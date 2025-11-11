Kombi Ustaları Uyardı: Kış Aylarında Kombi Kaç Derece Olmalı?

Kış mevsimi geldi, kombiler yeniden tam mesaiye başladı. Soğuk havalarla birlikte doğalgaz faturaları da kabarmaya başladı elbette. Ancak uzmanlara göre bu durumu dengelemenin basit bir yolu var. Kombiyi doğru derecede kullanmak hem faturayı düşürüyor hem de cihazın ömrünü uzatıyor. Kombi ustaları, yanlış sıcaklık ayarının gereksiz enerji tüketimine neden olduğunu söylüyor.

İşte hem cebinizi hem de evinizi ısıtacak ideal ayar önerileri.