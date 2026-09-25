WhatsApp Business'ta Ücretsiz Dönem Bitiyor: 1 Ekim'den İtibaren Mesajlar Ücretli Olacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meta, WhatsApp Business Platform'daki servis mesajlarını 1 Ekim 2026'dan itibaren ücretlendirecek. Müşteri yazdıktan sonra açılan 24 saatlik pencerede verilen yanıtlar, Kasım 2024'ten beri ücretsizdi. Yeni düzende her işletme numarası ayda 1.000 mesajı ücretsiz gönderebilecek, sonrası mesaj başına faturalanacak. Peki, bireysel kullanıcılar ve WhatsApp Business uygulamasını elle kullananlar değişiklikten etkilenecek mi?
İşte detaylar.
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Ücretlendirme 1.001'inci Mesajla Başlayacak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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