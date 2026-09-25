Siyasal-Askeri Casusluk Operasyonu! 22 Gözaltı Kararı, 2 Şirkete Kayyum

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen 'Siyasal veya Askerî Casusluk' soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında, 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldığı belirtildi.

Gürlek, EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiğini, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğunun tespit edildiğini aktardı. Şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ-PDY’nin askerî ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiklerine ilişkin bulgular elde edildiğini kaydetti.

Gürlek, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde EMİS üzerindeki Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığının belirlendiğini açıkladı. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar ile bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldığını belirten Gürlek, yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının ise tutulmadığının tespit edildiğini aktardı.

Gürlek, soruşturma kapsamında İstanbul merkezli ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Şüphelilerden 5’inin yakalanarak gözaltına alındığını, yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında 'siyasal ve askerî casusluk' suçundan yakalama kararı çıkarıldığını belirten Gürlek, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konulduğunu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığını açıklayan Gürlek, ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağını bildirdi.

Gürlek paylaşımında, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, devlet kurumlarına sızan, kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve millî güvenliği hedef alan FETÖ-PDY yapılanmasına yönelik hukuki sürecin sürdürüleceğini ifade etti.