Vanya Velikova Cumhurbaşkanı Adayı Oldu, Ortalık Karıştı: Yardımcısı Big Brother'dan Patso!

Kamuoyu onu Vanya Velikova olarak tanısa da şarkıcının resmî kayıtlardaki adı Ivanka Velikova Tsvetanova-Petkova. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu (CIK), 22 Eylül tarihli kararıyla Velikova'yı bağımsız cumhurbaşkanı adayı, eski futbolcu Panayot Aleksandrov Kyuchukov'u da yardımcı adayı olarak kaydetti. İkiliyi aday gösteren girişim komitesini Todor Stoychev Todorov temsil ediyor.

Bağımsız adaylar için aranan alt sınır 2 bin 500 seçmen imzasıydı; Velikova-Kyuchukov listesi bu eşiği 2 bin 894 imzayla geçti. Komisyona toplam 28 aday çifti başvurdu, Yavor Genov-Maksim Velkov ikilisinin kaydı 22 Eylül'de iptal edilince yarışta 27 çift kaldı.

23 Eylül'deki kurada oy pusulası sıraları da belli oldu. Velikova ve Patso 3 numarada yer alırken, görevdeki Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, BTA Genel Müdürü Kiril Valchev'le birlikte 25 numarayla yarışacak. Aşırı sağcı Vazrajdane lideri Kostadin Kostadinov 11, MEÇ partisinden Radostin Vasilev ise 17 numaradan sandığa giriyor.

Yotova kampanyasının eş başkanı, 'Sayın Yotova ve Sayın Valchev'in Bulgaristan'ı Avrupa yolunda ilerleteceğine inanıyoruz' dedi. Aynı listede şimdi bir pop-folk yıldızı ile bir reality şov yarışmacısı da yer alıyor.