklar ve büyük transferlerle anılan isimlerin bu sezona takımsız girmesi bazılarını şaşırtsa da son form durumları ve özel hayatları çoğu kişi için sürpriz olmadı. 

O isimlerin bazılarını haberimizde derledik.

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Bir zamanlar büyük ligleri sallayan yıldızlar şu an kulüpsüz.

Bir zamanlar büyük ligleri sallayan yıldızlar şu an kulüpsüz.

Listenin başında Manchester United ve Juventus formaları giyen Paul Pogba var. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak forma giydiği Monaco'dan ayrıldıktan sonra yeni bir adres bulamadı. Real Madrid'in tarihi santraforlarından Karim Benzema de benzer bir tabloyla karşı karşıya. Al Hilal'deki maceresi sona eren tecrübeli golcü, Suudi Arabistan sonrası kariyerine nerede devam edeceğine henüz karar veremedi.

Riyad Mahrez şampiyonluklara damga vurmuştu.

Riyad Mahrez şampiyonluklara damga vurmuştu.

Manchester City'nin şampiyonluk yıllarında imzası bulunan Riyad Mahrez, Al Ahli'den ayrılışının ardından takım arayışını sürdürüyor.

Bir dönemin wonderkid ismiydi.

Bir dönemin wonderkid ismiydi.

İngiltere millî takımının uzun yıllar vazgeçilmezi olan Raheem Sterling, Feyenoord'daki kısa süreli deneyiminin ardından benzer bir belirsizlik yaşıyor.

Jadon Sancho çok genç yaşta bu listeye girdi.

Jadon Sancho çok genç yaşta bu listeye girdi.

Manchester United'da istediği performansı bir türlü yakalayamayan genç kanat oyuncusu Jadon Sancho da bu yaz kulüpsüz kalan isimler arasında.

İspanya'da forma giyen birçok önemli yıldız da kulüpsüz kaldı.

İspanya'da forma giyen birçok önemli yıldız da kulüpsüz kaldı.

Real Madrid'in savunma hattının uzun yıllar temel taşları olan David Alaba ve Dani Carvajal, sarı-lacivertli formadan ayrıldıktan sonra yeni bir proje beklerken, İspanya millî takımının efsanevi ismi Sergio Ramos, Meksika ekibi Monterrey sonrası kariyerine nerede devam edeceğini henüz açıklamadı. Leicester City'nin şampiyonluk kadrosunun sembol isimlerinden Jamie Vardy ile Liverpool'un unutulmaz oyuncularından Philippe Coutinho da benzer bir bekleyiş içinde.

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Boşta kalan futbolcular arasında dikkat çeken 30 isim şu şekilde sıralanıyor:

Boşta kalan futbolcular arasında dikkat çeken 30 isim şu şekilde sıralanıyor:

Karim Benzema

Paul Pogba

Riyad Mahrez

David Alaba

Daniel Carvajal

Raheem Sterling

Jamie Vardy

Philippe Coutinho

James Rodríguez

Jadon Sancho

Georginio Wijnaldum

Wilfried Zaha

Anthony Martial

Renato Sanches

Marcelo Brozović

Oleksandr Zinchenko

Ismaël Bennacer

Francesco Acerbi

Joselu

Pedro

Matteo Darmian

Dele Alli

Yves Bissouma

Mohamed Elneny

Chris Smalling

Conor Coady

Adnan Januzaj

Dani Parejo

Artem Dzyuba

Jordan Ayew

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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