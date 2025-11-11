onedio
Kombi Ustaları Uyardı: Kış Aylarında Kombi Kaç Derece Olmalı?

Kombi Ustaları Uyardı: Kış Aylarında Kombi Kaç Derece Olmalı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 12:00

Kış mevsimi geldi, kombiler yeniden tam mesaiye başladı. Soğuk havalarla birlikte doğalgaz faturaları da kabarmaya başladı elbette. Ancak uzmanlara göre bu durumu dengelemenin basit bir yolu var. Kombiyi doğru derecede kullanmak hem faturayı düşürüyor hem de cihazın ömrünü uzatıyor. Kombi ustaları, yanlış sıcaklık ayarının gereksiz enerji tüketimine neden olduğunu söylüyor. 

İşte hem cebinizi hem de evinizi ısıtacak ideal ayar önerileri.

İdeal Kombi Sıcaklığı Kaç Derece Olmalı?

İdeal Kombi Sıcaklığı Kaç Derece Olmalı?

Kombi ustalarına göre kış boyunca sıcaklığı 20 ila 22 derece arasında sabit tutmak en verimli sonuçları veriyor. Kombiyi sürekli kapatıp açmak yerine düşük bir sıcaklıkta sabit çalıştırmak, enerji tüketimini azaltıyor. Çünkü tamamen soğuyan bir evi tekrar ısıtmak, sürekli çalışan kombiden çok daha fazla doğalgaz harcatıyor.

Kombinizin bulunduğu konuma göre ayar değişebilir. Eğer evde yaşlı, çocuk veya hasta biri varsa sıcaklık 23 dereceye kadar çıkarılabiliyor. Ancak ortamın ideal sıcaklığı 20 derece civarında tutulduğunda hem konfor sağlanıyor hem de gereksiz yakıt harcanmıyor. 

Uzmanlar, kombinin petek sıcaklığını 50-55 derece aralığında sabitlemenin kış için uygun olduğunu belirtiyor.

Oda termostatı kullanmak, kombinin gereksiz yere devreye girmesini önleyerek yakıt tüketimini yüzde 15'e kadar azaltabiliyor.

Oda termostatı kullanmak, kombinin gereksiz yere devreye girmesini önleyerek yakıt tüketimini yüzde 15’e kadar azaltabiliyor.

Özellikle büyük evlerde termostatın doğru yere konumlandırılması önemli. Güneş ışığı alan ya da ısı kaybı yüksek bölgelere yerleştirmek ölçüm hatalarına neden olabiliyor.

Bunun yanında küçük bakımlar da büyük fark yaratıyor. Peteklerin havasını almak, filtreleri temizlemek ve yılda bir kez bakım yaptırmak kombinin performansını artırıyor. Bu sayede cihaz daha az enerjiyle daha yüksek verim sağlıyor. 

Ayrıca pencerelerdeki aralıkları fitille kapatmak, kalın perde kullanmak ve petek arkasına yalıtım paneli yerleştirmek, ısının içeride daha uzun süre kalmasına yardımcı oluyor.

Kombilerde "yaz modu" ve "kış modu" ayarları bulunuyor.

Kombilerde "yaz modu" ve "kış modu" ayarları bulunuyor.

Yaz modunda yalnızca sıcak su devreye girerken, kış modunda hem sıcak su hem de ısıtma sistemi aktif hale geliyor. Kış modundayken kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük derecede sabit bırakmak öneriliyor. Çünkü kombiyi tamamen kapatmak, cihaz içindeki suyun soğuyup donmasına yol açabiliyor.

Enerji mühendislerine göre, pencerelerin ve dış kapıların sızdırmazlığı ısı kaybını azaltmada kritik öneme sahip. Mobilyaların petekleri kapatmaması, radyatörlerle eşyalar arasında en az 50 santimetre mesafe bırakılması gerekiyor. 

Oda sıcaklığını gereğinden fazla artırmak ise faturaya doğrudan yansıyor. Her 1 derecelik artış, yaklaşık %6 daha fazla yakıt tüketimi anlamına geliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
