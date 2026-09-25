Termostatı Buraya Koyuyorsanız Tasarruf Edemezsiniz: Doğal Gaz Faturasını Artıran Yerler!

Knight, küçük ayarların da fark yarattığını hatırlatıyor. İngiltere'deki Energy Saving Trust, termostatın en düşük konforlu sıcaklığa, çoğu kişi için 18-21 dereceye ayarlanmasını öneriyor.

Türkiye'de de benzer bir hesap var. Kombi üreticisi ECA'ya göre oda sıcaklığını 1 derece düşürmek yaklaşık yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlıyor.

Knight bir uyarı daha yapıyor: Kombinin ya da termostatın zaman programını elektrik kesintisinden sonra mutlaka kontrol edin. Geçici olarak yaptığınız bir ayarın kalıcı hâle gelmediğinden de emin olun.