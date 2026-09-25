WhatsApp Business'ta Ücretsiz Dönem Bitiyor: 1 Ekim'den İtibaren Mesajlar Ücretli Olacak

Türkiye'de de WhatsApp Business Platform kullanan işletmeler yeni düzenlemeden etkilenecek. Her işletme telefon numarası için ayda 1.000 servis mesajı ücretsiz olacak. Bu sınır aşıldığında servis mesajları, Türkiye için belirlenen mesaj tarifesi üzerinden ücretlendirilecek. Güncel fiyat tablolarında Türkiye için servis mesajı ücreti yaklaşık 0,0009 dolar olarak öngörülüyor. Tabii henüz net bir açıklama yok!

Örneğin bir işletme ay içinde 800 servis mesajı gönderirse Meta'nın servis mesajı ücretiyle karşılaşmayacak. 3.000 servis mesajı gönderilmesi halinde ise ilk 1.000 mesaj ücretsiz kalacak, sonraki 2.000 mesaj ücretlendirilecek. Bu ücret yalnızca Meta'nın Business Platform tarafındaki mesaj maliyetini ifade ediyor; işletmenin kullandığı üçüncü taraf sağlayıcının ayrıca bir hizmet bedeli olabilir.