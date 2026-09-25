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Termostatı Buraya Koyuyorsanız Tasarruf Edemezsiniz: Doğal Gaz Faturasını Artıran Yerler!

Termostatı Buraya Koyuyorsanız Tasarruf Edemezsiniz: Doğal Gaz Faturasını Artıran Yerler!

Doğalgaz
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 10:42
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Kış kapıdayken doğal gaz faturasını düşürmenin en kolay yollarından biri, çoğu kişinin aklına bile gelmiyor: termostatın yeri.

İngiliz kombi kurulum şirketi BOXT'un baş mühendisi Adam Knight'a göre termostat yanlış yere konduğunda kombi ya gereğinden fazla çalışıyor ya da ev yeterince ısınmıyor. Knight, birkaç basit kontrolle faturanın düşürülebileceğini söylüyor.

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Termostatın Olmaması Gereken 3 Yer

Termostatın Olmaması Gereken 3 Yer

Knight'ın temel uyarısı şu: 'Termostat, sıcaklığı yalnızca bulunduğu yerde ölçebilir.'

Bu yüzden şu üç noktadan uzak tutulması gerekiyor:

  • Cereyan alan kapı kenarı: Oda zaten ısınmışken termostat soğuk havayı algılayıp kombiyi çalıştırmaya devam eder.

  • Doğrudan güneş alan duvar: Termostat evi olduğundan sıcak sanar ve odalar ısınmadan kombiyi kapatır.

  • Radyatörün hemen yanı: Aynı yanılgı burada da yaşanır. Termostat odanın değil, radyatörün sıcaklığını ölçer.

'Konum, insanların sandığından çok daha önemli' diyor Knight.

1 Derece Bile Fark Yaratıyor

1 Derece Bile Fark Yaratıyor

Knight, küçük ayarların da fark yarattığını hatırlatıyor. İngiltere'deki Energy Saving Trust, termostatın en düşük konforlu sıcaklığa, çoğu kişi için 18-21 dereceye ayarlanmasını öneriyor.

Türkiye'de de benzer bir hesap var. Kombi üreticisi ECA'ya göre oda sıcaklığını 1 derece düşürmek yaklaşık yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlıyor.

Knight bir uyarı daha yapıyor: Kombinin ya da termostatın zaman programını elektrik kesintisinden sonra mutlaka kontrol edin. Geçici olarak yaptığınız bir ayarın kalıcı hâle gelmediğinden de emin olun.

Radyatörü Çamaşır Kurutmak İçin Kullanmayın

Radyatörü Çamaşır Kurutmak İçin Kullanmayın

Knight'ın listesindeki son maddeler radyatör ve borularla ilgili. Radyatörün önünü kapatmamak, özellikle üzerinde çamaşır kurutmamak gerekiyor. Islak çamaşır hem ısının odaya yayılmasını engelliyor hem de havaya nem ekliyor.

Ulaşılabilen sıcak su borularının yalıtımını kontrol etmek de ısı kaybını azaltıyor.

Knight'ın son tavsiyesi ise hesap yapanlara: Tasarruf önerilerinin her birini ayrı bir indirim gibi toplamamak gerekiyor, çünkü bazı önlemlerin etkisi birbiriyle örtüşüyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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