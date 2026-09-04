Avrupa'da Kapanan Transfer Sezonu Sonrasında Birçok Dünya Yıldızı Kulüpsüz Kaldı
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Yaz transfer döneminin kapanmasına rağmen futbol dünyasının tanıdık birçok yüzü hâlâ kulüpsüz. Bir zamanlar sahalara damga vuran, kariyerlerinde şampiyonluklar ve büyük transferlerle anılan isimlerin bu sezona takımsız girmesi bazılarını şaşırtsa da son form durumları ve özel hayatları çoğu kişi için sürpriz olmadı.
O isimlerin bazılarını haberimizde derledik.
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Bir zamanlar büyük ligleri sallayan yıldızlar şu an kulüpsüz.
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Riyad Mahrez şampiyonluklara damga vurmuştu.
Bir dönemin wonderkid ismiydi.
Jadon Sancho çok genç yaşta bu listeye girdi.
İspanya'da forma giyen birçok önemli yıldız da kulüpsüz kaldı.
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Boşta kalan futbolcular arasında dikkat çeken 30 isim şu şekilde sıralanıyor:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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