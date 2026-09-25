Vanya Velikova Cumhurbaşkanı Adayı Oldu, Ortalık Karıştı: Yardımcısı Big Brother'dan Patso!
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Bulgaristan'da 25 Ekim 2026'daki cumhurbaşkanlığı seçimine pop-folk şarkıcısı Vanya Velikova da bağımsız aday olarak katılıyor. Velikova'nın yardımcı adayı ise ülkede 'Patso' lakabıyla bilinen, Big Brother'ın üçüncü sezonundan tanınan Panayot Kyuchukov. Bulgar basınının 'en sıra dışı aday çiftlerinden biri' diye andığı ikili, 2 bin 894 seçmen imzasıyla adaylığını resmileştirdi ve oy pusulasına 3 numarayla girecek.
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Velikova ve Patso, görevdeki Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın da aralarında bulunduğu 27 aday çiftiyle yarışacak.
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Ancak asıl gündem olan, Velikova'nın "sarışın bir kadın gelip ülkeyi kurtaracak" kehanetine yaslanan sözleri oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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