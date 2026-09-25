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WhatsApp Business'ta Ücretsiz Dönem Bitiyor: 1 Ekim'den İtibaren Mesajlar Ücretli Olacak

WhatsApp Business'ta Ücretsiz Dönem Bitiyor: 1 Ekim'den İtibaren Mesajlar Ücretli Olacak

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 10:01
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Meta, WhatsApp Business Platform'daki servis mesajlarını 1 Ekim 2026'dan itibaren ücretlendirecek. Müşteri yazdıktan sonra açılan 24 saatlik pencerede verilen yanıtlar, Kasım 2024'ten beri ücretsizdi. Yeni düzende her işletme numarası ayda 1.000 mesajı ücretsiz gönderebilecek, sonrası mesaj başına faturalanacak. Peki, bireysel kullanıcılar ve WhatsApp Business uygulamasını elle kullananlar değişiklikten etkilenecek mi?

İşte detaylar.

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Ücretlendirme 1.001'inci Mesajla Başlayacak

Ücretlendirme 1.001'inci Mesajla Başlayacak

Ücretsiz kota müşteri ya da konuşma başına tanınmıyor, her işletme telefon numarasına ayrı veriliyor. Hak her ay sıfırlanacak, kullanılmayan mesajlar bir sonraki aya devretmeyecek.

Sınır aşıldığında servis mesajları, alıcının ülkesine göre belirlenen utility mesajı tarifesi üzerinden ücretlendirilecek. Utility ve kimlik doğrulama (authentication) mesajlarının ise kendi fiyatlandırma kuralları bulunuyor.

Kasım 2024'ten Beri Ücretsiz Olan Yanıtlar Faturaya Giriyor

Müşteri bir markaya yazdığında 24 saatlik bir hizmet penceresi açılıyor. Bu sürede temsilcinin ya da sohbet botunun yazdığı serbest yanıtlar şimdiye kadar ücretsizdi. Sipariş onayı ve kargo bildirimi gibi utility şablonları da pencere içinde para ödemeden gidiyordu.

Meta'nın açıklamasına göre 1 Ekim 2026'dan itibaren servis mesajları ücretlendirme kapsamına girecek.

Ödeme Yöntemi Eklemeyenlerin Mesajları 1 Ekim'de Durabilir

Ödeme Yöntemi Eklemeyenlerin Mesajları 1 Ekim'de Durabilir

Meta, hesaba ödeme yöntemi tanımlamak için son günü 30 Eylül olarak belirledi. Ödeme bilgisi olmayan hesaplarda servis mesajlarının teslimi 1 Ekim'de kesilecek.

72 saatlik ücretsiz giriş noktası penceresi ise sürüyor. Tıkla-WhatsApp reklamından ya da bir Facebook sayfasındaki butondan başlayan konuşmalar bu özel ücretsiz pencere kapsamında kalıyor.

Türkiye'deki İşletmeler İçin Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

Türkiye'deki İşletmeler İçin Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

Türkiye'de de WhatsApp Business Platform kullanan işletmeler yeni düzenlemeden etkilenecek. Her işletme telefon numarası için ayda 1.000 servis mesajı ücretsiz olacak. Bu sınır aşıldığında servis mesajları, Türkiye için belirlenen mesaj tarifesi üzerinden ücretlendirilecek. Güncel fiyat tablolarında Türkiye için servis mesajı ücreti yaklaşık 0,0009 dolar olarak öngörülüyor. Tabii henüz net bir açıklama yok! 

Örneğin bir işletme ay içinde 800 servis mesajı gönderirse Meta'nın servis mesajı ücretiyle karşılaşmayacak. 3.000 servis mesajı gönderilmesi halinde ise ilk 1.000 mesaj ücretsiz kalacak, sonraki 2.000 mesaj ücretlendirilecek. Bu ücret yalnızca Meta'nın Business Platform tarafındaki mesaj maliyetini ifade ediyor; işletmenin kullandığı üçüncü taraf sağlayıcının ayrıca bir hizmet bedeli olabilir.

WhatsApp Business Uygulaması Manuel Kullananlar Etkilenecek mi?

WhatsApp Business Uygulaması Manuel Kullananlar Etkilenecek mi?

WhatsApp Business uygulamasını normal şekilde kullanan işletmeler de bu değişiklikten etkilenmeyecek. Yeni ücretlendirme, WhatsApp Business Platform/API üzerinden otomatik mesajlaşma ve müşteri hizmetleri gibi işlemler yapan işletmeler için geçerli olacak.

Bireysel WhatsApp Kullanıcıları Etkilenecek mi?

Bireysel WhatsApp Kullanıcıları Etkilenecek mi?

Bireysel kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdiği ve aldığı mesajlar için yeni bir ücret uygulanmayacak. Günlük WhatsApp kullanımında mesajlaşmaya ilişkin bir değişiklik bulunmuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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