Siyasal-Askeri Casusluk Operasyonu! 22 Gözaltı Kararı, 2 Şirkete Kayyum
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında, MASAK’ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yürütülen 'Siyasal veya Askerî Casusluk' soruşturmasında aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Gürlek, 5 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, yurt dışında olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devlet kurumlarına sızmaya, kamu kaynaklarını ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya teşebbüs eden yapılara karşı mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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