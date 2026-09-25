Termostatı Buraya Koyuyorsanız Tasarruf Edemezsiniz: Doğal Gaz Faturasını Artıran Yerler!
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Kış kapıdayken doğal gaz faturasını düşürmenin en kolay yollarından biri, çoğu kişinin aklına bile gelmiyor: termostatın yeri.
İngiliz kombi kurulum şirketi BOXT'un baş mühendisi Adam Knight'a göre termostat yanlış yere konduğunda kombi ya gereğinden fazla çalışıyor ya da ev yeterince ısınmıyor. Knight, birkaç basit kontrolle faturanın düşürülebileceğini söylüyor.
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