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Vanya Velikova Cumhurbaşkanı Adayı Oldu, Ortalık Karıştı: Yardımcısı Big Brother'dan Patso!

Vanya Velikova Cumhurbaşkanı Adayı Oldu, Ortalık Karıştı: Yardımcısı Big Brother'dan Patso!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 10:18 Son Güncelleme: 25.09.2026 - 10:41
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Bulgaristan'da 25 Ekim 2026'daki cumhurbaşkanlığı seçimine pop-folk şarkıcısı Vanya Velikova da bağımsız aday olarak katılıyor. Velikova'nın yardımcı adayı ise ülkede 'Patso' lakabıyla bilinen, Big Brother'ın üçüncü sezonundan tanınan Panayot Kyuchukov. Bulgar basınının 'en sıra dışı aday çiftlerinden biri' diye andığı ikili, 2 bin 894 seçmen imzasıyla adaylığını resmileştirdi ve oy pusulasına 3 numarayla girecek.

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Velikova ve Patso, görevdeki Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın da aralarında bulunduğu 27 aday çiftiyle yarışacak.

Velikova ve Patso, görevdeki Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın da aralarında bulunduğu 27 aday çiftiyle yarışacak.

Kamuoyu onu Vanya Velikova olarak tanısa da şarkıcının resmî kayıtlardaki adı Ivanka Velikova Tsvetanova-Petkova. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu (CIK), 22 Eylül tarihli kararıyla Velikova'yı bağımsız cumhurbaşkanı adayı, eski futbolcu Panayot Aleksandrov Kyuchukov'u da yardımcı adayı olarak kaydetti. İkiliyi aday gösteren girişim komitesini Todor Stoychev Todorov temsil ediyor.

Bağımsız adaylar için aranan alt sınır 2 bin 500 seçmen imzasıydı; Velikova-Kyuchukov listesi bu eşiği 2 bin 894 imzayla geçti. Komisyona toplam 28 aday çifti başvurdu, Yavor Genov-Maksim Velkov ikilisinin kaydı 22 Eylül'de iptal edilince yarışta 27 çift kaldı.

23 Eylül'deki kurada oy pusulası sıraları da belli oldu. Velikova ve Patso 3 numarada yer alırken, görevdeki Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, BTA Genel Müdürü Kiril Valchev'le birlikte 25 numarayla yarışacak. Aşırı sağcı Vazrajdane lideri Kostadin Kostadinov 11, MEÇ partisinden Radostin Vasilev ise 17 numaradan sandığa giriyor.

Yotova kampanyasının eş başkanı, 'Sayın Yotova ve Sayın Valchev'in Bulgaristan'ı Avrupa yolunda ilerleteceğine inanıyoruz' dedi. Aynı listede şimdi bir pop-folk yıldızı ile bir reality şov yarışmacısı da yer alıyor.

Ancak asıl gündem olan, Velikova'nın "sarışın bir kadın gelip ülkeyi kurtaracak" kehanetine yaslanan sözleri oldu.

Ancak asıl gündem olan, Velikova'nın "sarışın bir kadın gelip ülkeyi kurtaracak" kehanetine yaslanan sözleri oldu.

Bulgar haber sitesi Crimes.bg'ye konuşan Velikova, adaylık gerekçesini şöyle anlattı: 'Ne zamandır sarışın bir kadının gelip bu ülkeyi içine düştüğü bataklıktan çıkaracağını duyuyorum. Fiyatlara bakın, her gün fırlıyor, politikacılar ise saçmalıklarla ve kendileriyle uğraşıyor. Artık gerçekten halkın içinden çıkan, halkı düşünen birinin gelme zamanı.'

Bu sözler Bulgar magazin basınında alaycı manşetlere dönüştü. Goreshto.net haberi 'Pey, narode!' (Söyle, ey halk!) diye verip 'sarışın kadın cumhurbaşkanı' kehanetinin sonunda gerçekleştiğini yazdı; Eurocom ise ikilinin 'Yeter ki bizi seçsinler, her şeyi düzelteceğiz' çıkışını manşete taşıdı. Fakti.bg'nin yorum bölümünde okurlar adaylığı 'siyasi sirk' olarak niteledi.

Patso ise işin şaka olmadığını Bulgaria Dnes gazetesine bizzat doğruladı: 'Doğru, oy pusulası numarası için kurayı bekliyoruz.'

Seçim kampanyası 25 Eylül'de resmen başladı ve Sofya'da Dondukov Caddesi 2 numaradaki Cumhurbaşkanlığı binası için yarış artık kızışıyor. Seçmenler 25 Ekim'de sandığa gidecek; ilk turda sonuç çıkmazsa ikinci tur 1 Kasım'da yapılacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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